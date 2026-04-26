Kolejny rekord na streamie Łatwoganga. Na liczniku już ponad 200 mln zł

26 kwietnia 2026 19:23 | Autor: Bartłomiej Radecki | Aktualności | Brak komentarzy

Charytatywny stream Łatwoganga przerodził się w jedno z największych wydarzeń w polskim internecie. Licznik wpłat przekroczył już 200 mln zł, a w akcję włączają się kolejne gwiazdy i tysiące widzów. Zbiórka na rzecz dzieci walczących z chorobami nowotworowymi pokazuje, jak ogromną siłę mają internetowe inicjatywy i wspólne działanie.

Z ostatniej chwili na czerwonym tle. Grafika poglądowa. Fot. Warszawa w Pigułce

Streaming, który ogląda cała Polska

Twórca internetowy Piotr Garkowski, znany jako Łatwogang, prowadzi wielodniową transmisję na żywo. Jej centralnym punktem jest nieprzerwany odsłuch utworu „Ciągle tutaj jestem (diss na raka)”.

Akcja trwała przez wiele dni bez przerwy, a stream szybko stał się ogólnopolskim fenomenem. Do udziału włączyły się dziesiątki znanych osób – od muzyków po sportowców i dziennikarzy.

Znane nazwiska i milionowe wpłaty

Na transmisji pojawiły się m.in. Doda, Sanah, Tomasz Kammel czy Martyna Wojciechowska. Do akcji włączyli się także sportowcy i celebryci.

Anna i Robert Lewandowscy przekazali 1 mln zł, a Iga Świątek wpłaciła 100 tys. zł, jednocześnie publikując wsparcie dla podopiecznych fundacji.

To właśnie obecność znanych osób oraz dynamiczna forma transmisji napędzają kolejne wpłaty.

Zbiórka dla dzieci walczących z chorobą

Środki trafiają do Fundacji Cancer Fighters, która wspiera dzieci zmagające się z chorobami nowotworowymi. Jedną z bohaterek akcji jest 11-letnia Maja, która walczy z ostrą białaczką.

Cała inicjatywa ma charakter charytatywny, a organizator podkreśla, że wszystkie pieniądze trafiają do potrzebujących.

Mechanizm, który przyciąga widzów

Stream opiera się na prostym schemacie – kolejne progi wpłat odblokowują nowe wydarzenia i atrakcje na żywo.

Widzowie mogą obserwować wyzwania, spontaniczne akcje oraz interakcje z gośćmi. To sprawia, że licznik wpłat rośnie bardzo szybko.

Zbiórka stała się jednym z największych wydarzeń tego typu w Polsce, a jej skala przekracza wcześniejsze akcje internetowe.

Warszawa i duże miasta napędzają wpłaty

Największą aktywność widać w dużych ośrodkach miejskich, w tym w Warszawie. To właśnie mieszkańcy dużych miast najczęściej angażują się w akcje online i wspierają zbiórki finansowo.

W praktyce oznacza to, że stolica jest jednym z głównych źródeł wpłat i zasięgów, które napędzają cały projekt.

Nie tylko sukces. Pojawiają się też pytania

Skala wydarzenia wywołała także dyskusję w sieci. Pojawiają się pytania o rolę sponsorów oraz zaangażowanie niektórych uczestników.

Mimo to licznik wpłat nie zwalnia, a zainteresowanie akcją utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie.

Co to oznacza dla Ciebie? Wpływ zbiórek internetowych

Popularność takich akcji pokazuje, jak działa współczesny internet:

– zbiórki online mogą osiągać ogromne kwoty
– znane osoby znacząco zwiększają zasięg
– emocjonalne historie mobilizują do wpłat
– transmisje na żywo zwiększają zaangażowanie

Internetowe zbiórki stały się jednym z najskuteczniejszych sposobów mobilizacji społecznej w Polsce.

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2026 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗ 
Wydawca i właściciel: Capital Media S.C.
ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl
Polityka Redakcyjna