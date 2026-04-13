Komunikacyjny chaos w Warszawie. Linia otwocka bez pociągów, tłok w autobusach
Pierwszy dzień roboczy bez pociągów na linii otwockiej przyniósł duże utrudnienia dla pasażerów. Wstrzymanie ruchu między Otwockiem a Wawrem spowodowało tłumy na przystankach i przepełnione autobusy zastępcze. Sprawdzamy, jak działa komunikacja i które linie obsługują pasażerów.
Co się zmienia?
Ruch kolejowy na odcinku Otwock – Wawer został wstrzymany w związku z rozbudową linii do układu czterotorowego. Utrudnienia potrwają do 26 kwietnia.
W zamian uruchomiono komunikację zastępczą oraz wzmocniono istniejące linie autobusowe:
- linia ZS1 – główna komunikacja zastępcza na całej trasie Otwock – Wawer
- linia 521 – częstsze kursy na odcinku do Falenicy
- linia 229 – nowe połączenie do metra Imielin
- linia 319 – alternatywna trasa przez Most Południowy
Fakty i tło sprawy
Poranek był stosunkowo spokojny. Na stacji w Otwocku pasażerowie mogli liczyć na oznaczenia i pomoc informatorów. Autobusy były podstawione i przesiadki przebiegały sprawnie.
Sytuacja zmieniła się w godzinach popołudniowych. Na przystankach pojawiły się duże tłumy, a autobusy szybko się zapełniały.
Największe problemy zgłaszano w Wawrze i na trasie wzdłuż ulicy Patriotów. Pasażerowie nie mieścili się na przystankach, a w pojazdach trudno było znaleźć miejsce.
Dodatkowym utrudnieniem okazała się różnorodność autobusów. Obok pojazdów miejskich kursują także autokary podstawione przez Koleje Mazowieckie.
- różne oznaczenia i brak jednolitego standardu
- brak niskiej podłogi w części pojazdów
- utrudnione wejście dla osób starszych i z wózkami
Jak działa komunikacja zastępcza?
Najważniejszą rolę pełni linia ZS1. Autobusy kursują:
- co ok. 10 minut w godzinach szczytu
- co ok. 15 minut poza szczytem
Trasa linii ZS1:
- PKP Wawer
- Widoczna
- Patriotów (jezdnia zachodnia)
- Józefów – marsz. Piłsudskiego
- Otwock – Kołłątaja, Majowa, Jana Pawła II, Warszawska
- PKP Otwock
Dodatkowo pasażerowie mogą korzystać z innych linii:
- 521 – Wiatraczna – Falenica, kursy nawet co 5 minut w szczycie
- 229 – PKP Falenica – Metro Imielin (przez Ursynów Południowy)
- 319 – Międzylesie – Metro Imielin lub Rotmistrza Pileckiego
Trasa linii 229 obejmuje m.in.:
- Patriotów
- Bysławską
- Wał Miedzeszyński
- Przyczółkową
- Branickiego
- Rosoła
- Aleję KEN
- Ursynów Południowy
Rozkłady linii 229 i 319 są skoordynowane, dzięki czemu na wspólnych odcinkach autobusy pojawiają się średnio co około 7,5 minuty.
Honorowanie biletów
W związku z utrudnieniami wprowadzono wzajemne honorowanie biletów:
- bilety ZTM obowiązują w autobusach zastępczych i pociągach na wskazanym odcinku
- bilety Kolei Mazowieckich są honorowane w SKM i wybranych liniach autobusowych
Dotyczy to m.in. linii:
- 521 – na całej trasie
- ZS1 – na całej trasie
- 115 – PKP Międzylesie – PKP Falenica
- 142 – PKP Falenica – Wiatraczna
- 213 – PKP Falenica – PKP Anin
- 219 – PKP Radość – PKP Anin
- 319 – PKP Międzylesie – Szachowa
Pasażerowie z papierowymi biletami muszą samodzielnie wpisać datę i godzinę rozpoczęcia podróży.
Co to oznacza dla pasażerów?
- należy liczyć się z tłokiem w godzinach szczytu
- warto planować podróż z zapasem czasu
- najlepiej korzystać z alternatywnych linii autobusowych
- trzeba zwracać uwagę na oznaczenia autobusów zastępczych
Utrudnienia na linii otwockiej pokazują, jak duże znaczenie ma kolej w codziennych dojazdach. W najbliższych dniach pasażerowie muszą przygotować się na wydłużony czas podróży i większy tłok, szczególnie po południu.
