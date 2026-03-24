Kolejne uderzenie we Lwowie. Trafiony blok mieszkalny, rośnie liczba zniszczeń

24 marca 2026 16:52 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Sytuacja we Lwowie gwałtownie się pogarsza. Pojawiły się informacje o kolejnym trafieniu – tym razem w budynek mieszkalny w dzielnicy Sychów.

Według wstępnych doniesień doszło do uderzenia w rejonie prospektu Czerwonej Kaliny i ulicy Kołomyjskiej. To jedna z największych dzielnic miasta, zamieszkana przez tysiące osób.

Uderzenie w blok mieszkalny

Atak objął wielokondygnacyjny budynek. Na razie nie ma pełnych informacji o skali zniszczeń ani o liczbie poszkodowanych, ale sytuacja jest bardzo poważna.

To kolejny przypadek, gdy celem staje się obszar zamieszkały przez cywilów.

Seria ataków na miasto

Wcześniej informowano o uderzeniu w centrum Lwowa oraz o dronach zmierzających w stronę miasta. Teraz potwierdzają się kolejne trafienia w różnych częściach aglomeracji.

Alarmy wciąż obowiązują, a zagrożenie nie zostało odwołane.

Mieszkańcy w schronach

Władze apelują o pozostanie w ukryciach. Mieszkańcy wielu dzielnic nie opuszczają schronów, a sytuacja pozostaje bardzo napięta.

Każdy kolejny komunikat przynosi nowe informacje o zniszczeniach.

Trwa walka z czasem

Służby ratunkowe są w pełnej gotowości. Na miejsce kierowane są kolejne jednostki, które mają zabezpieczyć teren i udzielić pomocy poszkodowanym.

Na ten moment nie wiadomo, czy to koniec ataków. Wszystko wskazuje na to, że najbliższe godziny będą kluczowe dla mieszkańców Lwowa.

Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

