Koniec anonimowych czworonogów. Masz psa lub kota? Te nowe przepisy musisz znać. Kara do 5000 zł za brak czipa?
Czym jest KROPiK i dlaczego powstał?
Krajowy Rejestr Oznakowanych Psów i Kotów (KROPiK) to centralna, państwowa baza danych prowadzona w systemie teleinformatycznym. Jej głównym celem jest umożliwienie szybkiej identyfikacji właściciela zagubionego lub porzuconego zwierzęcia. Impulsem do przyspieszenia prac nad ustawą była m.in. głośna sprawa likwidacji schroniska „Happy Dog” w Sobolewie, która obnażyła chaos w ewidencji zwierząt.
Kogo obejmą nowe obowiązki? Zasady i terminy
Projekt precyzuje, które zwierzęta muszą zostać oznakowane transponderem (czipem) i kiedy należy to zrobić:
|Zwierzę
|Termin czipowania / rejestracji
|Charakter obowiązku
|Psy
|Najpóźniej podczas pierwszego szczepienia na wściekliznę
|Powszechny i obowiązkowy
|Koty
|Przy zmianie właściciela lub przyjęciu do schroniska
|Częściowo obowiązkowy (hodowle/schroniska)
|Zwierzęta w schroniskach
|Niezwłocznie po przyjęciu
|Bezwzględny obowiązek
|Pies/Kot przy sprzedaży
|Przed zmianą właściciela
|Warunek legalnej transakcji
Ile to będzie kosztować?
Zgodnie z zapowiedziami wiceministra rolnictwa Jacka Czerniaka, koszty systemu mają być przystępne dla obywateli:
- Cena czipowania: Maksymalnie 50 zł (pobierane przez weterynarza).
- Cena rejestracji w KROPiK: Maksymalnie 50 zł.
- Gminne refundacje: Samorządy będą mogły (ale nie będą musiały) finansować te zabiegi w ramach programów opieki nad zwierzętami.
Uprawnienia służb i kary za brak czipa
Dane w rejestrze będą dostępne dla Policji, Straży Miejskiej, Inspekcji Weterynaryjnej oraz lekarzy weterynarii. Służby te zyskają prawo do kontrolowania, czy zwierzę posiada czip. Za niedopełnienie obowiązku oznakowania i rejestracji właścicielowi będzie grozić kara grzywny (proponowane widełki sięgają nawet 5000 zł, choć realne mandaty mają być niższe).
Co to oznacza dla właścicieli psów w 2026 roku?
Wejście w życie ustawy (planowane po 3-letnim okresie przejściowym od ogłoszenia) zmieni codzienność opiekunów zwierząt:
- Koniec z porzucaniem „bez karnie”: Powiązanie numeru czip z danymi PESEL właściciela sprawi, że porzucenie psa w lesie stanie się łatwe do wykrycia i ukarania.
- Bezpieczeństwo w podróży: Zgubiony pies z bazy KROPiK wróci do domu w ciągu kilku godzin, a nie tygodni.
- Aktualizacja danych: Właściciel będzie miał obowiązek zgłaszania w systemie m.in. śmierci zwierzęcia czy zmiany adresu zamieszkania.
Źródło: Opracowanie na podstawie depeszy PAP oraz komunikatu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 24.02.2026 r.
