Koniec chłodnych nocy? Prognozy pokazują możliwe ocieplenie
Chłodne noce i przymrozki wciąż dają się we znaki, ale prognozy zaczynają się zmieniać. IMGW wskazuje, że w najbliższych tygodniach pogoda w Polsce stanie się bardziej dynamiczna, a na horyzoncie pojawia się wyraźniejsze ocieplenie. Na stabilną aurę trzeba jednak jeszcze poczekać.
IMGW wskazuje zmiany w pogodzie. Wiadomo, kiedy może pojawić się cieplejszy okres
Pogoda w Polsce w ostatnich tygodniach była wyjątkowo zmienna. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wskazuje jednak, że w najbliższym czasie sytuacja zacznie się zmieniać, choć nie od razu w kierunku stabilnego ocieplenia.
Kwiecień przyniósł chłodne noce i częste przymrozki, które w wielu regionach utrzymują się do teraz. W niektórych miejscach temperatury przy gruncie spadały nawet do około -10°C. IMGW nadal wydaje ostrzeżenia dotyczące przymrozków, szczególnie dla wschodniej i południowej Polski oraz obszarów górskich.
Obecna sytuacja pogodowa wynika z napływu chłodnych mas powietrza z północy oraz braku opadów. Kwiecień jest jednocześnie jednym z bardziej suchych miesięcy w ostatnim czasie, co budzi obawy o stan gleby. Niedobór wilgoci może mieć znaczenie dla rolnictwa i wegetacji roślin. W połączeniu z niskimi temperaturami nocnymi stanowi to wyzwanie dla upraw.
Prognozy wskazują jednak na nadchodzące zmiany w układzie atmosferycznym. Do Polski zaczną docierać cieplejsze masy powietrza, choć proces ten będzie stopniowy.
Pogoda do końca kwietnia pozostanie zmienna
Według modeli meteorologicznych najbliższe tygodnie przyniosą dużą dynamikę w pogodzie. Możliwe są szybkie zmiany – od cieplejszych, słonecznych dni po okresy z opadami i ochłodzeniem.
Taka zmienność wynika z napływu różnych mas powietrza – chłodnych z północy oraz cieplejszych z kierunków południowych. To typowa sytuacja dla okresu przejściowego, jednak w tym roku skala wahań może być większa.
Kiedy można spodziewać się wyraźnego ocieplenia
Pierwsze wyraźniejsze ocieplenie może pojawić się na przełomie kwietnia i maja. Wtedy temperatury mają szansę wzrosnąć do bardziej wiosennych wartości. Nie oznacza to jednak trwałej stabilizacji. Modele wskazują, że ciepłe okresy mogą być przeplatane chłodniejszymi epizodami.
Najbliższe tygodnie będą wymagały dostosowania się do zmiennej pogody.
W praktyce oznacza to:
- możliwe przymrozki w nocy,
- okresowe ocieplenia w ciągu dnia,
- konieczność dostosowania ubioru do warunków,
- wpływ pogody na prace ogrodowe i rolnicze.
Warto śledzić bieżące prognozy, ponieważ sytuacja może się szybko zmieniać.
Pogoda w Polsce pozostanie niestabilna do końca kwietnia. Choć w prognozach pojawia się ocieplenie, będzie ono stopniowe i przeplatane chłodniejszymi okresami. Wyraźniejsze zmiany mogą pojawić się dopiero na przełomie kwietnia i maja.
