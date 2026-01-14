Komunikacja w ferie zimowe 2026. Tak będą kursowały autobusy, tramwaje i metro

Już w poniedziałek, 19 stycznia, na Mazowszu ruszają ferie zimowe. Przerwa w nauce, która potrwa do 1 lutego, oznacza spore zmiany dla pasażerów WTP. Zarząd Transportu Miejskiego (ZTM) wprowadza specjalne rozkłady jazdy: część autobusów zniknie z ulic, a tramwaje i metro będą kursować rzadziej. Publikujemy pełną listę zmian

Ferie na Mazowszu zbiegają się w tym roku z wypoczynkiem uczniów z województw podlaskiego, pomorskiego, świętokrzyskiego oraz warmińsko-mazurskiego. Mniejsza liczba pasażerów dojeżdżających do szkół i uczelni pozwala na wprowadzenie feryjnych korekt w rozkładach, które zaczną obowiązywać już od soboty, 17 stycznia.

Autobusy: Zawieszenia i skrócone trasy

Najpoważniejsze zmiany dotyczą komunikacji autobusowej. Przez najbliższe dwa tygodnie na ulice w ogóle nie wyjadą linie wspomagające oraz szczytowe.

Całkowicie zawieszone zostają linie: 160, 171, 196, 225, 256, 263, 308, 320, 332, 340, 356, 809, 815, E-2 oraz Z-8.

Dodatkowo linie 121, 142, 150, 152, 176, 211, 319 oraz 518 nie będą realizować kursów oznaczonych w rozkładach jako „wykonywane tylko w dni nauki szkolnej”.

Korekty tras i omijanie szkół

Wiele autobusów nie będzie podjeżdżać pod placówki oświatowe. Dotyczy to linii:

  • 164: omija przystanek Powsinek,

  • 198: pomija przystanki Kościuszki, Narutowicza i Rejtana,

  • 201: nie podjedzie pod Rodła, Zachodzącego Słońca i Wrocławską,

  • L24: kursuje bez podjazdów do przystanków Tabita, Chopina, Pańska, Jasna i Długa.

Część linii pojedzie na skróconych trasach:

  • 125: kursuje tylko na odcinku Międzylesie – Wiatraczna.

  • 131: dojedzie jedynie do Sadyby (bez kursów do Wilanowa).

  • 187: skrócona do przystanku Al. Witosa 02 (zawrotka z Ursusa-Niedźwiadka).

  • 521: trasa Falenica – Wiatraczna.

Tramwaje i Metro: Rzadsze kursy w szczycie

Zmienia się również częstotliwość kursowania pojazdów szynowych w dni powszednie.

Tramwaje: W godzinach szczytu tramwaje zamiast co 4 minuty, pojadą co 5 minut, a te kursujące co 8 minut – co 10 minut. Poza szczytem częstotliwość spadnie odpowiednio do 7,5 minuty oraz 15 minut. W weekendy rozkłady tramwajowe pozostają bez zmian.

Metro: Pociągi podziemnej kolei w godzinach szczytu będą podjeżdżać nieco rzadziej:

  • Linia M1: co 2 minuty i 50 sekund,

  • Linia M2: co 3 minuty i 30 sekund.

Nowe rozkłady weekendowe i powszednie

ZTM przygotował specjalne rozkłady jazdy dla kilkudziesięciu linii. W weekendy wg nowych tabel pojadą m.in. linie 106, 122, 177, 527, natomiast w dni powszednie zmiany obejmą m.in. linie 105, 114, 185, 197, 401, 507, 523 oraz 709.

Pasażerom zaleca się dokładne sprawdzenie godzin odjazdów w aplikacjach mobilnych oraz na stronie internetowej WTP przed wyruszeniem w podróż.

