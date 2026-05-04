Komunijne miliardy w Warszawie i Polsce. Sprawdź, ile kosztuje „pierwszy sakrament” w 2026 roku
Sezon komunijny w pełni, a wraz z nim ogromne wydatki. Polacy wydają rocznie miliardy złotych na organizację uroczystości, które rozmachem coraz częściej przypominają małe wesela. W Warszawie, gdzie ceny usług są najwyższe, rodzice muszą przygotować się na rekordowe obciążenia domowego budżetu.
Z analizy Business Insider wynika, że Pierwsza Komunia Święta przestała być jedynie wydarzeniem duchowym, a stała się potężnym sektorem gospodarki. Sumaryczne wydatki Polaków na ten cel liczone są w miliardach złotych, co obejmuje nie tylko przyjęcia, ale także prezenty, stroje oraz opłaty kościelne.
Ile kosztuje „talerzyk” i organizacja? Średnie wydatki:
- Przyjęcie w restauracji: To największy koszt. W Warszawie cena za osobę (tzw. talerzyk) waha się od 250 zł do nawet 500 zł. Przy 20 gościach sama gastronomia pochłania blisko 10 tys. zł.
- Stroje i dodatki: Zakup alby lub garnituru, butów oraz dodatków to wydatek rzędu 500–1500 zł.
- Opłaty parafialne i dekoracje: Składki na sprzątanie kościoła, kwiaty oraz dar ołtarza to zazwyczaj koszt od 200 do 500 zł od dziecka.
Warszawa: Rynek prezentów pod lupą
Dla warszawskich sklepów z elektroniką i biżuterią maj to jeden z najbardziej dochodowych miesięcy w roku. Jak podaje Business Insider, średnia wartość prezentu od chrzestnych w stolicy często przekracza 2000 zł. Na liście najpopularniejszych podarków niezmiennie królują nowoczesne smartfony, laptopy oraz hulajnogi elektryczne. Tradycyjna biżuteria i zegarki ustępują miejsca gotówce, w Warszawie „do koperty” wkłada się zazwyczaj od 500 do 1000 zł, jeśli jest się gościem z dalszej rodziny.
Eksperci finansowi zwracają uwagę na zjawisko „komunijnego kredytu”. Wiele rodzin, chcąc sprostać wymaganiom społecznym i zorganizować wystawne przyjęcie w prestiżowych warszawskich lokalach, decyduje się na zaciągnięcie pożyczek gotówkowych, które spłacają przez kolejne kilkanaście miesięcy.
Efekt skali: Miliardy płyną do branży usługowej
Skumulowane wydatki w skali kraju robią wrażenie. Branża cateringowa, cukiernicza oraz fotograficzna w Warszawie odnotowuje w tym okresie obroty porównywalne jedynie z sezonem świątecznym. Business Insider podkreśla, że mimo inflacji, Polacy nie rezygnują z wystawnych uroczystości, tnąc wydatki w innych obszarach życia, byle tylko sprostać komunijnym tradycjom.
Warto pamiętać, że koszty rosną z roku na rok, w porównaniu do ubiegłego sezonu, organizacja komunii w Warszawie jest droższa o około 15-20%, co wynika głównie z cen energii i produktów spożywczych.
Źródło: Opracowanie na podstawie artykułu Business Insider Polska dotyczącego kosztów Pierwszej Komunii Świętej (04.05.2026).
