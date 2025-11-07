Kolejny gigantyczny pożar w Polsce. Strażacy walczą z ogniem od rana
Dramatyczny poranek na Podlasiu. W piątek, 7 listopada 2025 roku, niemal w tym samym czasie doszło do dwóch dużych pożarów suszarni kukurydzy – w miejscowościach Goniądz w powiecie monieckim oraz Kostry Noski w powiecie wysokomazowieckim. Ogień rozprzestrzenił się błyskawicznie, a na miejscu od kilku godzin trwa zmasowana akcja gaśnicza.
Dwie lokalizacje, ten sam dramat
W obu obiektach przechowywano ogromne ilości ziarna. Według wstępnych informacji, w suszarni w Goniądzu mogło znajdować się około 50 ton kukurydzy, a w Kostrach Noskach nawet ponad 100 ton. Suche ziarno i wysokie temperatury sprawiły, że ogień objął instalacje w błyskawicznym tempie.
Na miejscu działają dziesiątki strażaków:
w Goniądzu – 7 zastępów straży pożarnej,
w Kostrach Noskach – aż 14 jednostek, w tym strażacy zawodowi i ochotnicy z kilku powiatów.
Pożar w Kostrach Noskach okazał się szczególnie niebezpieczny, ponieważ płomienie objęły konstrukcję suszarni i zagrażają silosom z ziarnem. Strażacy pracują przy użyciu specjalistycznych podnośników, starając się nie dopuścić do rozprzestrzenienia ognia na sąsiednie budynki gospodarcze.
Trudna akcja – ogień podsyca suche ziarno
Jak przekazali funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej, pożary są wyjątkowo trudne do opanowania. Wysoka temperatura i obecność suchej kukurydzy powodują, że materiał łatwo się zapala i może żarzyć się przez długi czas. Strażacy muszą prowadzić akcję bardzo ostrożnie, aby nie doszło do eksplozji lub zawalenia konstrukcji.
Na szczęście nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Ewakuowano pracowników, a teren akcji został zabezpieczony.
Wstępne ustalenia i możliwa przyczyna pożarów
Wstępne oględziny wskazują, że przyczyną obu pożarów mogło być przegrzanie elementów instalacji suszących, choć ostateczne ustalenia poznamy dopiero po zakończeniu działań i przeprowadzeniu oględzin przez biegłych z zakresu pożarnictwa.
Co to oznacza dla rolników
Pożary suszarni to ogromne straty dla gospodarstw rolnych – nie tylko z powodu zniszczonego sprzętu, ale też utraconych plonów. Strażacy przypominają, że urządzenia do suszenia kukurydzy wymagają regularnych przeglądów technicznych, czyszczenia filtrów i kontroli instalacji elektrycznych, szczególnie w okresie wzmożonych zbiorów.
