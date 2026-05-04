Kolejne podwyżki na stacjach w Warszawie! Od wtorku drożeje benzyna, znamy nowe ceny.
Kierowcy planujący tankowanie w stolicy powinni pośpieszyć się z wizytą na stacjach jeszcze dziś. Od wtorku wchodzą w życie nowe, wyższe ceny maksymalne dla obu rodzajów benzyn. Polska Agencja Prasowa opublikowała najnowsze zestawienie kosztów paliw, które nie pozostawia złudzeń, portfele właścicieli aut spalinowych ucierpią bardziej niż zakładano.
Zgodnie z danymi przekazanymi przez PAP, podwyżki dotyczą wyłącznie paliw benzynowych. To efekt zmian na rynkach hurtowych oraz aktualnej polityki cenowej największych dystrybutorów. W Warszawie, gdzie natężenie ruchu i zapotrzebowanie na paliwo są najwyższe w kraju, korekta cen będzie widoczna na większości pylonów już od wczesnych godzin porannych.
Ile zapłacimy za litr paliwa? Nowy cennik:
- Benzyna PB95: Cena maksymalna wzrasta o 4 grosze na litrze. W warszawskich punktach tankowania średnia cena może zbliżyć się do niebezpiecznych poziomów odnotowywanych przed majówką.
- Benzyna PB98: Tutaj wzrost jest najbardziej dotkliwy – cena maksymalna idzie w górę o 6 groszy na litrze.
- Olej napędowy (Diesel): Jedyna dobra wiadomość dla transportu – cena diesla pozostaje bez zmian.
- Autogaz (LPG): Notuje się stabilizację z lekką tendencją spadkową, co ucieszy warszawskich taksówkarzy i dostawców.
Dlaczego benzyna drożeje w Warszawie?
Analitycy rynkowi, na których powołuje się PAP, wskazują na sezonowy wzrost popytu związany z wyjazdami majowymi oraz ograniczoną podażą komponentów niezbędnych do produkcji paliw wysokooktanowych. Warszawa, będąca hubem komunikacyjnym, najszybciej reaguje na takie zmiany. Zjawisko to jest o tyle nietypowe, że zazwyczaj ceny po długim weekendzie ulegały stabilizacji – tym razem trend jest jednak odwrotny.
Zróżnicowanie cen między dzielnicami Warszawy może być znaczne. Eksperci radzą, aby szukać paliwa na stacjach przy dużych centrach handlowych na obrzeżach miasta (np. w Markach czy na Janki), gdzie konkurencja często wymusza utrzymanie stawek poniżej ogłoszonej ceny maksymalnej przez kilka dodatkowych dni.
Co czeka nas w kolejnych dniach?
Prognozy zawarte w depeszy PAP sugerują, że obecna podwyżka może nie być ostatnią w tym miesiącu. Stabilność ceny diesla daje pewną nadzieję na utrzymanie kosztów logistyki i transportu publicznego w Warszawie na dotychczasowym poziomie, jednak posiadacze aut prywatnych muszą przygotować się na wyższe wydatki przy każdym tankowaniu do pełna.
Warto monitorować lokalne zestawienia cenowe, ponieważ mimo odgórnie ustalonych limitów maksymalnych, poszczególne sieci mogą oferować rabaty lojalnościowe, które pozwolą zniwelować wtorkową podwyżkę.
Źródło: Opracowanie na podstawie depeszy Polskiej Agencji Prasowej (PAP) dotyczącej cen paliw na polskim rynku (04.05.2026).
