Kolejne uderzenie we Lwowie. Trafiony blok mieszkalny, rośnie liczba zniszczeń
Sytuacja we Lwowie gwałtownie się pogarsza. Pojawiły się informacje o kolejnym trafieniu – tym razem w budynek mieszkalny w dzielnicy Sychów.
Według wstępnych doniesień doszło do uderzenia w rejonie prospektu Czerwonej Kaliny i ulicy Kołomyjskiej. To jedna z największych dzielnic miasta, zamieszkana przez tysiące osób.
Uderzenie w blok mieszkalny
Atak objął wielokondygnacyjny budynek. Na razie nie ma pełnych informacji o skali zniszczeń ani o liczbie poszkodowanych, ale sytuacja jest bardzo poważna.
To kolejny przypadek, gdy celem staje się obszar zamieszkały przez cywilów.
Seria ataków na miasto
Wcześniej informowano o uderzeniu w centrum Lwowa oraz o dronach zmierzających w stronę miasta. Teraz potwierdzają się kolejne trafienia w różnych częściach aglomeracji.
Alarmy wciąż obowiązują, a zagrożenie nie zostało odwołane.
Mieszkańcy w schronach
Władze apelują o pozostanie w ukryciach. Mieszkańcy wielu dzielnic nie opuszczają schronów, a sytuacja pozostaje bardzo napięta.
Każdy kolejny komunikat przynosi nowe informacje o zniszczeniach.
Trwa walka z czasem
Służby ratunkowe są w pełnej gotowości. Na miejsce kierowane są kolejne jednostki, które mają zabezpieczyć teren i udzielić pomocy poszkodowanym.
Na ten moment nie wiadomo, czy to koniec ataków. Wszystko wskazuje na to, że najbliższe godziny będą kluczowe dla mieszkańców Lwowa.
