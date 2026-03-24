Kolejny alarm nad Lwowem. Drony zmierzają w stronę miasta, mieszkańcy w schronach
Sytuacja we Lwowie staje się coraz bardziej napięta. Władze poinformowały o kolejnych bezzałogowych statkach powietrznych, które znajdują się nad obwodem lwowskim i kierują się w stronę miasta.
Mieszkańcy otrzymali pilny komunikat.
- Dwa kolejne drony lecą w kierunku Lwowa. Pozostańcie w ukryciach – przekazano w oficjalnym ostrzeżeniu.
Alarm trwa, zagrożenie nie mija
To kolejna fala zagrożenia w krótkim czasie. Wcześniej doszło już do uderzenia w centrum miasta, gdzie zapalił się budynek w historycznej części Lwowa.
Teraz ryzyko kolejnych eksplozji jest realne. Systemy alarmowe wciąż działają, a służby pozostają w pełnej gotowości.
Mieszkańcy w schronach
W wielu częściach miasta ludzie nie opuszczają schronów. Ci, którzy są na zewnątrz, szukają bezpiecznych miejsc. Ulice w centrum częściowo opustoszały, a napięcie rośnie z każdą minutą.
Służby monitorują sytuację
Wojsko i służby ratunkowe śledzą trajektorię dronów. Na ten moment nie wiadomo, czy uda się je zneutralizować przed dotarciem nad miasto.
Władze apelują o zachowanie spokoju i bezwzględne stosowanie się do komunikatów.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.