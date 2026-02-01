Kolejne szkoły w Warszawie odwołują zajęcia. Sprawdź, czy to dotyczy Twojego dziecka
Lista warszawskich szkół, które zdecydowały się na odwołanie zajęć stacjonarnych, szybko się wydłuża. Powodem są trudne warunki pogodowe i kwestie bezpieczeństwa uczniów. Decyzje dotyczą poniedziałku i wtorku.
Zajęcia odwołane w poniedziałek i wtorek
Zgodnie z komunikatami publikowanymi przez placówki oraz dyrekcje szkół, zajęcia stacjonarne nie odbędą się w dniach poniedziałek i wtorek w następujących szkołach w Warszawie:
– Szkoła Podstawowa nr 7 przy ul. Chłodnej
– Szkoła Podstawowa nr 236 im. Ireny Sendlerowej na Woli
– Zespół Szkół nr 79 w Wilanowie
– Liceum Ogólnokształcące im. C.K. Norwida
– Liceum im. Edwarda Dembowskiego
– Liceum im. Bohaterów Powstania Warszawskiego 1944 na Ochocie
– Liceum Ogólnokształcące im. Kołłątaja
– Liceum im. Milewicza na Woli
– Liceum Grota Roweckiego przy ul. Siemieńskiego
– Liceum Batalionu Zośka
– Liceum Żoliborz Witkacy
W przypadku części placówek decyzja została podjęta bezpośrednio przez dyrektora szkoły.
Powód decyzji. Bezpieczeństwo uczniów
Szkoły wskazują na silne mrozy oraz trudne warunki atmosferyczne. W komunikatach podkreślano troskę o zdrowie i bezpieczeństwo uczniów oraz pracowników placówek. W niektórych przypadkach decyzje były konsultowane z organami prowadzącymi.
Czy zajęcia online się odbywają
Część szkół informuje o realizowaniu zajęć w trybie zdalnym zgodnie z planem, inne ograniczają się do komunikatu o odwołaniu zajęć stacjonarnych. Rodzice i uczniowie powinni na bieżąco sprawdzać dziennik elektroniczny oraz oficjalne kanały informacyjne swoich szkół.
Co to oznacza dla czytelnika
Jeśli dziecko uczęszcza do jednej z wymienionych placówek, nie należy wysyłać go do szkoły w poniedziałek i wtorek. Warto upewnić się, czy zajęcia odbywają się online oraz czy nie pojawiły się dodatkowe komunikaty dotyczące organizacji nauki w kolejnych dniach.
Z powodu mrozów i warunków pogodowych kolejne szkoły w Warszawie odwołują zajęcia stacjonarne na dwa dni. Lista placówek jest długa i może się jeszcze powiększyć. Szkoły apelują o śledzenie komunikatów i przekazywanie informacji dalej.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.