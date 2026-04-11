Koniec bezterminowych praw jazdy. Padła konkretna data, miliony kierowców będą musiały wymienić dokument

11 kwietnia 2026 13:52 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Zmiany, o których mówiło się od lat, wchodzą w decydującą fazę. Bezterminowe prawa jazdy znikną z systemu, a kierowców czeka ogromna operacja wymiany dokumentów. Pierwsze obowiązkowe kroki ruszą w 2028 roku i obejmą niemal wszystkich, którzy dziś mają stare uprawnienia.

Fot. Warszawa w Pigułce

Wielka zmiana dla kierowców. Terminy już ustalone

Nowe przepisy wprowadzają jasną zasadę – koniec dokumentów bez daty ważności. W ich miejsce pojawią się prawa jazdy wydawane na określony czas.

Najczęściej spotykane kategorie, czyli A i B, będą ważne maksymalnie 15 lat. W przypadku kierowców zawodowych, posiadających kategorie C i D, okres ten będzie znacznie krótszy i wyniesie 5 lat.

To oznacza, że każdy kierowca będzie musiał co jakiś czas odnawiać dokument, nawet jeśli jego stan zdrowia i sytuacja się nie zmieniają.

Nawet 15 milionów dokumentów do wymiany

Skala operacji robi wrażenie. Jak zapowiadają przedstawiciele resortu infrastruktury, wymiana zostanie rozłożona na lata 2028–2033. To konieczne, bo chodzi o gigantyczną liczbę kierowców.

Szacuje się, że do wymiany trafi blisko 15 mln praw jazdy. To praktycznie połowa dorosłych Polaków.

Koszty również będą odczuwalne. Przy obecnej opłacie wynoszącej około 100 zł za dokument, łączna kwota, jaką zapłacą kierowcy, może sięgnąć nawet 1,5 mld zł.

Nie wszyscy będą musieli iść do lekarza

Wielu kierowców obawia się dodatkowych formalności, ale tu pojawia się ważna informacja. Obowiązkowe badania lekarskie nie obejmą wszystkich.

Osoby, które już dziś mają prawo jazdy z określoną datą ważności, będą musiały przedstawić aktualne orzeczenie lekarskie przy wymianie. Natomiast posiadacze starych, bezterminowych dokumentów przejdą przez procedurę bez konieczności badań.

To spore uproszczenie, które ma odciążyć system i przyspieszyć cały proces.

Jak będzie wyglądać wymiana

Procedura nie zmieni się znacząco względem tego, co obowiązuje dziś. Trzeba będzie złożyć wniosek w urzędzie, dołączyć aktualne zdjęcie oraz kopię dotychczasowego prawa jazdy. Do tego dochodzi potwierdzenie opłaty oraz dokument tożsamości.

Wniosek można złożyć osobiście albo wysłać pocztą. Po jego przyjęciu nowy dokument powinien być gotowy w ciągu kilku dni roboczych.

Najważniejsze jest jedno – jeśli masz bezterminowe prawo jazdy, wymiana Cię nie ominie. Nie trzeba robić tego od razu, ale w latach 2028–2033 każdy będzie musiał się tym zająć.

W praktyce oznacza to dodatkowy obowiązek i koszt, który prędzej czy później pojawi się w domowym budżecie.

