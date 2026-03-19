Komunikacyjny chaos w Wawrze! Zamykają kluczowy przejazd i ulice. Kierowcy i pasażerowie odczują zmiany

19 marca 2026 13:12 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Mieszkańcy Wawra muszą przygotować się na poważne utrudnienia. Już od 23 marca rusza kolejny etap budowy tunelu drogowego w rejonie stacji Warszawa Falenica. To oznacza zamknięcia, objazdy i zmiany w komunikacji miejskiej.

Fot. PKP PLK SA

Zamknięcie ważnego przejazdu. Objazdy nieuniknione

Największa zmiana dotknie kierowców korzystających z ulicy Walcowniczej. Od 23 marca przejazd kolejowo-drogowy przy stacji Warszawa Falenica zostanie całkowicie zamknięty.

To jeden z kluczowych punktów w tej części dzielnicy. Jego wyłączenie oznacza konieczność korzystania z objazdów. Ruch zostanie skierowany ulicą Patriotów oraz przez węzeł Patriotów na trasie S2.

Choć tego samego dnia przywrócony zostanie ruch na ul. Patriotów, nie oznacza to braku problemów. Wręcz przeciwnie – można spodziewać się większego natężenia ruchu i korków.

Zmiany w komunikacji miejskiej. Nowe przystanki

Utrudnienia dotkną również pasażerów. Od 23 marca zmieni się organizacja kursowania autobusów ZTM.

Pojawią się tymczasowe przystanki. Zostaną one ulokowane na ulicy Patriotów, w rejonie skrzyżowania z ul. Podkowy. Dla wielu osób oznacza to zmianę codziennych tras i konieczność sprawdzania nowych rozkładów.

Kolejne zamknięcie dzień później

To nie koniec zmian. Już 24 marca zamknięta zostanie ulica Bystrzycka w rejonie ul. Walcowniczej, w kierunku ul. Ochoczej.

Ruch zostanie skierowany objazdami przez ul. Patriotów oraz ul. Ochoczą. W praktyce oznacza to dalsze komplikacje i zwiększony ruch na alternatywnych trasach.

Co to oznacza dla mieszkańców?

Jeśli mieszkasz w tej części Wawra, musisz przygotować się na trudniejsze dojazdy. Zamknięcia kilku kluczowych odcinków jednocześnie mogą sparaliżować ruch w godzinach szczytu.

Codzienne trasy do pracy czy szkoły mogą się wydłużyć. Warto wcześniej zaplanować alternatywne drogi i sprawdzić zmiany w komunikacji miejskiej.

Początek większych utrudnień

To dopiero kolejny etap dużej inwestycji. Budowa tunelu ma w przyszłości usprawnić ruch i zwiększyć bezpieczeństwo, ale na razie oznacza jedno – poważne utrudnienia.

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2023 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗  Wydawca i właściciel: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl