Komunia 2026 jak małe wesele? Tyle kosztuje dziś „talerzyk”
Organizacja Pierwszej Komunii Świętej w 2026 r. oznacza dla wielu rodzin wydatek porównywalny z małym weselem. W niektórych miastach cena „za talerzyk” przekracza 700 zł, a całkowity koszt przyjęcia sięga kilkunastu tysięcy złotych. Sprawdzamy, ile trzeba zapłacić w tym sezonie i skąd tak duże różnice w stawkach.
Cena „za talerzyk” na Komunię 2026. W wielu miastach stawki jak za wesele
Wiosna to w Polsce czas Pierwszych Komunii Świętych. W 2026 r. coraz więcej rodzin zwraca uwagę na rosnące koszty organizacji przyjęcia. W niektórych miastach cena „za talerzyk” przekracza już 700 zł. Cały rynek komunijny szacowany jest na 3–4 mld zł rocznie.
Organizacja przyjęcia komunijnego coraz częściej przypomina kameralne wesele. Rodzice rezerwują sale z dużym wyprzedzeniem, zamawiają rozbudowane menu, dekoracje i oprawę fotograficzną. Wzrost cen w gastronomii, energii i usługach przekłada się bezpośrednio na koszt jednej osoby.
W wielu regionach stawki zaczynają się od około 300 zł za gościa. W droższych lokalizacjach ceny są wyraźnie wyższe. W Warszawie i okolicach koszt „talerzyka” może przekraczać 700 zł. Ostateczna kwota zależy od standardu lokalu, liczby dań i dodatkowych atrakcji.
Fakty i tło sprawy
Z danych przytaczanych przez media branżowe wynika, że w okolicach Żywca ceny mieszczą się najczęściej w przedziale 299–399 zł za osobę. Na Pomorzu, w mniejszych miejscowościach, średnia stawka to około 300 zł. Najdrożej jest w dużych aglomeracjach.
Przy zaproszeniu 30 osób i stawce 300 zł podstawowy koszt samego przyjęcia wynosi 9 tys. zł. Do tego dochodzą wydatki na strój dla dziecka, tort, fotografa, dekoracje i drobne upominki dla gości. Łączny budżet może przekroczyć 12 tys. zł.
Eksperci wskazują, że rosnące koszty to efekt inflacji oraz wzrostu wynagrodzeń w sektorze HoReCa. Z drugiej strony organizacja komunii stała się ważnym wydarzeniem społecznym, co podnosi oczekiwania dotyczące oprawy.
Jednocześnie badania opinii publicznej pokazują, że dla wielu rodzin Komunia pozostaje przede wszystkim wydarzeniem duchowym. Mimo to presja społeczna i chęć uroczystego przyjęcia bliskich wpływają na skalę wydatków.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeśli organizujesz przyjęcie w 2026 r., warto dokładnie porównać oferty lokali i sprawdzić, co zawiera cena „za talerzyk”. Różnice w regionach są znaczące.
Dobrym rozwiązaniem może być ograniczenie liczby gości lub wybór mniej rozbudowanego menu. Część rodzin decyduje się też na przyjęcie w domu lub wynajęcie samego cateringu.
Planowanie budżetu z wyprzedzeniem pozwala uniknąć nagłych wydatków. Warto też ustalić priorytety i dopasować skalę uroczystości do możliwości finansowych.
