Koniec darmowych butelek po winie i jogurtach! Automaty w sklepach zmienią się nie do poznania.

Polska zaledwie rok temu weszła w nową rzeczywistość oddawania butelek i puszek a rząd już planuje kolejne kroki. Ministerstwo Klimatu i Środowiska potwierdziło analizy nad dołączeniem nowych rodzajów opakowań do ogólnokrajowego systemu. Jeśli plany wejdą w życie to przy kasie zapłacimy kaucję nie tylko za wodę czy piwo ale także za kartony po mleku oraz opakowania po produktach mlecznych.
Mleko i soki w kartonach trafią do recyklomatu
Obecnie system kaucyjny obejmuje plastikowe butelki PET do 3 litrów oraz puszki metalowe do 1 litra i szklane butelki wielorazowe do 1,5 litra. Jednak 14 lutego 2026 roku resort klimatu jasno wskazuje na konieczność objęcia kaucją tak zwanych kartonów wielomateriałowych. Chodzi o popularne opakowania typu Tetra Pak w których kupujemy mleko oraz soki czy napoje roślinne.
Portal Business Insider wskazuje że włączenie kartonów to potężne wyzwanie logistyczne. Takie opakowania są trudniejsze w recyklingu niż czysty plastik czy aluminium bo składają się z papieru oraz folii i aluminium. Dopisanie ich do listy produktów kaucyjnych ma pomóc Polsce w osiągnięciu rygorystycznych norm unijnych które w 2026 roku stają się jeszcze trudniejsze do spełnienia. Dla przeciętnego klienta oznacza to że do ceny każdego litra mleka zostanie doliczone prawdopodobnie 50 groszy kaucji którą odzyskamy dopiero po oddaniu pustego kartonu do automatu.
Higiena kontra ekologia czyli spór o butelki po jogurtach
Największe emocje budzi pomysł włączenia do systemu opakowań po produktach mlecznych takich jak jogurty czy kefiry oraz maślanki. Branża handlowa już w 2025 roku ostrzegała przed problemami z higieną a 14 lutego 2026 roku te obawy powracają ze zdwojoną siłą. Resztki nabiału psują się błyskawicznie wydzielając nieprzyjemny zapach co w małych sklepach osiedlowych może być barierą nie do przejścia.
Mimo to ministerstwo rozważa wprowadzenie obowiązkowej kaucji na butelki plastikowe po nabiale. Argumentem jest ogromna masa odpadów tego typu która obecnie trafia do zwykłych żółtych worków i rzadko jest przetwarzana na nowe opakowania spożywcze. Stabilność systemu w 2026 roku zależy od znalezienia kompromisu między czystością w punktach zbiórki a koniecznością odzyskiwania surowców. Sklepy mogą zostać zobowiązane do częstszego opróżniania automatów co z kolei podniesie koszty operacyjne całego systemu.
Szklane butelki po winie i mocnym alkoholu pod lupą resortu
Kolejnym obszarem ekspansji jest szkło jednorazowe. 14 lutego 2026 roku trwają prace nad włączeniem do systemu butelek po winie oraz mocnych alkoholach. Do tej pory system skupiał się głównie na piwie ale tony szkła po innych napojach wciąż lądują w kontenerach na stłuczkę zamiast wracać do hut w formie czystego stłuczki szklanej.
Wprowadzenie kaucji na butelki po winie oznaczałoby że każda wizyta w sklepie monopolowym wiązałaby się z dodatkową opłatą. Business Insider podaje że branża spirytusowa obawia się spadku sprzedaży przy tak drastycznym wzroście kosztów początkowych. Jednak z perspektywy ekologicznej rok 2026 ma być czasem domykania obiegu zamkniętego. Jeśli każda butelka będzie miała swoją cenę to motywacja do ich zwracania wzrośnie co widać na przykładzie krajów skandynawskich gdzie systemy te działają od dekad.
Jak przygotować się na rozszerzenie systemu kaucyjnego w 2026 roku
Zmiany w przepisach wymuszą na nas jeszcze większą dbałość o segregację domowych odpadów:
Nie zgniataj kartonów po mleku ani plastikowych butelek po nabiale jeśli chcesz je oddać w automacie bo maszyna musi rozpoznać kształt i nienaruszony kod kreskowy.
Płucz opakowania po jogurtach i mleku zanim wrzucisz je do torby na zwroty aby uniknąć smrodu w domu oraz w punkcie odbioru co w 2026 roku będzie kluczowe dla komfortu wszystkich klientów.
Sprawdzaj paragony po zakupach w 2026 roku ponieważ kaucja może pojawić się na nich nagle po wejściu w życie nowych rozporządzeń dla konkretnych grup produktów.
Zainstaluj aplikację swojej ulubionej sieci handlowej bo w 2026 roku większość sklepów oferuje wirtualne portfele na kaucję co pozwala uniknąć gubienia papierowych bonów.
Pamiętaj że mniejsze sklepy o powierzchni poniżej 200 metrów kwadratowych wciąż mogą odmówić przyjęcia opakowań ale kaucję pobiorą zawsze jeśli produkt jest w systemie.
