Komornik może zapukać do Ciebie, choć nie mieszkasz z rodzicami. Jeden wpis w urzędzie może oznaczać cudze długi
Tysiące młodych Polaków żyje w przekonaniu, że wyprowadzka z domu rodzinnego oznacza także odcięcie się od problemów finansowych rodziców. W praktyce bywa inaczej. Jeśli ktoś nadal jest zameldowany w mieszkaniu, w którym powstają zaległości czynszowe, może zostać wciągnięty w sprawę jako współodpowiedzialny za dług. W skrajnych przypadkach oznacza to postępowanie komornicze i zajęcie wynagrodzenia.
Eksperci ostrzegają, że jeden formalny wpis w rejestrze może mieć poważne konsekwencje finansowe.
Meldunek może uruchomić lawinę problemów
W polskim systemie prawnym zameldowanie ma przede wszystkim charakter ewidencyjny. W praktyce jednak dla wielu instytucji jest ono pierwszą wskazówką, kto faktycznie mieszka w danym lokalu.
Gdy powstają zaległości czynszowe, spółdzielnia lub wspólnota mieszkaniowa najczęściej sprawdza w urzędzie gminy listę osób zameldowanych. Na jej podstawie mogą zostać wskazani potencjalni dłużnicy.
Jeśli wśród nich znajdują się dorosłe dzieci właściciela lub najemcy, wierzyciel często kieruje roszczenia również wobec nich.
Odpowiedzialność solidarna za czynsz
Źródłem problemów jest przepis zawarty w art. 688¹ Kodeksu cywilnego. Stanowi on, że za zapłatę czynszu oraz innych opłat odpowiadają solidarnie z najemcą pełnoletnie osoby stale zamieszkujące w lokalu.
Słowo „solidarnie” ma w tym przypadku ogromne znaczenie. Oznacza ono, że wierzyciel może dochodzić całej należności od jednej osoby, jeśli uzna, że ma ona większe możliwości finansowe.
W praktyce często oznacza to, że komornik kieruje egzekucję do osoby pracującej i posiadającej dochody, nawet jeśli nie była ona głównym lokatorem mieszkania.
Dlaczego wiele osób dowiaduje się o długu dopiero od komornika
Dużym problemem jest tzw. fikcja doręczenia korespondencji. Jeśli pisma z sądu lub od wierzyciela trafiają na adres zameldowania, uznaje się je za doręczone nawet wtedy, gdy dana osoba faktycznie tam nie mieszka.
Procedura wygląda zazwyczaj podobnie:
wierzyciel wysyła wezwanie do zapłaty na adres zameldowania
później do sądu trafia pozew o zapłatę
sąd wysyła nakaz zapłaty pod ten sam adres
po dwukrotnym awizowaniu uznaje się go za doręczony
Jeśli nikt nie złoży sprzeciwu, orzeczenie staje się prawomocne. Następnie sprawa trafia do komornika, który może zająć rachunek bankowy lub wynagrodzenie.
Jak można się bronić
Najważniejsze jest wykazanie, że dana osoba nie mieszkała w lokalu w okresie powstania zadłużenia. Prawo mówi bowiem o osobach „stale zamieszkujących”, a nie jedynie zameldowanych.
Dowodami mogą być między innymi:
umowa najmu mieszkania w innym miejscu
rachunki za media wystawione na nazwisko danej osoby
zeznania podatkowe z innym adresem zamieszkania
zaświadczenie od pracodawcy
zeznania świadków
Jeśli egzekucja już trwa, konieczne może być złożenie odpowiednich wniosków do sądu oraz podjęcie działań prawnych w celu uchylenia nakazu zapłaty.
Najważniejszy krok: wymeldowanie
Eksperci podkreślają, że najprostszym sposobem uniknięcia podobnych problemów w przyszłości jest wymeldowanie się z lokalu, w którym się już nie mieszka.
Nie trzeba do tego zgody właściciela mieszkania ani głównego najemcy. Wystarczy złożyć odpowiedni wniosek w urzędzie gminy lub miasta właściwym dla danego adresu.
Urzędnicy mogą przeprowadzić wywiad środowiskowy, aby potwierdzić, że dana osoba faktycznie opuściła lokal. Po zakończeniu procedury następuje administracyjne wymeldowanie.
Warto jednak pamiętać, że wymeldowanie działa tylko na przyszłość. W przypadku wcześniejszych długów konieczne może być udowodnienie w sądzie, że w tym czasie nie mieszkało się w danym miejscu.
Co to oznacza dla mieszkańców
Jeśli ktoś jest nadal zameldowany w mieszkaniu rodziców, ale od dawna mieszka gdzie indziej, powinien sprawdzić swoją sytuację formalną.
Pozostawienie meldunku w lokalu, w którym powstają zaległości czynszowe, może w przyszłości prowadzić do poważnych problemów finansowych. Dlatego eksperci radzą, aby nie odkładać takich formalności na później i jak najszybciej uporządkować swoją sytuację w rejestrach meldunkowych.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.