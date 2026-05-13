Komunikat dla mieszkańców Warszawy. W czwartek zaczną się wyłączenia prądu. Przygotuj się
Mieszkańcy kilku warszawskich dzielnic muszą przygotować się na przerwy w dostawie energii elektrycznej. Operator zapowiedział planowane wyłączenia prądu, które rozpoczną się już w czwartek 14 maja i obejmą kolejne ulice także w piątek.
Powodem są prace modernizacyjne oraz rozbudowa sieci energetycznej. W niektórych miejscach energia może znikać nawet na kilka godzin.
Pierwsze wyłączenia już w czwartek
W czwartek 14 maja problemy z prądem mają pojawić się między innymi przy ulicach Emilii Gierczak oraz Pontonierów. Wyłączenia zaplanowano od godziny 7:00 do 17:00.
Jak poinformowano w komunikacie, przyczyną jest „modernizacja stacji 10944 – na czas wykonywania przełączeń wystąpią dwie 30min przerwy w dostawie energii elektrycznej”.
Mieszkańcy powinni przygotować się na chwilowe utrudnienia związane z brakiem światła, internetu czy działania urządzeń elektrycznych.
Kolejne ulice bez energii w piątek
Jeszcze większy zakres prac zaplanowano na piątek 15 maja. Wyłączenia obejmą między innymi:
- ul. Fort Piłsudskiego
- ul. Płochocińską
- ul. Kazimierza Odnowiciela
- ul. Wincentego Kadłubka
W części lokalizacji prąd ma zostać wyłączony już od godziny 7:00 rano i wrócić dopiero po południu.
Operator informuje, że przyczyną są m.in. modernizacja stacji, rozbudowa sieci oraz wymiana słupów nN.
Mieszkańcy powinni się przygotować
Brak energii może oznaczać problemy nie tylko z oświetleniem. Utrudnienia mogą dotyczyć również pracy wind, domofonów, routerów internetowych czy urządzeń AGD.
Szczególnie ostrożni powinny być osoby pracujące zdalnie oraz mieszkańcy korzystający ze sprzętu medycznego wymagającego zasilania.
W komunikacie podkreślono również, że „planowane wyłączenie może być odwołane bez uprzedzenia”.
Warszawa modernizuje sieć energetyczną
Takie prace prowadzone są regularnie w różnych częściach stolicy. Operator tłumaczy, że modernizacja infrastruktury ma poprawić bezpieczeństwo i ograniczyć ryzyko awarii w przyszłości.
Dla mieszkańców oznacza to jednak kilka godzin bez dostępu do energii i konieczność wcześniejszego przygotowania się na utrudnienia.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.