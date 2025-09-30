Kolejny niezidentyfikowany obiekt znaleziony. Służby specjalne prowadzą śledztwo

Rolnik podczas pracy w polu natknął się na niezidentyfikowany obiekt przypominający drona. Służby natychmiast zabezpieczyły teren, a sprawą zajęła się Żandarmeria Wojskowa pod nadzorem prokuratora wojskowego.

Niezidentyfikowany obiekt powietrzny znaleziony w Wielkim Łęcku. Żandarmeria Wojskowa prowadzi czynności

We wtorek po południu w miejscowości Wielki Łęck w powiecie działdowskim (woj. warmińsko-mazurskie) operator kombajnu natrafił na tajemniczy obiekt przypominający drona. Na miejsce natychmiast wezwano policję, a następnie Żandarmerię Wojskową oraz prokuratora wojskowego.

Odkrycie na polu kukurydzy

Do zdarzenia doszło przed godziną 15:00. Rolnik pracujący na polu kukurydzy zauważył wśród roślin obiekt, który – jak relacjonował – przypominał drona. Natychmiast poinformował o tym policję. Funkcjonariusze z Działdowa zabezpieczyli teren i obiekt, powiadamiając inne służby.

Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie wydała komunikat, w którym potwierdziła, że dalsze działania na miejscu prowadzone są pod nadzorem prokuratora wojskowego.

Żandarmeria Wojskowa przejmuje sprawę

Po godzinie 17:00 Żandarmeria Wojskowa w Elblągu poinformowała, że prowadzi czynności procesowe w związku z odnalezieniem „niezidentyfikowanego obiektu powietrznego”. Całość działań odbywa się pod nadzorem prokuratora z Działu do Spraw Wojskowych Prokuratury Rejonowej Olsztyn-Południe.

Nie ujawniono dotąd szczegółów dotyczących samego obiektu – ani jego wielkości, ani pochodzenia.

Rosnące napięcie wokół dronów

W ostatnich miesiącach w Polsce oraz w krajach regionu wielokrotnie dochodziło do incydentów z udziałem dronów i niezidentyfikowanych obiektów powietrznych. Podczas wrześniowych ataków Rosji na Ukrainę polska przestrzeń powietrzna była kilkukrotnie naruszana przez bezzałogowce, a wojsko informowało o ich zestrzeleniu.

Zdarzenie w Wielkim Łęcku wpisuje się w narastający problem bezpieczeństwa przestrzeni powietrznej, a szczegółowe ustalenia Żandarmerii Wojskowej będą kluczowe dla wyjaśnienia, skąd pochodzi odnaleziony obiekt i jakie mógł stanowić zagrożenie.

