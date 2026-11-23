Komisja Europejska wszczyna śledztwo przeciwko rozlewniom Coca-Coli. Sprawdź, czy ceny napojów w dyskontach ostatecznie spadną
W poniedziałek 23 listopada 2026 roku Komisja Europejska oficjalnie ogłosiła rozpoczęcie priorytetowego dochodzenia antymonopolowego wymierzonego w Coca-Cola Europacific Partners (CCEP). Główny zarzut dotyczy celowego blokowania handlu transgranicznego i sztucznego zawyżania cen napojów gazowanych oraz izotoników dla klientów detalicznych w poszczególnych państwach członkowskich Unii Europejskiej.
Unijni urzędnicy podejrzewają, że gigant napojowy nadużywa swojej dominującej pozycji, uniemożliwiając sieciom supermarketów swobodne negocjowanie hurtowych zakupów w krajach, gdzie produkty te są sprzedawane znacznie taniej. Jeśli trwające śledztwo potwierdzi te zarzuty, międzynarodowej spółce grożą kary finansowe sięgające nawet 10 proc. jej globalnych obrotów, a europejscy konsumenci zyskają szansę na wyrównanie i obniżenie cen popularnych napojów na sklepowych półkach.
Sztuczne bariery na jednolitym rynku. Czego dokładnie szukają unijni śledczy?
Fundamentem funkcjonowania Unii Europejskiej jest jednolity rynek, który gwarantuje swobodny przepływ towarów, usług, kapitału i osób. W praktyce oznacza to, że hurtownik lub sieć supermarketów zlokalizowana w jednym państwie członkowskim ma pełne prawo zamówić palety napojów w innym kraju unijnym, jeśli tamtejsza cena hurtowa jest bardziej atrakcyjna. Zjawisko to, nazywane importem równoległym, stanowi kluczowy mechanizm wymuszający obniżki cen dla ostatecznych konsumentów detalicznych.
Działania podjęte przez Komisję Europejską mają na celu sprawdzenie, czy Coca-Cola Europacific Partners aktywnie sabotowała ten mechanizm. Europejska rozlewnia (odpowiedzialna za produkcję, dystrybucję i sprzedaż napojów marki na terenie Europy) jest podejrzewana o tworzenie nielegalnych barier terytorialnych. Przedstawiciele Brukseli analizują dokumentację handlową w poszukiwaniu dowodów na to, że CCEP odmawiała realizacji dużych zamówień hurtowych, jeśli zachodziło podejrzenie, że towar zostanie wyeksportowany do kraju o wyższej sile nabywczej, gdzie firma narzuciła wyższe marże.
Ograniczanie swobody supermarketów. Kto traci na praktykach monopolistycznych?
Śledztwo Komisji Europejskiej jest bardzo precyzyjnie ukierunkowane. Nie dotyczy ono sektora HoReCa (hoteli, restauracji i kawiarni), lecz koncentruje się wyłącznie na segmencie detalicznym, do którego należą dyskonty, hipermarkety i mniejsze punkty sprzedaży. To właśnie tam miliony Europejczyków codziennie zaopatrują się w napoje bezalkoholowe, soki i izotoniki.
Wiceprezes wykonawczy do spraw czystej, sprawiedliwej i konkurencyjnej transformacji, Teresa Ribera, stanowczo skomentowała otwarcie procedury. Według unijnej polityk obywatele nie mogą płacić więcej za ten sam produkt wyłącznie z racji swojego miejsca zamieszkania. Jeżeli korporacja o tak potężnych udziałach rynkowych celowo izoluje rynki krajowe, prowadzi to do drastycznego ograniczenia konkurencji. Supermarkety, pozbawione możliwości wynegocjowania lepszych stawek za granicą, są zmuszone akceptować lokalne, zawyżone cenniki narzucane przez monopolistę. Ten koszt jest następnie w 100 proc. przenoszony na konsumenta w postaci wyższej ceny na paragonie.
Tryb priorytetowy i precedensy. Kary mogą sięgnąć 10 procent globalnych obrotów
Nadanie dochodzeniu „trybu priorytetowego” stanowi jasny sygnał, że Bruksela traktuje ochronę konsumentów w dobie wysokiej inflacji ze szczególną surowością. Procedury antymonopolowe są zazwyczaj procesami wieloletnimi, jednak status priorytetowy gwarantuje zaangażowanie większych zasobów śledczych i szybsze formułowanie oficjalnych zarzutów (tzw. Statement of Objections).
Coca-Cola Europacific Partners to podmiot generujący przychody rzędu kilkunastu miliardów euro rocznie. Zgodnie z unijnym prawem antymonopolowym (Artykuł 102 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej), udowodnienie nadużywania pozycji dominującej wiąże się z możliwością nałożenia gigantycznej grzywny. Historia zna już podobne przypadki w branży spożywczej. W 2019 roku Komisja Europejska ukarała największy na świecie koncern browarniczy AB InBev grzywną w wysokości 200 mln euro. Firma ta celowo blokowała import tańszego piwa z Holandii do Belgii, modyfikując etykiety i ograniczając dostawy dla holenderskich hurtowników. Urzędnicy będą teraz sprawdzać, czy CCEP nie stosowała identycznych, nielegalnych praktyk operacyjnych w segmencie napojów gazowanych.
Co to oznacza dla Ciebie? Poradnik świadomego konsumenta w 4 krokach
Postępowanie antymonopolowe w Brukseli może potrwać od 1 roku do 3 lat, zanim wywoła realny spadek cen bazowych u producenta. Jako konsument nie musisz jednak bezczynnie czekać na wyroki organów unijnych. Możesz natychmiast zoptymalizować swoje domowe wydatki na napoje i artykuły spożywcze, stosując się do 4 prostych zasad na codziennych zakupach:
- Poszukuj produktów z importu równoległego: Zwracaj uwagę na etykiety napojów i słodyczy w mniejszych sieciach handlowych lub hurtowniach. Jeśli widzisz zagraniczne opakowanie, na które naklejono polską etykietę z tłumaczeniem składu, masz do czynienia z importem równoległym. Takie produkty są zazwyczaj od 10 do 20 proc. tańsze od tych dystrybuowanych oficjalnym, lokalnym kanałem, a ich zawartość jest w pełni oryginalna.
- Przeliczaj cenę bazową za 1 litr produktu: Koncerny napojowe często stosują tzw. shrinkflację, czyli zmniejszają pojemność butelki (np. z 1 litra na 0,85 litra), utrzymując starą cenę. Ignoruj duże napisy promocyjne i zawsze sprawdzaj drobnym drukiem na etykiecie cenowej, ile wynosi koszt za 1 litr lub 100 mililitrów napoju. To jedyny obiektywny wskaźnik opłacalności.
- Daj szansę markom własnym (Private Labels): Dyskonty posiadają w swojej ofercie napoje gazowane, które często są produkowane w tych samych rozlewniach, co produkty marek premium, ale sprzedawane pod szyldem własnym sieci. Wybierając markę dyskontową, omijasz potężną marżę nakładaną przez globalne korporacje, płacąc za niemal identyczny skład od 30 do 50 proc. mniej.
- Głosuj portfelem i kupuj w wielopakach: Jeśli zauważysz drastyczny skok cenowy Twojego ulubionego napoju, zrezygnuj z zakupu pojedynczych puszek lub butelek. Korzystaj wyłącznie z cyklicznych promocji typu „kup 2, zapłać mniej” lub zaopatruj się w zgrzewki na cały miesiąc w sklepach typu cash and carry. Spadek bieżącej sprzedaży detalicznej to najsilniejszy sygnał dla producenta, zmuszający go do weryfikacji swojej polityki cenowej na lokalnym rynku.
Źródło: businessinsider
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.