Kolejny tragiczny wypadek na Mazowszu. Nie żyje 46-letnia kobieta, droga krajowa nr 10 całkowicie zablokowana

17 listopada 2025 17:48 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Fot. Policja

Na Mazowszu doszło dziś do kolejnego śmiertelnego wypadku. Około godziny 16.40 na drodze krajowej nr 10 w miejscowości Drobin 34-letni kierowca audi potrącił 46-letnią pieszą. Mimo natychmiastowej reanimacji życia kobiety nie udało się uratować.

Według wstępnych ustaleń policji kierowca był trzeźwy i posiadał wymagane uprawnienia do prowadzenia pojazdów. Dokładne okoliczności tragedii będą wyjaśniane pod nadzorem prokuratora.

Miejsce zdarzenia zostało zabezpieczone przez policję i straż pożarną. Droga krajowa nr 10 jest całkowicie zablokowana, a utrudnienia mogą potrwać nawet do godziny 22. Służby apelują do kierowców o ostrożność i zalecają objazdy przez Koziebrody lub Bielsk.

To kolejny dramat na mazowieckich drogach w ostatnich dniach. Policja przypomina, że pogarszające się warunki atmosferyczne, wcześnie zapadający zmrok i śliska nawierzchnia wymagają od kierowców szczególnej ostrożności.

