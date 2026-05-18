Koniec 800 plus i dodatkowych emerytur? W Sejmie pojawił się głośny pomysł dotyczący PIT
Do Sejmu trafiła petycja, która wywołała ogromne emocje. Jej autor proponuje całkowitą likwidację podatku PIT w zamian za rezygnację z najważniejszych programów socjalnych, takich jak 800 plus oraz 13. i 14. emerytura.
Pomysł wywołał burzliwą dyskusję dotyczącą przyszłości świadczeń i systemu podatkowego w Polsce. Sejmowa komisja zajęła już stanowisko w tej sprawie.
Autor chce likwidacji PIT
Według propozycji państwo miałoby przestać pobierać podatek dochodowy od obywateli. W zamian zlikwidowane zostałyby:
- świadczenie 800 plus,
- emerytura,
- emerytura.
Autor petycji przekonuje, że obecny system jest niesprawiedliwy i faworyzuje wybrane grupy społeczne, zamiast pozostawiać więcej pieniędzy wszystkim pracującym Polakom.
Padły konkretne wyliczenia
W dokumencie wskazano, że:
- wpływy z PIT wynoszą około 97,6 mld zł rocznie,
- koszt głównych programów socjalnych to około 97 mld zł.
Według autora oznacza to, że pieniądze mogłyby po prostu zostać w kieszeniach obywateli zamiast przechodzić przez system podatkowy i świadczeniowy.
Zwolennicy pomysłu twierdzą, że:
- pensje netto byłyby wyższe,
- zniknęłyby roczne rozliczenia PIT,
- obywatele sami decydowaliby o wydatkach.
800 plus pod ostrzałem
W petycji pojawiła się również krytyka programu 800 plus. Autor twierdzi, że świadczenie nie doprowadziło do wzrostu dzietności i stało się kosztownym programem socjalnym.
Podobne argumenty padły wobec 13. i 14. emerytury. Według autora większe korzyści seniorom przyniosłoby zwolnienie emerytur z podatku dochodowego.
Sejm podjął decyzję
Najważniejsza informacja jest jednak taka, że sama petycja nie oznacza zmian prawa. Programy 800 plus oraz dodatkowe emerytury nadal obowiązują.
Sejmowa komisja rozpatrzyła dokument, ale propozycja nie oznacza automatycznej likwidacji świadczeń.
Co to oznacza dla Ciebie?
Na ten moment:
- 800 plus nadal funkcjonuje,
-
- i 14. emerytura pozostają w systemie,
- nie zapadła decyzja o likwidacji PIT.
Cała sprawa pokazuje jednak, że temat przyszłości świadczeń socjalnych i podatków może wracać coraz częściej wraz z rosnącymi kosztami dla budżetu państwa.
