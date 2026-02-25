Koniec anonimowych czworonogów. Masz psa lub kota? Te nowe przepisy musisz znać. Kara do 5000 zł za brak czipa?

To koniec anonimowości porzucanych zwierząt. Rada Ministrów zatwierdziła projekt ustawy o Krajowym Rejestrze Oznakowanych Psów i Kotów. Nowe przepisy wprowadzają powszechny obowiązek elektronicznego znakowania psów oraz części kotów, co ma być kluczowym narzędziem w ograniczaniu bezdomności czworonogów w Polsce.

Zobacz również: Rządowa przesyłka może zostać powieszona na drzwiach. Nie wykonasz? Trafisz do więzienia

Ważny komunikat banku! Tak ochronimy się przed falą telefonicznych oszustw Czym jest KROPiK i dlaczego powstał? Krajowy Rejestr Oznakowanych Psów i Kotów (KROPiK) to centralna, państwowa baza danych prowadzona w systemie teleinformatycznym. Jej głównym celem jest umożliwienie szybkiej identyfikacji właściciela zagubionego lub porzuconego zwierzęcia. Impulsem do przyspieszenia prac nad ustawą była m.in. głośna sprawa likwidacji schroniska „Happy Dog” w Sobolewie, która obnażyła chaos w ewidencji zwierząt.

Zobacz również: 12 proc. podatek zamiast składki zdrowotnej? Minister Finansów zabrał głos

Warszawiacy dostają listy grozy. Warszawskie spółdzielnie podnoszą opłaty – dla wielu rodzin to wydatek nie do udźwignięcia Kogo obejmą nowe obowiązki? Zasady i terminy Projekt precyzuje, które zwierzęta muszą zostać oznakowane transponderem (czipem) i kiedy należy to zrobić: Zwierzę Termin czipowania / rejestracji Charakter obowiązku Psy Najpóźniej podczas pierwszego szczepienia na wściekliznę Powszechny i obowiązkowy Koty Przy zmianie właściciela lub przyjęciu do schroniska Częściowo obowiązkowy (hodowle/schroniska) Zwierzęta w schroniskach Niezwłocznie po przyjęciu Bezwzględny obowiązek Pies/Kot przy sprzedaży Przed zmianą właściciela Warunek legalnej transakcji

Ile to będzie kosztować? Zgodnie z zapowiedziami wiceministra rolnictwa Jacka Czerniaka, koszty systemu mają być przystępne dla obywateli: Cena czipowania: Maksymalnie 50 zł (pobierane przez weterynarza).

Maksymalnie 50 zł (pobierane przez weterynarza). Cena rejestracji w KROPiK: Maksymalnie 50 zł.

Maksymalnie 50 zł. Gminne refundacje: Samorządy będą mogły (ale nie będą musiały) finansować te zabiegi w ramach programów opieki nad zwierzętami.

Uprawnienia służb i kary za brak czipa Dane w rejestrze będą dostępne dla Policji, Straży Miejskiej, Inspekcji Weterynaryjnej oraz lekarzy weterynarii. Służby te zyskają prawo do kontrolowania, czy zwierzę posiada czip. Za niedopełnienie obowiązku oznakowania i rejestracji właścicielowi będzie grozić kara grzywny (proponowane widełki sięgają nawet 5000 zł, choć realne mandaty mają być niższe).