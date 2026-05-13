Komunikat dla mieszkańców Warszawy. Wielkie zmiany w komunikacji od 16 maja. Metro i tramwaje pojadą inaczej
Warszawa przygotowuje się na jedną z największych nocnych imprez w roku. Już w sobotę 16 maja odbędzie się XXII Noc Muzeów, a wraz z nią ogromne zmiany w kursowaniu komunikacji miejskiej. Część linii będzie jeździła dłużej, pojawią się darmowe autobusy i zabytkowe tramwaje, a metro będzie kursowało niemal do rana.
Zmiany zaczną obowiązywać od 16 maja 2026 roku od godziny 15:00 i potrwają do 17 maja do godziny 03:00.
Metro pojedzie dłużej niż zwykle
Warszawiacy wracający nocą z muzeów i wydarzeń kulturalnych będą mogli skorzystać z wydłużonego kursowania obu linii metra.
Do godziny 1:00 metro będzie kursowało co 7,5 minuty. Następnie, od godziny 1:00 do około 2:30, pociągi pojadą co 15 minut.
To jednak nie koniec zmian. Na ulice wyjadą także dodatkowe autobusy nocne oraz specjalne linie przygotowane wyłącznie na Noc Muzeów.
Tramwaje i autobusy będą kursowały niemal całą noc
ZTM wydłuża godziny kursowania wielu popularnych linii tramwajowych. Linie 2, 4, 9, 11, 16, 17 i 26 będą jeździły do około godziny 2:30. W godzinach największego ruchu tramwaje pojadą nawet co 10 minut.
Dłużej będą kursowały także autobusy linii 116, 180, 190, 509, 517 oraz 527. Dodatkowo uruchomione zostaną specjalne darmowe linie oznaczone literami B, C, D, E i F, które połączą najważniejsze punkty miasta i placówki uczestniczące w wydarzeniu.
Przejazdy tymi liniami będą całkowicie bezpłatne.
Na tory wyjadą zabytkowe tramwaje i autobusy
Jedną z największych atrakcji tegorocznej Nocy Muzeów mają być historyczne pojazdy komunikacji miejskiej.
Specjalna linia tramwajowa M będzie kursowała od godziny 18:30 do północy na trasie między Zajezdnią Praga a Metrem Płocka. Obsłużą ją zabytkowe wagony.
Pojawią się również historyczne autobusy na specjalnych liniach A i R. Przejazdy nimi także będą darmowe.
Uwaga kierowcy i pasażerowie. Możliwe utrudnienia
Miasto ostrzega, że w związku z paradami zabytkowych tramwajów i autobusów mogą wystąpić chwilowe utrudnienia w ruchu.
Parada tramwajów przejedzie między innymi Alejami Jerozolimskimi, Mostem Poniatowskiego i Targową. Z kolei zabytkowe autobusy pojawią się m.in. na Trasie Łazienkowskiej, Woronicza i przy Dworcu Wschodnim.
Zmiany obejmą też część przystanków. Niektóre zostaną przywrócone tymczasowo, inne będą działały według specjalnych zasad.
Warszawa szykuje się na tłumy
Noc Muzeów co roku przyciąga setki tysięcy mieszkańców i turystów. Wiele placówek będzie otwartych do późnych godzin nocnych, a część wydarzeń odbędzie się wyłącznie tego wieczoru.
ZTM apeluje do pasażerów, by wcześniej sprawdzali specjalne rozkłady jazdy i przygotowali się na większy ruch w centrum miasta.
