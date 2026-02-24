Koniec darmowego leczenia dla uchodźców! Nowe przepisy medyczne dla Ukraińców w Polsce.

Rząd wprowadza nowe regulacje dotyczące dostępu obywateli Ukrainy do polskiego systemu ochrony zdrowia w 2026 roku. Po okresie pełnego finansowania opieki medycznej z budżetu państwa, dostęp do bezpłatnych świadczeń zostanie powiązany z aktywnością zawodową i opłacaniem składek. Przewidziano jednak istotną listę wyjątków.

Kto traci prawo do bezpłatnego leczenia? Zgodnie z nowymi przepisami, uchodźcy z Ukrainy, którzy nie podjęli zatrudnienia w Polsce i nie są zarejestrowani jako osoby ubezpieczone (np. przez pracodawcę lub KRUS), stracą prawo do darmowych wizyt lekarskich oraz zabiegów finansowanych przez NFZ. Zmiana ta ma na celu zrównanie praw i obowiązków uchodźców z zasadami, które obowiązują obywateli Polski.

Wyjątki od nowych zasad, kto zachowa prawo do NFZ? Ustawa przewiduje ochronę dla grup szczególnie wrażliwych. Poniższa tabela przedstawia osoby, które nadal będą mogły korzystać z bezpłatnej opieki medycznej bez względu na status zatrudnienia: Grupa objęta ochroną Zakres świadczeń Małoletni (dzieci i młodzież) Pełna opieka medyczna i szczepienia Kobiety w ciąży i połogu Opieka okołoporodowa i ginekologiczna Osoby z niepełnosprawnościami Leczenie specjalistyczne i rehabilitacja Seniorzy (w wieku emerytalnym) Podstawowa i specjalistyczna opieka zdrowotna

Warunek konieczny: Status UKR i numer PESEL Artykuł podkreśla, że podstawą do korzystania z opieki (zarówno na nowych, jak i dotychczasowych zasadach dla grup chronionych) pozostaje posiadanie ważnego statusu UKR oraz numeru PESEL. Osoby, które wyjechały z Polski na okres powyżej 30 dni, automatycznie tracą uprawnienia do świadczeń medycznych, chyba że ponowią procedurę uchodźczą zgodnie z przepisami.