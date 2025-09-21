Kolejne przerażające znalezisko na Mazowszu. Na miejscu żandarmeria i prokurator
Dziś po godzinie 9:00 w lesie na terenie powiatu białobrzeskiego doszło do niecodziennego odkrycia. Przebywający w okolicy mężczyzna zauważył fragmenty nieznanego obiektu przypominającego drona. Jak informuje mazowiecka policja, najbliższe zabudowania – miejscowość Biała Góra – znajdują się w odległości aż 6 kilometrów od miejsca znaleziska.
— Policja Mazowsze (@PolicjaMazowsze) September 21, 2025
Policjanci natychmiast zareagowali na zgłoszenie, zabezpieczając szczątki obiektu oraz miejsce ich odnalezienia. W sprawę zaangażowano także inne służby – na miejsce przybyli funkcjonariusze Żandarmerii Wojskowej oraz prokurator z Prokuratury Rejonowej w Grójcu.
Na ten moment nie wiadomo, do kogo należał obiekt, ani jaki był jego cel. Z uwagi na lokalizację znaleziska z dala od zamieszkałych terenów, pojawiają się pytania, czy dron mógł pełnić funkcję zwiadowczą lub testową.
To już drugi przypadek w ostatnich dniach, gdy w mazowieckich lasach odnaleziono części drona. Wcześniej podobny incydent miał miejsce w powiecie siedleckim. Niewykluczone, że oba przypadki są ze sobą powiązane.
Śledztwo trwa. Policja nie wyklucza żadnego scenariusza.
