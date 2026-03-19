Komunikacyjny chaos w Wawrze! Zamykają kluczowy przejazd i ulice. Kierowcy i pasażerowie odczują zmiany
Mieszkańcy Wawra muszą przygotować się na poważne utrudnienia. Już od 23 marca rusza kolejny etap budowy tunelu drogowego w rejonie stacji Warszawa Falenica. To oznacza zamknięcia, objazdy i zmiany w komunikacji miejskiej.
Zamknięcie ważnego przejazdu. Objazdy nieuniknione
Największa zmiana dotknie kierowców korzystających z ulicy Walcowniczej. Od 23 marca przejazd kolejowo-drogowy przy stacji Warszawa Falenica zostanie całkowicie zamknięty.
To jeden z kluczowych punktów w tej części dzielnicy. Jego wyłączenie oznacza konieczność korzystania z objazdów. Ruch zostanie skierowany ulicą Patriotów oraz przez węzeł Patriotów na trasie S2.
Choć tego samego dnia przywrócony zostanie ruch na ul. Patriotów, nie oznacza to braku problemów. Wręcz przeciwnie – można spodziewać się większego natężenia ruchu i korków.
Zmiany w komunikacji miejskiej. Nowe przystanki
Utrudnienia dotkną również pasażerów. Od 23 marca zmieni się organizacja kursowania autobusów ZTM.
Pojawią się tymczasowe przystanki. Zostaną one ulokowane na ulicy Patriotów, w rejonie skrzyżowania z ul. Podkowy. Dla wielu osób oznacza to zmianę codziennych tras i konieczność sprawdzania nowych rozkładów.
Kolejne zamknięcie dzień później
To nie koniec zmian. Już 24 marca zamknięta zostanie ulica Bystrzycka w rejonie ul. Walcowniczej, w kierunku ul. Ochoczej.
Ruch zostanie skierowany objazdami przez ul. Patriotów oraz ul. Ochoczą. W praktyce oznacza to dalsze komplikacje i zwiększony ruch na alternatywnych trasach.
Co to oznacza dla mieszkańców?
Jeśli mieszkasz w tej części Wawra, musisz przygotować się na trudniejsze dojazdy. Zamknięcia kilku kluczowych odcinków jednocześnie mogą sparaliżować ruch w godzinach szczytu.
Codzienne trasy do pracy czy szkoły mogą się wydłużyć. Warto wcześniej zaplanować alternatywne drogi i sprawdzić zmiany w komunikacji miejskiej.
Początek większych utrudnień
To dopiero kolejny etap dużej inwestycji. Budowa tunelu ma w przyszłości usprawnić ruch i zwiększyć bezpieczeństwo, ale na razie oznacza jedno – poważne utrudnienia.
