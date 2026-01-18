Kolejowy armageddon na linii otwockiej przez kilka miesiący! Zamiast pociągu zastępcza linia autobusowa

Mieszkańcy Wawra, Józefowa i Otwocka muszą przygotować się na najtrudniejszą próbę od lat. Wielka modernizacja linii otwockiej wchodzi w decydującą fazę. Kolejarze nie pozostawiają złudzeń: od marca czekają nas drastyczne cięcia w rozkładach, przesiadki na autobusy i zamknięte przejazdy. To cena za dobudowę dwóch dodatkowych torów, które docelowo mają skrócić podróż do Lublina do 90 minut

Marzec: Dwa tygodnie całkowitego odcięcia (8–22 marca)

Zapiszcie te daty: 8 marca ruch pociągów na kluczowym odcinku Warszawa Wawer – Otwock zostanie całkowicie wstrzymany. Przez 14 dni między tymi stacjami nie przejedzie żaden skład KM ani SKM. W tym czasie jedynym ratunkiem będzie zastępcza komunikacja autobusowa (ZTM), która dowiezie pasażerów do stacji PKP Wawer.

Od 23 marca: Jeden tor i rzadkie kursy (do wiosny 2027)

Po dwóch tygodniach pociągi wrócą, ale z powodu prac ruch będzie odbywał się tylko po jednym torze z mijanką w Falenicy. Co to oznacza dla pasażera?

Przesiadki i zmiany na stacjach – co musisz wiedzieć?

  • PKP Wawer jako główny węzeł: Tu powstanie tymczasowa pętla autobusowa ZTM. To będzie główny punkt przesiadkowy z autobusów do pociągów jadących do centrum (SKM co 30 minut).

  • Falenica w budowie: Zamknięty zostanie przejazd na ul. Walcowniczej. Tymczasowy peron powstanie przy ul. Kąsek, a w rejonie ul. Aleksandrowskiej powstanie pętla dla autobusów dowożących pasażerów (uwaga: odległość od pętli do peronu to ok. 600 metrów!).

  • Radość bez przejazdu: Przejazd kolejowy zostanie zamknięty, a ruch pieszy górą będzie niemożliwy po rozpoczęciu wykopów pod tunel (ul. Panny Wodnej – Izbicka).

  • Miedzeszyn: Istniejący peron zostanie zlikwidowany – tymczasowy pojawi się przy ul. Przewodowej.

Drogowe utrudnienia i objazdy

Kierowcy muszą liczyć się z zamknięciem ul. Izbickiej dla ruchu kołowego (z wyjątkiem dojazdów do posesji). Główny ruch przejmie ul. Patriotów. W Falenicy powstanie system dróg jednokierunkowych na ul. Frenkla i Kłodzkiej, tworząc pętlę objazdową. Aby ułatwić przejazd autobusom ZTM, dotychczasowe progi zwalniające zostaną przebudowane na łagodniejsze najazdy.

Wielki finał w 2028 roku

Choć główne utrudnienia z ruchem jednotorowym mają potrwać do wiosny 2027 roku, cała inwestycja zakończy się w 2028 roku. Docelowo linia zyska dwa dodatkowe tory (oddzielenie ruchu podmiejskiego od dalekobieżnego), 20 przejść podziemnych, 3 tunele i nowoczesny system informacji pasażerskiej na ośmiu przebudowanych przystankach.

