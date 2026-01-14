Kolizja na Woli. Samochód wpadł do lokalu usługowego
Po porannej kolizji dwóch samochodów na warszawskiej Woli jedno z aut wjechało do lokalu usługowego przy ulicy Towarowej. Policja informuje, że zdarzenie wyglądało groźnie, ale nikt nie odniósł obrażeń.
Auto wjechało do lokalu usługowego po kolizji na Woli. Policja: nikt nie ucierpiał
Do groźnie wyglądającej kolizji doszło w środę rano na warszawskiej Woli. Po zderzeniu dwóch samochodów osobowych jedno z aut uderzyło w budynek przy ulicy Towarowej i wjechało do lokalu usługowego. Na szczęście w zdarzeniu nikt nie został ranny.
Kolizja na skrzyżowaniu Towarowej i Jaktorowskiej
Do zdarzenia doszło około godziny 9.30 w rejonie skrzyżowania ulic Towarowej i Jaktorowskiej. Jak przekazała Komenda Stołeczna Policji, kierujący mercedesem poruszał się ulicą Towarową od strony alei „Solidarności” i jechał środkowym pasem ruchu. W trakcie zmiany pasa na prawy doszło do kontaktu z jadącą skodą.
W wyniku kolizji skoda uderzyła w barierki oddzielające jezdnię, natomiast mercedes zjechał z drogi i uderzył w budynek, rozbijając szybę lokalu usługowego i wjeżdżając do jego wnętrza.
Zniszczony lokal, brak poszkodowanych
Jak informuje policja, mimo poważnych zniszczeń nikt nie odniósł obrażeń. Kierujący oboma pojazdami byli trzeźwi, a zdarzenie zostało zakwalifikowane jako kolizja drogowa.
Zdjęcia i nagrania z miejsca zdarzenia, przesłane przez świadków na Kontakt24, pokazują samochód znajdujący się wewnątrz lokalu oraz zniszczone wyposażenie, w tym meble i elementy wystroju.
Utrudnienia w ruchu
Po zdarzeniu na ulicy Towarowej występowały czasowe utrudnienia w ruchu. Na miejscu pracowali policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego, którzy zabezpieczali teren i ustalali dokładne okoliczności kolizji.
Służby apelują do kierowców o zachowanie ostrożności, szczególnie podczas zmiany pasa ruchu na odcinkach o dużym natężeniu ruchu.
