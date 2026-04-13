Komunikacyjny chaos w Warszawie. Linia otwocka bez pociągów, tłok w autobusach

13 kwietnia 2026 18:41 | Autor: Bartłomiej Radecki | Aktualności | Brak komentarzy

Pierwszy dzień bez pociągów na linii otwockiej przyniósł poważne utrudnienia dla pasażerów. Tłumy na przystankach, przepełnione autobusy i dezorientacja wśród podróżnych pokazują, jak duże zmiany wywołało wstrzymanie ruchu między Otwockiem a Wawrem.

Co się zmienia?

Ruch kolejowy na odcinku Otwock – Wawer został wstrzymany w związku z rozbudową linii do układu czterotorowego. Utrudnienia potrwają do 26 kwietnia.

W zamian uruchomiono komunikację zastępczą oraz wzmocniono istniejące linie autobusowe:

  • linia ZS1 – główna komunikacja zastępcza na całej trasie Otwock – Wawer
  • linia 521 – częstsze kursy na odcinku do Falenicy
  • linia 229 – nowe połączenie do metra Imielin
  • linia 319 – alternatywna trasa przez Most Południowy

Fakty i tło sprawy

Poranek był stosunkowo spokojny. Na stacji w Otwocku pasażerowie mogli liczyć na oznaczenia i pomoc informatorów. Autobusy były podstawione i przesiadki przebiegały sprawnie.

Sytuacja zmieniła się w godzinach popołudniowych. Na przystankach pojawiły się duże tłumy, a autobusy szybko się zapełniały.

Największe problemy zgłaszano w Wawrze i na trasie wzdłuż ulicy Patriotów. Pasażerowie nie mieścili się na przystankach, a w pojazdach trudno było znaleźć miejsce.

Dodatkowym utrudnieniem okazała się różnorodność autobusów. Obok pojazdów miejskich kursują także autokary podstawione przez Koleje Mazowieckie.

  • różne oznaczenia i brak jednolitego standardu
  • brak niskiej podłogi w części pojazdów
  • utrudnione wejście dla osób starszych i z wózkami

Jak działa komunikacja zastępcza?

Najważniejszą rolę pełni linia ZS1. Autobusy kursują:

  • co ok. 10 minut w godzinach szczytu
  • co ok. 15 minut poza szczytem

Trasa linii ZS1:

  • PKP Wawer
  • Widoczna
  • Patriotów (jezdnia zachodnia)
  • Józefów – marsz. Piłsudskiego
  • Otwock – Kołłątaja, Majowa, Jana Pawła II, Warszawska
  • PKP Otwock

Dodatkowo pasażerowie mogą korzystać z innych linii:

  • 521 – Wiatraczna – Falenica, kursy nawet co 5 minut w szczycie
  • 229 – PKP Falenica – Metro Imielin (przez Ursynów Południowy)
  • 319 – Międzylesie – Metro Imielin lub Rotmistrza Pileckiego

Trasa linii 229 obejmuje m.in.:

  • Patriotów
  • Bysławską
  • Wał Miedzeszyński
  • Przyczółkową
  • Branickiego
  • Rosoła
  • Aleję KEN
  • Ursynów Południowy

Rozkłady linii 229 i 319 są skoordynowane, dzięki czemu na wspólnych odcinkach autobusy pojawiają się średnio co około 7,5 minuty.

Honorowanie biletów

W związku z utrudnieniami wprowadzono wzajemne honorowanie biletów:

  • bilety ZTM obowiązują w autobusach zastępczych i pociągach na wskazanym odcinku
  • bilety Kolei Mazowieckich są honorowane w SKM i wybranych liniach autobusowych

Dotyczy to m.in. linii:

  • 521 – na całej trasie
  • ZS1 – na całej trasie
  • 115 – PKP Międzylesie – PKP Falenica
  • 142 – PKP Falenica – Wiatraczna
  • 213 – PKP Falenica – PKP Anin
  • 219 – PKP Radość – PKP Anin
  • 319 – PKP Międzylesie – Szachowa

Pasażerowie z papierowymi biletami muszą samodzielnie wpisać datę i godzinę rozpoczęcia podróży.

Co to oznacza dla pasażerów?

  • należy liczyć się z tłokiem w godzinach szczytu
  • warto planować podróż z zapasem czasu
  • najlepiej korzystać z alternatywnych linii autobusowych
  • trzeba zwracać uwagę na oznaczenia autobusów zastępczych

Utrudnienia na linii otwockiej pokazują, jak duże znaczenie ma kolej w codziennych dojazdach. W najbliższych dniach pasażerowie muszą przygotować się na wydłużony czas podróży i większy tłok, szczególnie po południu.

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2026 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗ 
Wydawca i właściciel: Capital Media S.C.
ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl
Polityka Redakcyjna