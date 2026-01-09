Kolejne weta Karola Nawrockiego. Prezydent zawetował trzy ustawy
Prezydent ponownie sięgnął po weto, a jego decyzja natychmiast wywołała polityczne napięcia. Tym razem chodzi o pakiet ustaw, które – jak podkreśla głowa państwa – w części przekraczały granice dopuszczalnej ingerencji w prawa obywateli. Najwięcej emocji budzi odmowa podpisania przepisów dotyczących internetu, które miały porządkować rynek cyfrowy, ale według prezydenta niosły ze sobą ryzyko ograniczenia wolności słowa.
Prezydent Karol Nawrocki zdecydował się na kolejne weta. W piątek odmówił podpisania trzech ustaw, w tym nowelizacji przepisów dotyczących blokowania nielegalnych treści w internecie. Decyzja głowy państwa ponownie uruchomiła spór o granice regulacji cyfrowych, rolę państwa oraz ochronę wolności słowa.
Decyzje prezydenta zapadły po analizie pakietu ustaw przekazanych przez Sejm. Jak poinformowała Kancelaria Prezydenta, tego samego dnia Karol Nawrocki podpisał osiem innych aktów prawnych, a trzy skierował do ponownego rozpatrzenia przez parlament w trybie weta. Prezydent podkreślił, że nie blokuje ustaw automatycznie, lecz reaguje wtedy, gdy – jego zdaniem – nowe prawo może naruszać podstawowe prawa obywateli.
Które ustawy zostały zawetowane
Wśród trzech ustaw, których prezydent nie podpisał, znalazła się nowelizacja ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz innych ustaw, mająca wdrażać unijne rozporządzenie o usługach cyfrowych (DSA). Oprócz niej weto objęło także zmiany w Kodeksie cywilnym i przepisach dotyczących ubezpieczeń oraz nowelizację ustawy o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.
Karol Nawrocki zaznaczył, że łącznie podpisał już 144 ustawy od początku swojej prezydentury, co – jak podkreśla – ma świadczyć o selektywnym, a nie blokującym podejściu do procesu legislacyjnego. W jego ocenie weto jest narzędziem korygującym, a nie formą politycznej konfrontacji.
Spór o regulację internetu
Najwięcej emocji wywołało zawetowanie ustawy wdrażającej unijne przepisy dotyczące usług cyfrowych. Prezydent argumentował, że choć celem regulacji miała być ochrona użytkowników internetu, w tym dzieci, to do projektu wprowadzono rozwiązania, które budzą poważne wątpliwości konstytucyjne. Jego zdaniem część przepisów prowadziłaby do nadmiernej ingerencji administracyjnej w treści publikowane w sieci.
Prezydent wskazywał, że zaproponowany mechanizm odwoławczy stawiał obywatela w sporze z aparatem urzędniczym, zamiast zapewnić szybką i realną kontrolę sądową. W ocenie Karola Nawrockiego takie rozwiązania mogą ograniczać wolność wypowiedzi i prowadzić do sytuacji, którą określił jako administracyjną formę cenzury.
Weto jako narzędzie nacisku
Karol Nawrocki podkreślił, że presja wynikająca z wet może skłaniać rząd do poprawiania projektów ustaw. W jego ocenie jest to mechanizm, który już wcześniej przynosił efekty w postaci zmian w prawie. Prezydent zapowiedział, że nadal będzie podpisywał ustawy, które służą interesowi obywateli, a blokował te, które – jego zdaniem – uderzają w wolność, bezpieczeństwo lub godność Polaków.
Jednocześnie głowa państwa zaznaczyła, że jego decyzja nie oznacza całkowitego odrzucenia idei regulacji internetu. Wręcz przeciwnie – wskazał, że obszar ten wymaga mądrych i wyważonych rozwiązań, które będą skutecznie chronić użytkowników, nie naruszając przy tym konstytucyjnych praw.
Apel o nowy projekt
Prezydent zaproponował powrót do prac nad nową wersją przepisów. Zapowiedział, że w ciągu kilku tygodni możliwe byłoby przygotowanie projektu, który jednocześnie zabezpieczałby dzieci i respektował zasady państwa prawa. Do współpracy zaprosił Ministerstwo Cyfryzacji oraz organizacje społeczne, które wcześniej zgłaszały swoje zastrzeżenia do ustawy.
Zdaniem Karola Nawrockiego kluczowe jest, aby ewentualne decyzje o ograniczaniu treści w internecie podlegały realnej i szybkiej kontroli sądowej, a nie były rozstrzygane wyłącznie w trybie administracyjnym. To właśnie ten warunek uznał za niezbędny do dalszych rozmów o regulacji rynku usług cyfrowych.
Kolejne weta prezydenta pokazują, że spór o kształt prawa – zwłaszcza w obszarze wolności słowa i regulacji internetu – pozostaje jednym z najważniejszych tematów politycznych początku 2026 roku.
