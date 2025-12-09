Konflikt na szczytach NBP. RPP ostrzega: sytuacja jest poważna
Rada Polityki Pieniężnej przerwała milczenie i odniosła się do narastającego konfliktu wewnątrz Narodowego Banku Polskiego. W specjalnym apelu członkowie Rady ostrzegają przed działaniami, które mogą naruszać dotychczasowy podział kompetencji i osłabić niezależność banku centralnego. W tle pojawia się projekt zmian, który – według medialnych doniesień – mógłby ograniczyć władzę prezesa Adama Glapińskiego i wywołał napięcia na najwyższych szczeblach NBP.
Bitwa o władzę w NBP. RPP zabiera głos w sprawie napięć na szczytach banku centralnego
Rada Polityki Pieniężnej wydała apel dotyczący stabilności wewnętrznych relacji w Narodowym Banku Polskim. Komunikat, opublikowany 9 grudnia, zwraca uwagę na próby wywierania presji na członków Rady i wskazuje na zagrożenia wynikające z planowanych zmian w regulaminie NBP. W tle sporu znajduje się projekt uchwały autorstwa trzech członków zarządu banku, który – według doniesień medialnych – miałby ograniczyć władzę prezesa Adama Glapińskiego.
Co się zmienia?
RPP w swoim apelu podkreśla, że dotychczasowy model współpracy między organami NBP obowiązuje od blisko 30 lat i wymaga poszanowania. Rada zaznacza, że wszelkie działania, które naruszają ten porządek, mogą osłabić wiarygodność banku centralnego. W komunikacie odniesiono się również do pojawiających się publicznie wypowiedzi, które – zdaniem Rady – mogą być interpretowane jako próba wpływania na niezależność jej członków. Datowany na 3 grudnia dokument został podpisany przez przewodniczącego Adama Glapińskiego i sześciu członków RPP.
Fakty i tło sprawy
Informacje o sporze dotyczą projektu uchwały zgłoszonego przez trzech członków zarządu NBP: Piotra Pogonowskiego, Artura Sobonia i Rafała Surę. Proponowane zmiany obejmują m.in. zwiększenie uprawnień zarządu jako organu kolegialnego oraz wprowadzenie nowych zasad decydujących o premiach dla prezesa i jego zastępców. Według doniesień medialnych autorzy projektu chcieli, aby uchwała została przyjęta w ciągu kilku dni. Ostatecznie termin posiedzenia zarządu wyznaczono na 20 stycznia 2026 r.
RPP uznała, że działania prowadzące do szybkich zmian mogą naruszać równowagę kompetencyjną w ramach NBP. Pod komunikatem nie ma podpisów trójki członków Rady: Joanny Tyrowicz, Ludwika Koteckiego i Przemysława Litwiniuka.
Co to oznacza dla czytelnika?
Spór dotyczy kluczowej instytucji odpowiedzialnej za stabilność cen i bezpieczeństwo finansowe państwa. Zmiany w strukturze zarządczej NBP mogą wpływać na sposób podejmowania decyzji o stopach procentowych, polityce pieniężnej czy zarządzaniu rezerwami. Rada podkreśla, że wymaga rzetelnego i przejrzystego procesu wyjaśniania nieprawidłowości i jasno wyznaczonych kompetencji, co ma zapewnić niezależność banku centralnego.
RPP ostrzega przed działaniami, które mogą naruszyć dotychczasowy układ kompetencyjny w NBP. Projekt zmian w regulaminie banku, zgłoszony przez część zarządu, został odebrany jako próba ograniczenia wpływu prezesa Adama Glapińskiego. Rada apeluje o zachowanie stabilności i przestrzeganie konstytucyjnych zasad funkcjonowania banku centralnego.
