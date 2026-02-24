Koniec darmowego leczenia dla uchodźców! Nowe przepisy medyczne dla Ukraińców w Polsce.
Kto traci prawo do bezpłatnego leczenia?
Zgodnie z nowymi przepisami, uchodźcy z Ukrainy, którzy nie podjęli zatrudnienia w Polsce i nie są zarejestrowani jako osoby ubezpieczone (np. przez pracodawcę lub KRUS), stracą prawo do darmowych wizyt lekarskich oraz zabiegów finansowanych przez NFZ. Zmiana ta ma na celu zrównanie praw i obowiązków uchodźców z zasadami, które obowiązują obywateli Polski.
Wyjątki od nowych zasad, kto zachowa prawo do NFZ?
Ustawa przewiduje ochronę dla grup szczególnie wrażliwych. Poniższa tabela przedstawia osoby, które nadal będą mogły korzystać z bezpłatnej opieki medycznej bez względu na status zatrudnienia:
|Grupa objęta ochroną
|Zakres świadczeń
|Małoletni (dzieci i młodzież)
|Pełna opieka medyczna i szczepienia
|Kobiety w ciąży i połogu
|Opieka okołoporodowa i ginekologiczna
|Osoby z niepełnosprawnościami
|Leczenie specjalistyczne i rehabilitacja
|Seniorzy (w wieku emerytalnym)
|Podstawowa i specjalistyczna opieka zdrowotna
Warunek konieczny: Status UKR i numer PESEL
Artykuł podkreśla, że podstawą do korzystania z opieki (zarówno na nowych, jak i dotychczasowych zasadach dla grup chronionych) pozostaje posiadanie ważnego statusu UKR oraz numeru PESEL. Osoby, które wyjechały z Polski na okres powyżej 30 dni, automatycznie tracą uprawnienia do świadczeń medycznych, chyba że ponowią procedurę uchodźczą zgodnie z przepisami.
Skutki dla systemu ochrony zdrowia
Wprowadzenie odpłatności lub wymogu ubezpieczenia dla części uchodźców ma przynieść konkretne rezultaty:
- Odciążenie budżetu państwa: Wydatki na leczenie osób nieubezpieczonych były znaczącym obciążeniem dla funduszu celowego.
- Zachęta do legalnej pracy: Powiązanie opieki medycznej z ubezpieczeniem ma stymulować uchodźców do podejmowania legalnego zatrudnienia.
- Uproszczenie ewidencji: Przejście na standardowy system rozliczeń NFZ ułatwi szpitalom i przychodniom fakturowanie wykonanych usług.
Źródło: Opracowanie na podstawie artykułu Business Insider Polska dotyczącego zmian w zasadach finansowania leczenia uchodźców z Ukrainy w 2026 roku.
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.