Komunikacja w ferie zimowe 2026. Tak będą kursowały autobusy, tramwaje i metro
Już w poniedziałek, 19 stycznia, na Mazowszu ruszają ferie zimowe. Przerwa w nauce, która potrwa do 1 lutego, oznacza spore zmiany dla pasażerów WTP. Zarząd Transportu Miejskiego (ZTM) wprowadza specjalne rozkłady jazdy: część autobusów zniknie z ulic, a tramwaje i metro będą kursować rzadziej. Publikujemy pełną listę zmian
Ferie na Mazowszu zbiegają się w tym roku z wypoczynkiem uczniów z województw podlaskiego, pomorskiego, świętokrzyskiego oraz warmińsko-mazurskiego. Mniejsza liczba pasażerów dojeżdżających do szkół i uczelni pozwala na wprowadzenie feryjnych korekt w rozkładach, które zaczną obowiązywać już od soboty, 17 stycznia.
Autobusy: Zawieszenia i skrócone trasy
Najpoważniejsze zmiany dotyczą komunikacji autobusowej. Przez najbliższe dwa tygodnie na ulice w ogóle nie wyjadą linie wspomagające oraz szczytowe.
Całkowicie zawieszone zostają linie: 160, 171, 196, 225, 256, 263, 308, 320, 332, 340, 356, 809, 815, E-2 oraz Z-8.
Dodatkowo linie 121, 142, 150, 152, 176, 211, 319 oraz 518 nie będą realizować kursów oznaczonych w rozkładach jako „wykonywane tylko w dni nauki szkolnej”.
Korekty tras i omijanie szkół
Wiele autobusów nie będzie podjeżdżać pod placówki oświatowe. Dotyczy to linii:
-
164: omija przystanek Powsinek,
-
198: pomija przystanki Kościuszki, Narutowicza i Rejtana,
-
201: nie podjedzie pod Rodła, Zachodzącego Słońca i Wrocławską,
-
L24: kursuje bez podjazdów do przystanków Tabita, Chopina, Pańska, Jasna i Długa.
Część linii pojedzie na skróconych trasach:
-
125: kursuje tylko na odcinku Międzylesie – Wiatraczna.
-
131: dojedzie jedynie do Sadyby (bez kursów do Wilanowa).
-
187: skrócona do przystanku Al. Witosa 02 (zawrotka z Ursusa-Niedźwiadka).
-
521: trasa Falenica – Wiatraczna.
Tramwaje i Metro: Rzadsze kursy w szczycie
Zmienia się również częstotliwość kursowania pojazdów szynowych w dni powszednie.
Tramwaje: W godzinach szczytu tramwaje zamiast co 4 minuty, pojadą co 5 minut, a te kursujące co 8 minut – co 10 minut. Poza szczytem częstotliwość spadnie odpowiednio do 7,5 minuty oraz 15 minut. W weekendy rozkłady tramwajowe pozostają bez zmian.
Metro: Pociągi podziemnej kolei w godzinach szczytu będą podjeżdżać nieco rzadziej:
-
Linia M1: co 2 minuty i 50 sekund,
-
Linia M2: co 3 minuty i 30 sekund.
Nowe rozkłady weekendowe i powszednie
ZTM przygotował specjalne rozkłady jazdy dla kilkudziesięciu linii. W weekendy wg nowych tabel pojadą m.in. linie 106, 122, 177, 527, natomiast w dni powszednie zmiany obejmą m.in. linie 105, 114, 185, 197, 401, 507, 523 oraz 709.
Pasażerom zaleca się dokładne sprawdzenie godzin odjazdów w aplikacjach mobilnych oraz na stronie internetowej WTP przed wyruszeniem w podróż.
Mam 28 lat i mieszkam w Warszawie od urodzenia.