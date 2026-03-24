Kolejny alarm nad Lwowem. Drony zmierzają w stronę miasta, mieszkańcy w schronach

24 marca 2026 16:36 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Sytuacja we Lwowie staje się coraz bardziej napięta. Władze poinformowały o kolejnych bezzałogowych statkach powietrznych, które znajdują się nad obwodem lwowskim i kierują się w stronę miasta.

Fot. Warszawa w Pigułce / Shutterstock

Mieszkańcy otrzymali pilny komunikat.

Alarm trwa, zagrożenie nie mija

To kolejna fala zagrożenia w krótkim czasie. Wcześniej doszło już do uderzenia w centrum miasta, gdzie zapalił się budynek w historycznej części Lwowa.

Teraz ryzyko kolejnych eksplozji jest realne. Systemy alarmowe wciąż działają, a służby pozostają w pełnej gotowości.

Mieszkańcy w schronach

W wielu częściach miasta ludzie nie opuszczają schronów. Ci, którzy są na zewnątrz, szukają bezpiecznych miejsc. Ulice w centrum częściowo opustoszały, a napięcie rośnie z każdą minutą.

Służby monitorują sytuację

Wojsko i służby ratunkowe śledzą trajektorię dronów. Na ten moment nie wiadomo, czy uda się je zneutralizować przed dotarciem nad miasto.

Władze apelują o zachowanie spokoju i bezwzględne stosowanie się do komunikatów.

Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl