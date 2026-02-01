Komunikat Kuratorium Oświaty w Warszawie. Ostrzeżenie przed możliwym zawieszeniem zajęć
Kuratorium Oświaty w Warszawie wydało ważny komunikat dla dyrektorów szkół, rodziców i uczniów z województwa mazowieckiego. W związku z pogarszającymi się warunkami atmosferycznymi możliwe są utrudnienia, a w uzasadnionych przypadkach także czasowe zawieszenie zajęć dydaktycznych.
Kiedy szkoły mogą zawiesić zajęcia
Zawieszenie zajęć może nastąpić w sytuacji wystąpienia trudnych warunków pogodowych, takich jak bardzo niskie temperatury, gołoledź lub intensywne opady. Kluczowym kryterium przy podejmowaniu decyzji jest bezpieczeństwo uczniów oraz pracowników placówek oświatowych.
Decyzja o czasowym wstrzymaniu zajęć podejmowana jest na poziomie szkoły, po analizie lokalnych warunków i ryzyka.
Jak wygląda procedura krok po kroku
Kuratorium przypomina obowiązującą procedurę postępowania w przypadku konieczności zawieszenia zajęć. Najpierw oceniane są warunki atmosferyczne i ich wpływ na bezpieczeństwo. Następnie dyrektor szkoły konsultuje się z organem prowadzącym placówkę.
Po uzyskaniu zgody dyrektor podejmuje formalną decyzję o czasowym zawieszeniu zajęć. Kolejnym krokiem jest niezwłoczne poinformowanie Kuratorium Oświaty w Warszawie, najpóźniej do godziny 10.00 w dniu zawieszenia.
Równolegle szkoła ma obowiązek przekazać jasny komunikat rodzicom i uczniom, korzystając z przyjętych kanałów komunikacji. Całość decyzji powinna zostać odpowiednio udokumentowana, a sytuacja pogodowa na bieżąco monitorowana.
Obowiązek informowania kuratorium
Kuratorium zwraca szczególną uwagę na terminowe przekazywanie informacji o zawieszonych zajęciach do właściwej delegatury. Ma to na celu bieżące monitorowanie sytuacji w regionie i zapewnienie spójnego działania wszystkich placówek oświatowych.
Informacje te są istotne zwłaszcza w okresach gwałtownych zmian pogodowych, kiedy decyzje mogą zapadać z dnia na dzień.
Co to oznacza dla rodziców i uczniów
Rodzice i uczniowie powinni regularnie sprawdzać komunikaty swoich szkół, szczególnie w czasie silnych mrozów lub innych niebezpiecznych zjawisk pogodowych. Decyzja o zawieszeniu zajęć może dotyczyć pojedynczej placówki, całej dzielnicy lub wybranych typów szkół.
Warto upewnić się, czy w przypadku zawieszenia zajęć przewidziano naukę zdalną oraz od kiedy miałaby ona obowiązywać.
Kuratorium Oświaty w Warszawie ostrzega przed możliwymi utrudnieniami w funkcjonowaniu szkół na Mazowszu. Dyrektorzy mają prawo czasowo zawieszać zajęcia, jeśli wymagają tego względy bezpieczeństwa. Kluczowe jest szybkie przekazywanie informacji oraz stałe monitorowanie sytuacji pogodowej.
