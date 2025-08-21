Kolumny wojskowe na polskich drogach! Sztab Generalny wyjaśnia powód
Od połowy sierpnia na drogach w całej Polsce kierowcy zobaczą więcej wojskowych kolumn. Wojsko Polskie rozpoczęło ćwiczenia „Żelazny Obrońca-25”, które potrwają do końca września. To największe tegoroczne manewry armii, a Sztab Generalny apeluje o ostrożność i przypomina zasady poruszania się w pobliżu wojskowych konwojów.
Kolumny wojskowe na drogach. Wojsko apeluje o ostrożność
Na drogach w całej Polsce pojawi się wzmożony ruch pojazdów wojskowych. Od połowy sierpnia do końca września armia prowadzi ćwiczenia „Żelazny Obrońca-25”, w których udział wezmą dziesiątki tysięcy żołnierzy i setki jednostek sprzętu. Sztab Generalny Wojska Polskiego ostrzega kierowców przed utrudnieniami i przypomina o zasadach bezpieczeństwa.
Ćwiczenia w całym kraju
Wojsko zapowiada, że kolumny będą przemieszczać się niemal we wszystkich województwach – zarówno autostradami, jak i drogami krajowymi czy ekspresowymi. Przejazdy są częścią szkoleń i będą odbywać się regularnie. Choć trasy konwojów są planowane tak, aby ograniczyć niedogodności, kierowcy muszą liczyć się z chwilowymi utrudnieniami.
Wojsko podkreśla, że kolumny są eskortowane przez Żandarmerię Wojskową i pododdziały regulacji ruchu, które współpracują z policją i samorządami. Zgodnie z przepisami jedna kolumna może liczyć maksymalnie 20 pojazdów, a między poszczególnymi grupami musi być zachowany co najmniej półkilometrowy odstęp.
Zasady dla kierowców
Każda kolumna ma oznaczenia – pierwszy pojazd niesie niebieską chorągiewkę, ostatni zieloną. Wszystkie mają włączone światła mijania. SGWP przypomina, że wyprzedzanie kolumn jest dozwolone, ale manewr musi być płynny, bez wjeżdżania pomiędzy pojazdy. Kierowcy powinni zachować szczególną ostrożność i stosować się do poleceń żołnierzy zabezpieczających przejazd.
Wojsko apeluje także o rozwagę w mediach społecznościowych – nie wolno publikować zdjęć, tras, lokalizacji ani godzin przejazdów kolumn, podobnie jak danych dotyczących wylotów i lądowań wojskowych statków powietrznych.
Największe ćwiczenia roku
W manewrach „Żelazny Obrońca-25” weźmie udział 34 tysiące żołnierzy Wojska Polskiego i sojuszników z NATO. Na poligony i drogi trafi ponad 600 jednostek sprzętu ze wszystkich rodzajów sił zbrojnych. Ćwiczenia mają charakter federacji – łączą różne manewry prowadzone w wielu regionach.
Najważniejsze epizody odbędą się w Orzyszu, Nowej Dębie i Ustce, ale część działań zostanie przeprowadzona także w terenie przygodnym, poza poligonami.
Odpowiedź na ćwiczenia „Zapad”?
Ćwiczenia „Żelazny Obrońca” są przedstawiane jako element wzmacniania gotowości bojowej polskiej armii i współdziałania z NATO. W ocenie ekspertów i polityków to także odpowiedź na rosyjsko-białoruskie manewry „Zapad-2025”, w których – według zapowiedzi – ma uczestniczyć nawet 150 tysięcy żołnierzy.
MON podkreśla jednak, że „Żelazny Obrońca” nie jest wymierzony przeciwko żadnemu państwu. To pokazanie jedności sojuszników i rosnącego potencjału obronnego Polski, która ma być kluczowym filarem bezpieczeństwa w Europie Środkowo-Wschodniej.
