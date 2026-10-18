Kolejne znieważenie funkcjonariusza w Warszawie. Mężczyzna został zatrzymany
Nietypowa interwencja na warszawskim Starym Mieście. Strażnicy miejscy zatrzymali do kontroli dostawcę jedzenia, który jechał rowerem elektrycznym po chodniku. Mężczyzna początkowo twierdził, że nie zna języka polskiego. Sytuacja zmieniła się, gdy jedna z funkcjonariuszek odezwała się do niego w jego ojczystym języku. Chwilę później 20-latek zaczął ubliżać strażnikom po polsku. Ostatecznie konieczne było jego obezwładnienie i wezwanie policji.
Do zdarzenia doszło przy ulicy Podwale w Warszawie. Strażnicy miejscy patrolowali okolice Starego Miasta, gdy zauważyli dostawcę jedzenia poruszającego się rowerem elektrycznym po chodniku.
Funkcjonariusze zdecydowali się zatrzymać mężczyznę do kontroli ze względu na naruszenie przepisów ruchu drogowego. Początkowo nic nie wskazywało na to, że interwencja zakończy się zatrzymaniem 20-latka przez policję.
Twierdził, że nie zna polskiego. Strażniczka zaskoczyła go znajomością języka
Podczas kontroli mężczyzna oświadczył, że nie zna języka polskiego. W ten sposób tłumaczył brak możliwości porozumienia się z funkcjonariuszami. Sytuacja przybrała jednak nieoczekiwany obrót.
Okazało się, że jedna ze strażniczek miejskich płynnie posługuje się ojczystym językiem kontrolowanego mężczyzny.
Funkcjonariuszka mogła więc bez problemu wyjaśnić mu powód interwencji i przekazać informacje dotyczące naruszenia przepisów.
Według relacji warszawskiej straży miejskiej reakcja dostawcy była zaskakująca. Mężczyzna, który przed chwilą twierdził, że nie zna polskiego, zaczął kierować pod adresem strażników obraźliwe słowa właśnie w tym języku.
Straż miejska opisała, że 20-latek zaczął ubliżać funkcjonariuszom „najczystszą polszczyzną”.
Zamiast zakończyć kontrolę, mężczyzna wdawał się w coraz ostrzejszą awanturę.
Dowiedział się o mandacie. Agresja jeszcze wzrosła
Powodem interwencji była jazda rowerem elektrycznym po chodniku w miejscu, w którym nie pozwalały na to przepisy.
Strażnicy poinformowali dostawcę jedzenia, że za popełnione wykroczenie drogowe grozi mu mandat. Według miejskich funkcjonariuszy właśnie ta informacja spowodowała dalsze zaostrzenie sytuacji.
20-latek miał stać się jeszcze bardziej agresywny. Ostatecznie strażnicy zdecydowali o obezwładnieniu mężczyzny. Na miejsce wezwano policję, która przejęła dalsze czynności.
Dostawca został zatrzymany.
Z komunikatu straży miejskiej wynika, że będzie odpowiadał nie tylko za wykroczenie drogowe, które doprowadziło do kontroli, ale również za zachowanie wobec funkcjonariuszy.
Strażnicy nie przekazali informacji o narodowości 20-latka ani o tym, w jakim języku rozmawiała z nim funkcjonariuszka.
Za jazdę po chodniku mandat. Za znieważenie strażnika grozi nawet więzienie
Zatrzymanie 20-latka może mieć poważniejsze konsekwencje niż samo ukaranie za nieprzepisową jazdę rowerem.
Zgodnie z art. 226 § 1 Kodeksu karnego znieważenie funkcjonariusza publicznego podczas i w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych jest przestępstwem.
Za taki czyn grozi:
- grzywna;
- kara ograniczenia wolności;
- kara pozbawienia wolności do 1 roku.
Strażnicy miejscy podczas wykonywania obowiązków służbowych korzystają z ochrony prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych.
Nie każde niegrzeczne zachowanie stanowi jednak automatycznie przestępstwo. Znaczenie mają konkretne słowa, okoliczności zdarzenia oraz ich ocena prawna.
W przypadku zatrzymanego na Podwalu 20-latka straż miejska poinformowała, że mężczyzna ma ponieść konsekwencje za znieważenie funkcjonariusza podczas służby.
Nie oznacza to jeszcze, że został skazany. O ewentualnej odpowiedzialności karnej rozstrzygną właściwe organy w toku postępowania.
Magister inżynier Technologii Żywienia i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.