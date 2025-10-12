Kolejny gigantyczny pożar w Polsce. Płonie galeria handlowa i pobliski sklep
Niedzielny wieczór w Poznaniu nagle stał się dramatyczny. Ogniem zajęta została Galeria Podolany i sklep „Chata Polska” przy ulicy Strzeszyńskiej. Na miejscu walczą z żywiołem liczne zastępy straży pożarnej. To już drugi pożar w tej galerii tego samego dnia.
Jak podał dyżurny wielkopolskich strażaków w rozmowie z portalem Głos Wielkopolski, zgłoszenie o pożarze dotarło do służb kilka minut przed godziną 21 w niedzielę 12 października. Na miejscu pracuje dziewięć zastępów straży pożarnej, kolejne są już dysponowane.
Jak potwierdziło poznańskie Centrum Zarządzania Kryzysowego, pożarem objęta jest Galeria Podolany oraz znajdujący się w pobliżu sklep „Chata Polska”. Na miejscu z ogniem walczą liczne zastępy straży pożarnej.
Mogą wystąpić utrudnienia w ruchu
Poznańskie CZK ostrzega mieszkańców, że w rejonie ulicy Strzeszyńskiej mogą występować utrudnienia w ruchu drogowym. Strażacy prowadzą intensywną akcję gaśniczą, co wymaga blokady części dróg dojazdowych.
Portal epoznan.pl relacjonuje, że według licznych informacji, które docierają do redakcji, ogniem objęta jest jedna z galerii handlowych na poznańskich Podolanach. Strażacy potwierdzają, że interweniują właśnie w tym miejscu.
To już drugi pożar tego dnia w tej samej galerii
Co niepokojące, to już drugi pożar w Galerii Podolany w ciągu jednego dnia. Jak informowało wcześniej Radio Poznań, do pierwszego zdarzenia doszło przed godziną 9:00 rano. Powodem ewakuacji był wówczas niewielki pożar w galerii. Straż ewakuowała wtedy dwadzieścia osób. Nikomu nic się nie stało, na miejscu przez dłuższy czas działali strażacy.
Wieczorny pożar jest znacznie poważniejszy. Na miejscu pracuje już kilkukrotnie więcej zastępów straży pożarnej niż rano, a akcja gaśnicza wciąż trwa.
Brak informacji o poszkodowanych
Na ten moment nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Strażacy cały czas prowadzą akcję gaśniczą. Ze względu na niedzielny wieczór w galerii mogło przebywać mniej osób niż w dzień powszedni, co jest dobrą wiadomością.
Oficer dyżurny wielkopolskich strażaków przyznał w rozmowie z mediami, że na razie nie ma jeszcze potwierdzenia, czy płonie właśnie budynek galerii, czy może pobliskie obiekty. Służby muszą najpierw dokładnie rozpoznać sytuację na miejscu.
Co to oznacza dla mieszkańców?
Jeśli mieszkasz w okolicy ulicy Strzeszyńskiej na Podolanach, unikaj tego rejonu. Strażacy potrzebują swobodnego dostępu do miejsca pożaru, a drogi mogą być zablokowane przez wozy straży pożarnej i inny sprzęt ratunkowy.
Kierowcy powinni szukać objazdu i liczyć się z opóźnieniami w dotarciu do celu. Linie komunikacji miejskiej mogą być przekierowane na trasy objazdowe.
Obserwuj komunikaty służb i lokalne media, które na bieżąco relacjonują rozwój sytuacji. Jeśli widzisz gęsty dym w okolicy, nie zbliżaj się do miejsca pożaru – możesz utrudnić pracę strażaków i narazić się na niebezpieczeństwo.
Dramatyczny dzień dla poznańskich Podolan
Dla mieszkańców dzielnicy Podolany to dramatyczny dzień. Dwa pożary w tej samej galerii w ciągu kilkunastu godzin to sytuacja niezwykle rzadka i budząca wiele pytań. Czy poranny pożar został całkowicie ugaszony? Czy pozostały jakieś tlące się źródła ognia? A może to zupełnie nowe ognisko pożaru?
Na te pytania odpowiedzą dopiero szczegółowe ustalenia straży pożarnej po zakończeniu akcji gaśniczej. Prawdopodobnie zostanie powołany zespół, który zbada przyczyny obu pożarów i ustali, czy istnieje między nimi jakiś związek.
Galeria Podolany to znany obiekt handlowy na północy Poznania. W niedzielne wieczory zazwyczaj jest już zamknięta albo przygotowuje się do zakończenia dnia handlowego, więc można mieć nadzieję, że w środku nie było wielu osób.
Będziemy monitorować sytuację i aktualizować informacje, jak tylko pojawią się nowe dane od służb ratunkowych.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.