Kolizja tramwajów na Ochocie! Ruch wstrzymany, składy na objazdach, kilka osób poszkodowanych
W środę, 18 marca, przed godziną 11:00 na ulicy Grójeckiej doszło do groźnego zdarzenia z udziałem dwóch składów komunikacji miejskiej. W wyniku najechania jednego tramwaju na drugi rannych zostało siedem osób. Służby ratunkowe pracują na miejscu, a pasażerowie muszą liczyć się z paraliżem komunikacyjnym na kluczowej arterii łączącej Ochotę ze Śródmieściem
Przebieg zdarzenia: Najechanie na wysokości ul. Niemcewicza
Do wypadku doszło w rejonie skrzyżowania ulicy Grójeckiej z ulicą Niemcewicza. Jak poinformował Witold Urbanowicz, rzecznik Tramwajów Warszawskich, mechanizm zdarzenia polegał na uderzeniu w tył pojazdu:
Tramwaj linii nr 9 najechał na tył tramwaju linii nr 1, który stał przed skrzyżowaniem.
Na miejscu natychmiast pojawiły się wszystkie służby ratunkowe: policja, straż pożarna oraz pogotowie. Według wstępnych ustaleń rzecznika, poszkodowanych zostało siedem osób. Na szczęście, stan żadnej z nich nie zagraża życiu.
Paraliż komunikacyjny: Linie 1, 7, 9 i 24 na objazdach
Z powodu prowadzonych działań ratowniczych oraz konieczności uprzątnięcia torowiska, ruch tramwajowy na odcinku między placem Zawiszy a placem Narutowicza został całkowicie wstrzymany. Wprowadzono następującą organizację ruchu zastępczego:
Od strony Okęcia: Składy jadące w stronę centrum są zawracane na pętli na placu Narutowicza.
Od strony Centrum: Tramwaje jadące w kierunku Ochoty kończą bieg na placu Zawiszy.
Utrudnienia dotyczą linii: 1, 7, 9 oraz 24.
Prace służb i przyczyny wypadku
Obecnie na miejscu pracują komisje powypadkowe Tramwajów Warszawskich, które mają za zadanie ustalić dokładne przyczyny zderzenia (m.in. czy doszło do błędu ludzkiego, czy awarii technicznej układu hamulcowego). Służby techniczne oceniają również stan uszkodzeń obu wagonów, aby móc bezpiecznie odholować je do zajezdni.
Zator w tym rejonie może potrwać jeszcze co najmniej kilkadziesiąt minut. Zaleca się korzystanie z alternatywnych połączeń autobusowych kursujących wzdłuż ul. Grójeckiej lub przesiadkę do pociągów SKM/KM na przystanku Warszawa Ochota.
