Komunikat dla mieszkańców Warszawy. W czwartek zaczną się wyłączenia prądu. Przygotuj się

13 maja 2026 19:34 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Mieszkańcy kilku warszawskich dzielnic muszą przygotować się na przerwy w dostawie energii elektrycznej. Operator zapowiedział planowane wyłączenia prądu, które rozpoczną się już w czwartek 14 maja i obejmą kolejne ulice także w piątek.

Słoneczny dzień w centrum Warszawy. Na pierwszym planie Pałac Kultury i Nauki. W oddali wieżowce stolicy. Fot. Warszawa w Pigułce.
Powodem są prace modernizacyjne oraz rozbudowa sieci energetycznej. W niektórych miejscach energia może znikać nawet na kilka godzin.

Pierwsze wyłączenia już w czwartek

W czwartek 14 maja problemy z prądem mają pojawić się między innymi przy ulicach Emilii Gierczak oraz Pontonierów. Wyłączenia zaplanowano od godziny 7:00 do 17:00.

Jak poinformowano w komunikacie, przyczyną jest „modernizacja stacji 10944 – na czas wykonywania przełączeń wystąpią dwie 30min przerwy w dostawie energii elektrycznej”.

Mieszkańcy powinni przygotować się na chwilowe utrudnienia związane z brakiem światła, internetu czy działania urządzeń elektrycznych.

Kolejne ulice bez energii w piątek

Jeszcze większy zakres prac zaplanowano na piątek 15 maja. Wyłączenia obejmą między innymi:

  • ul. Fort Piłsudskiego
  • ul. Płochocińską
  • ul. Kazimierza Odnowiciela
  • ul. Wincentego Kadłubka

W części lokalizacji prąd ma zostać wyłączony już od godziny 7:00 rano i wrócić dopiero po południu.

Operator informuje, że przyczyną są m.in. modernizacja stacji, rozbudowa sieci oraz wymiana słupów nN.

Mieszkańcy powinni się przygotować

Brak energii może oznaczać problemy nie tylko z oświetleniem. Utrudnienia mogą dotyczyć również pracy wind, domofonów, routerów internetowych czy urządzeń AGD.

Szczególnie ostrożni powinny być osoby pracujące zdalnie oraz mieszkańcy korzystający ze sprzętu medycznego wymagającego zasilania.

W komunikacie podkreślono również, że „planowane wyłączenie może być odwołane bez uprzedzenia”.

Warszawa modernizuje sieć energetyczną

Takie prace prowadzone są regularnie w różnych częściach stolicy. Operator tłumaczy, że modernizacja infrastruktury ma poprawić bezpieczeństwo i ograniczyć ryzyko awarii w przyszłości.

Dla mieszkańców oznacza to jednak kilka godzin bez dostępu do energii i konieczność wcześniejszego przygotowania się na utrudnienia.

