Koniec bezterminowych praw jazdy. UE zmienia zasady, kierowcy ruszą do urzędów
Zapadła decyzja, na którą czekały miliony kierowców. Unia Europejska ustaliła nowe przepisy dotyczące prawa jazdy i choć niektóre obawy zostały rozwiane, zmian i tak będzie sporo. Najważniejsza informacja jest jasna – znikną bezterminowe prawa jazdy. Dokumenty, które w Polsce wydawano przed 2013 rokiem bez daty ważności, będą musiały zostać wymienione. Każde nowe prawo jazdy ma mieć maksymalnie 15 lat ważności.
Proces nie ruszy od razu, ale czasu też nie ma dużo. Wymiany mają rozpocząć się około 2028 roku i potrwać kilka lat. Docelowo, do 2033 roku, wszystkie dokumenty w Polsce będą już miały określony termin ważności.
Dobra wiadomość dla wielu osób jest taka, że pierwsza wymiana ma być formalnością. Nie będzie obowiązkowych badań lekarskich dla wszystkich, przynajmniej na tym etapie. Koszt nowego dokumentu ma wynosić około 100 zł.
Duże emocje budziła kwestia seniorów. Początkowo pojawił się pomysł, by osoby po 70. roku życia musiały częściej odnawiać prawo jazdy i przechodzić badania. Ostatecznie Unia się z tego wycofała. Decyzję pozostawiono poszczególnym krajom, więc każde państwo może wprowadzić własne zasady.
Zmiany nie kończą się na tym. W planach jest również wprowadzenie cyfrowego prawa jazdy, które będzie można mieć w telefonie i używać w całej Unii. Plastikowe dokumenty nie znikną, ale cyfrowa wersja ma ułatwić życie kierowcom.
Nowe przepisy dotkną też młodych kierowców. Przez pierwsze lata od zdobycia uprawnień mają obowiązywać ich bardziej restrykcyjne zasady, w tym niższe limity prędkości i surowsze kary.
Jedno jest pewne – prawo jazdy przestaje być dokumentem „na zawsze”. Każdy kierowca będzie musiał co jakiś czas wrócić do urzędu. I lepiej mieć to z tyłu głowy już teraz.
