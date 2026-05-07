Komunia w stolicy jak wesele? Tyle teraz daje się w kopertę
Sezon komunijny to nie tylko uroczystości, ale też dylemat, który wraca co roku. Goście zastanawiają się, ile wypada włożyć do koperty, by nie przesadzić, ale też nie wypaść nieodpowiednio. W 2026 roku odpowiedź nie jest już tak oczywista, bo koszty rosną, a oczekiwania w wielu przypadkach idą w górę.
Sezon komunijny trwa w najlepsze, a wraz z nim wraca jedno z najczęstszych pytań: ile pieniędzy dać dziecku? W 2026 roku kwoty w kopertach wyraźnie się zmieniają, a decyzja często zależy nie tylko od relacji rodzinnych, ale też rosnących kosztów organizacji uroczystości.
Komunia coraz droższa
Współczesne przyjęcia komunijne coraz częściej przypominają niewielkie wesela. Koszt tzw. talerzyka w dużych miastach wynosi od 180 do nawet 350 zł za osobę, a w bardziej ekskluzywnych lokalach jeszcze więcej.
Do tego dochodzą dodatkowe wydatki, takie jak fotograf, dekoracje czy atrakcje dla dzieci.
Jak sprawa wygląda w Warszawie?
Sprawdziliśmy ceny przyjęć komunijnych w Warszawie i różnice są naprawdę duże. W jednym z lokali koszt organizacji komunii wynosi od 255 do nawet 450 zł za osobę. Przy rodzinnej uroczystości na 25-30 gości daje to wydatek liczony w tysiącach złotych jeszcze przed doliczeniem fotografa, dekoracji czy dodatkowych atrakcji dla dzieci.
To pokazuje, dlaczego w stolicy temat koperty wraca co roku z taką siłą – wielu gości bierze pod uwagę nie tylko więzi rodzinne, ale też realny koszt organizacji przyjęcia.
Od czego zależy wysokość koperty?
Kwota wręczana dziecku zależy przede wszystkim od stopnia pokrewieństwa oraz możliwości finansowych gości.
Znaczenie ma także miejsce organizacji przyjęcia oraz liczba zaproszonych osób.
Takie kwoty najczęściej trafiają do koperty
W 2026 roku najczęściej spotykane kwoty to:
– 1000–2000 zł od chrzestnych
– kilkaset złotych od dziadków
– 400–600 zł od dalszej rodziny i znajomych
Coraz częściej pojawiają się także niższe kwoty, dostosowane do możliwości finansowych.
Trend się zmienia
Eksperci zauważają, że w ostatnim czasie rośnie podejście bardziej racjonalne. Nie wszyscy decydują się na wysokie kwoty, a część osób wybiera prezenty o wartości edukacyjnej.
Pieniądze z kopert coraz częściej trafiają też na konta oszczędnościowe dzieci.
Co warto wziąć pod uwagę?
– własne możliwości finansowe
– stopień pokrewieństwa
– koszt organizacji przyjęcia
– lokalne zwyczaje
– charakter relacji z rodziną
Co to oznacza dla gości?
– brak jednej „obowiązkowej” kwoty
– rosnące koszty uroczystości
– presja społeczna w niektórych środowiskach
– większa elastyczność w podejściu do prezentów
– znaczenie rozsądnego planowania wydatków
Inżynier gastronomii i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.