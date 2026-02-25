Koniec anonimowych czworonogów. Masz psa lub kota? Te nowe przepisy musisz znać. Kara do 5000 zł za brak czipa?

To koniec anonimowości porzucanych zwierząt. Rada Ministrów zatwierdziła projekt ustawy o Krajowym Rejestrze Oznakowanych Psów i Kotów. Nowe przepisy wprowadzają powszechny obowiązek elektronicznego znakowania psów oraz części kotów, co ma być kluczowym narzędziem w ograniczaniu bezdomności czworonogów w Polsce.

Fot. Pixabay

Czym jest KROPiK i dlaczego powstał?

Krajowy Rejestr Oznakowanych Psów i Kotów (KROPiK) to centralna, państwowa baza danych prowadzona w systemie teleinformatycznym. Jej głównym celem jest umożliwienie szybkiej identyfikacji właściciela zagubionego lub porzuconego zwierzęcia. Impulsem do przyspieszenia prac nad ustawą była m.in. głośna sprawa likwidacji schroniska „Happy Dog” w Sobolewie, która obnażyła chaos w ewidencji zwierząt.

Kogo obejmą nowe obowiązki? Zasady i terminy

Projekt precyzuje, które zwierzęta muszą zostać oznakowane transponderem (czipem) i kiedy należy to zrobić:

Zwierzę Termin czipowania / rejestracji Charakter obowiązku
Psy Najpóźniej podczas pierwszego szczepienia na wściekliznę Powszechny i obowiązkowy
Koty Przy zmianie właściciela lub przyjęciu do schroniska Częściowo obowiązkowy (hodowle/schroniska)
Zwierzęta w schroniskach Niezwłocznie po przyjęciu Bezwzględny obowiązek
Pies/Kot przy sprzedaży Przed zmianą właściciela Warunek legalnej transakcji

Ile to będzie kosztować?

Zgodnie z zapowiedziami wiceministra rolnictwa Jacka Czerniaka, koszty systemu mają być przystępne dla obywateli:

  • Cena czipowania: Maksymalnie 50 zł (pobierane przez weterynarza).
  • Cena rejestracji w KROPiK: Maksymalnie 50 zł.
  • Gminne refundacje: Samorządy będą mogły (ale nie będą musiały) finansować te zabiegi w ramach programów opieki nad zwierzętami.

Uprawnienia służb i kary za brak czipa

Dane w rejestrze będą dostępne dla Policji, Straży Miejskiej, Inspekcji Weterynaryjnej oraz lekarzy weterynarii. Służby te zyskają prawo do kontrolowania, czy zwierzę posiada czip. Za niedopełnienie obowiązku oznakowania i rejestracji właścicielowi będzie grozić kara grzywny (proponowane widełki sięgają nawet 5000 zł, choć realne mandaty mają być niższe).

Co to oznacza dla właścicieli psów w 2026 roku?

Wejście w życie ustawy (planowane po 3-letnim okresie przejściowym od ogłoszenia) zmieni codzienność opiekunów zwierząt:

  • Koniec z porzucaniem „bez karnie”: Powiązanie numeru czip z danymi PESEL właściciela sprawi, że porzucenie psa w lesie stanie się łatwe do wykrycia i ukarania.
  • Bezpieczeństwo w podróży: Zgubiony pies z bazy KROPiK wróci do domu w ciągu kilku godzin, a nie tygodni.
  • Aktualizacja danych: Właściciel będzie miał obowiązek zgłaszania w systemie m.in. śmierci zwierzęcia czy zmiany adresu zamieszkania.

 

Źródło: Opracowanie na podstawie depeszy PAP oraz komunikatu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 24.02.2026 r.

 

