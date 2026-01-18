Kolejowy armageddon na linii otwockiej przez kilka miesiący! Zamiast pociągu zastępcza linia autobusowa
Mieszkańcy Wawra, Józefowa i Otwocka muszą przygotować się na najtrudniejszą próbę od lat. Wielka modernizacja linii otwockiej wchodzi w decydującą fazę. Kolejarze nie pozostawiają złudzeń: od marca czekają nas drastyczne cięcia w rozkładach, przesiadki na autobusy i zamknięte przejazdy. To cena za dobudowę dwóch dodatkowych torów, które docelowo mają skrócić podróż do Lublina do 90 minut
Marzec: Dwa tygodnie całkowitego odcięcia (8–22 marca)
Zapiszcie te daty: 8 marca ruch pociągów na kluczowym odcinku Warszawa Wawer – Otwock zostanie całkowicie wstrzymany. Przez 14 dni między tymi stacjami nie przejedzie żaden skład KM ani SKM. W tym czasie jedynym ratunkiem będzie zastępcza komunikacja autobusowa (ZTM), która dowiezie pasażerów do stacji PKP Wawer.
Od 23 marca: Jeden tor i rzadkie kursy (do wiosny 2027)
Po dwóch tygodniach pociągi wrócą, ale z powodu prac ruch będzie odbywał się tylko po jednym torze z mijanką w Falenicy. Co to oznacza dla pasażera?
-
SKM do Otwocka tylko co godzinę: Większość składów SKM zakończy bieg na stacji Warszawa Wawer (gdzie powstaną tymczasowe perony). Do Otwocka dotrze tylko co drugi pociąg, kursujący zaledwie raz na godzinę.
-
Tylko 3 pociągi w szczycie: Między Wawrem a Otwockiem w godzinach szczytu pojadą łącznie tylko 3 składy na godzinę (2 Kolei Mazowieckich i 1 SKM). Poza szczytem i w weekendy oferta spadnie do 2 pociągów na godzinę.
-
Dalekobieżne omijają Wawer: Wszystkie pociągi IC zostaną przekierowane przez Mińsk Mazowiecki, co ma zwiększyć przepustowość i ułatwić życie kierowcom przy przejazdach.
Przesiadki i zmiany na stacjach – co musisz wiedzieć?
-
PKP Wawer jako główny węzeł: Tu powstanie tymczasowa pętla autobusowa ZTM. To będzie główny punkt przesiadkowy z autobusów do pociągów jadących do centrum (SKM co 30 minut).
-
Falenica w budowie: Zamknięty zostanie przejazd na ul. Walcowniczej. Tymczasowy peron powstanie przy ul. Kąsek, a w rejonie ul. Aleksandrowskiej powstanie pętla dla autobusów dowożących pasażerów (uwaga: odległość od pętli do peronu to ok. 600 metrów!).
-
Radość bez przejazdu: Przejazd kolejowy zostanie zamknięty, a ruch pieszy górą będzie niemożliwy po rozpoczęciu wykopów pod tunel (ul. Panny Wodnej – Izbicka).
-
Miedzeszyn: Istniejący peron zostanie zlikwidowany – tymczasowy pojawi się przy ul. Przewodowej.
Drogowe utrudnienia i objazdy
Kierowcy muszą liczyć się z zamknięciem ul. Izbickiej dla ruchu kołowego (z wyjątkiem dojazdów do posesji). Główny ruch przejmie ul. Patriotów. W Falenicy powstanie system dróg jednokierunkowych na ul. Frenkla i Kłodzkiej, tworząc pętlę objazdową. Aby ułatwić przejazd autobusom ZTM, dotychczasowe progi zwalniające zostaną przebudowane na łagodniejsze najazdy.
Wielki finał w 2028 roku
Choć główne utrudnienia z ruchem jednotorowym mają potrwać do wiosny 2027 roku, cała inwestycja zakończy się w 2028 roku. Docelowo linia zyska dwa dodatkowe tory (oddzielenie ruchu podmiejskiego od dalekobieżnego), 20 przejść podziemnych, 3 tunele i nowoczesny system informacji pasażerskiej na ośmiu przebudowanych przystankach.
