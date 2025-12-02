Kolejne weto Nawrockiego! „Prezydent nie podejmuje decyzji łatwych, tylko słuszne”
Prezydent Karol Nawrocki ogłosił kolejne weto, podkreślając, że jego decyzje – choć trudne – muszą być „słuszne”, a nie wygodne. Jednocześnie wyjaśnił, dlaczego podpisał ustawę o hodowli zwierząt na futra i odrzucił tzw. ustawę łańcuchową.
Kolejne weto prezydenta. Karol Nawrocki tłumaczy swoją decyzję i podkreśla: „Prezydent nie podejmuje decyzji łatwych, tylko słuszne”
Prezydent Karol Nawrocki ogłosił najnowsze decyzje dotyczące trzech ustaw, które trafiły na jego biurko. W opublikowanym w mediach społecznościowych nagraniu poinformował, że podpisał trzy z nich, a jedną — tzw. ustawę łańcuchową — postanowił zawetować. Jak podkreślił, wszystkie te decyzje były „trudne, ale konieczne”, a ich uzasadnienie wynika z równowagi pomiędzy interesem publicznym, oczekiwaniami społecznymi a ochroną polskiej wsi.
Wśród podpisanych regulacji znalazła się ustawa o hodowli zwierząt na futra, o której prezydent mówił szczególnie szeroko. Jak zaznaczył, odpowiedzialność za zwierzęta jest istotną częścią społecznej wrażliwości, jednak wprowadzenie zakazu nie może godzić w byt rolników i lokalnych społeczności. Nawrocki podkreślił, że jego decyzja była efektem rozmów z hodowcami i analizą społecznych odczuć, a te — jak wskazał — są jednoznaczne.
Według prezydenta ponad dwie trzecie Polaków, w tym mieszkańców wsi, popiera zakaz hodowli zwierząt na futra. Ten sygnał ze strony społeczeństwa uznał za kluczowy. Zaznaczył jednak, że równie ważne było uwzględnienie potrzeb hodowców. Dlatego w ustawie znalazły się zapisy, o które zabiegali – m.in. system odszkodowań oraz ośmioletni okres przejściowy, mający złagodzić skutki zmian w branży.
Prezydent zwrócił uwagę, że decyzje dotyczące zwierząt, rolnictwa i ochrony wsi często wzbudzają silne emocje, dlatego wymagają rozwagi i rzetelnej oceny skutków. Jak mówił, to właśnie „ważenie wielu racji” sprawiło, że ustawa została podpisana, choć była jednym z bardziej kontrowersyjnych projektów ostatnich miesięcy.
Odmiennie ocenił tzw. ustawę łańcuchową, którą zawetował. Nie przedstawił w nagraniu szczegółowego uzasadnienia, podkreślił jednak, że jego rola to nie wybieranie rozwiązań najłatwiejszych, lecz podejmowanie decyzji właściwych z perspektywy całego państwa.
Choć decyzje prezydenta wzbudzają emocje zarówno po stronie obrońców zwierząt, jak i środowisk rolniczych, Karol Nawrocki zapewnił, że jego działania mają służyć interesowi publicznemu. Podkreślił, że będzie kontynuował dialog z rolnikami i organizacjami społecznymi, aby wdrażane zmiany były jak najbardziej zrównoważone.
Weto oraz podpisane ustawy to kolejny sygnał, że prezydent zamierza aktywnie ingerować w kluczowe obszary polityki krajowej, zwłaszcza te związane z rolnictwem, ochroną zwierząt i bezpieczeństwem ekonomicznym mieszkańców wsi. W najbliższych tygodniach można się spodziewać intensywnej debaty wokół skutków nowych regulacji i kierunku, w jakim zmierza polityka państwa wobec branż szczególnie wrażliwych społecznie.
