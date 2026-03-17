Kolejny atak na serce światowej energetyki! Ropa powyżej 100 dolarów, co to oznacza dla Twojego portfela?
Światowe rynki paliw wstrzymały oddech. Po serii ataków dronowych i rakietowych przeprowadzonych przez Iran na kluczową infrastrukturę energetyczną w Zatoce Perskiej, ceny ropy naftowej gwałtownie wystrzeliły w górę. Sytuacja jest krytyczna – celem stały się nie tylko terminale naftowe, ale także złoża gazu ziemnego w Zjednoczonych Emiratach Arabskich oraz tankowce w pobliżu portów. Dla globalnej gospodarki oznacza to jedno: koniec nadziei na tanie paliwo w najbliższych miesiącach.
Cieśnina Ormuz pod ostrzałem: Serce rynku naftowego staje
Ataki Teheranu uderzają w najbardziej czuły punkt globalnego handlu energią. Przez Cieśninę Ormuz przepływa dziennie około 20 mln baryłek ropy, co stanowi blisko 25 proc. światowej sprzedaży. Blokada tego szlaku lub trwałe uszkodzenie terminali przesyłowych może wywołać szok podażowy, jakiego nie widzieliśmy od dekad. Już teraz ceny ropy Brent przekroczyły barierę 100 dolarów za baryłkę, a to może być dopiero początek paniki.
|Rodzaj surowca / Indeks
|Cena (Marzec 2026)
|Zmiana procentowa
|Ropa Brent (ICE)
|103,74 USD
|+3,49% (sesja)
|Ropa WTI (NYMEX)
|97,26 USD
|+4,02% (sesja)
|Gaz ziemny (TTF)
|61,00 EUR/MWh
|+15,0% (tydzień)
|Fracht morski (Bliski Wschód)
|Wzrost o 100%
|Skok ryzyka i ubezpieczeń
- Zniszczenia infrastruktury: Wstrzymanie prac na polu gazowym Shah (ZEA) i ataki na irackie terminale.
- Premia za ryzyko: Błyskawiczny wzrost kosztów ubezpieczenia statków poruszających się w regionie Zatoki.
- Zapasów ubywa: Uwolnienie strategicznych rezerw przez USA zostało odebrane przez rynek jako działanie jedynie doraźne.
Co to oznacza dla cen paliw w Polsce?
Przełożenie cen giełdowych na polskie stacje benzynowe będzie niemal natychmiastowe. Analitycy przewidują, że jeśli notowania ropy utrzymają się na poziomie powyżej 100 dolarów, średnia cena oleju napędowego w Polsce może zbliżyć się do bariery 8 złotych za litr. W najczarniejszym scenariuszu, zakładającym całkowitą blokadę Cieśniny Ormuz, ekonomiści nie wykluczają nawet dwucyfrowych kwot na pylonach. Sytuację pogarsza słaby kurs złotego, który dodatkowo podraża import surowców energetycznych.
