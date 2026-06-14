Koniec domysłów w sprawie masowych awarii GPS w Polsce. Przełomowe śledztwo wskazało winowajcę

Tajemnicze i niezwykle silne anomalie radiowe paraliżujące systemy nawigacji nad Polską i regionem bałtyckim przestały być zagadką. Międzynarodowy zespół naukowców przeprowadził drobiazgowe śledztwo, które jednoznacznie wykluczyło źródła naziemne. Dane telemetryczne wskazują wprost na konkretnego rosyjskiego satelitę wojskowego.

Zagadkowy trop z Teksasu. 75 niewidzialnych ataków na Europę Sprawa nabrała tempa w listopadzie 2024 roku, gdy prof. Todd Humphreys światowej sławy specjalista od systemów GPS z Uniwersytetu Teksańskiego w Austin otrzymał anonimową, niezwykle precyzyjną wskazówkę. Ktoś zasugerował mu przeanalizowanie archiwalnych, publicznie dostępnych logów z europejskich stacji monitorujących nawigację satelitarną z 2021 roku. Gdy Humphreys wraz ze swoim zespołem przyjrzał się wskazanym danym, odkrył szokujący schemat. W tym samym ułamku sekundy setki odbiorników w Europie odnotowały gwałtowny spadek stosunku sygnału do szumu tła (SNR) – jakość sygnału GPS topniała nagle aż dziesięciokrotnie (spadek o 10 dB). Szeroko zakrojona kwerenda danych z lat 2019–2026 wykazała, że ten sam identyczny incydent powtórzył się aż 75 razy. Zasięg anomalii był porażający: od arktycznego Svalbardu po upalną Hiszpanię i od wybrzeży Kanady aż po wschodnie granice Polski.

Dlaczego to nie Kaliningrad i nie Słońce? Matematyka wyklucza proste odpowiedzi Pierwszym naturalnym podejrzanym była silnie zmilitaryzowana rosyjska enklawa, obwód kaliningradzki, znany z potężnych naziemnych systemów wojny elektronicznej. Ta hipoteza została jednak szybko obalona przez prawa fizyki. Nadajnik umieszczony na powierzchni Ziemi, nawet o potężnej mocy, nie byłby w stanie jednocześnie sparaliżować odbiorników w Hiszpanii i Kanadzie. Na drodze fali radiowej staje bowiem krzywizna Ziemi, która skutecznie blokuje sygnał horyzontalny. Analiza geometryczna dowiodła, że źródło musiało znajdować się w przestrzeni kosmicznej, na wysokości co najmniej 1200 km nad planetą. Naukowcy wykluczyli również naturalne rozbłyski słoneczne. Burze magnetyczne na Słońcu rozwijają się powoli, trwają od kilkudziesięciu do kilkuset sekund i uderzają w całą półkulę na szerokim spektrum częstotliwości. Tymczasem opisywane ataki były chirurgicznie precyzyjne: Czas trwania: pojedynczy impuls trwał zaledwie od 3 do 10 sekund;

pojedynczy impuls trwał zaledwie od 3 do 10 sekund; Selektywność: emisja była celowana w bardzo wąskie pasmo około 1577,5 MHz (blisko głównej wojskowo-cywilnej częstotliwości GPS L1) oraz 1558,5 MHz;

emisja była celowana w bardzo wąskie pasmo około 1577,5 MHz (blisko głównej wojskowo-cywilnej częstotliwości GPS L1) oraz 1558,5 MHz; Harmonogram: anomalie występowały niemal wyłącznie we wtorki, środy i czwartki w standardowych europejskich godzinach pracy, co ewidentnie dowodzi celowej działalności człowieka.

Przełomowe 139 mikrosekund. Winowajcą Kosmos 2546 Śledztwo przez długie miesiące stało w miejscu z powodu braku surowych próbek radiowych. Przełom nastąpił niedawno, w lutym 2026 roku, gdy naukowcy uzyskali dostęp do ultrawrażliwych zapisów ze stacji w Amsterdamie (Holandia) i Trondheim (Norwegia), rejestrujących sygnał miliony razy na sekundę. Analiza wykazała, że impuls zakłócający dotarł do Trondheim dokładnie o 139 mikrosekund wcześniej niż do Amsterdamu. Ta mikroskopijna różnica czasu pozwoliła na stworzenie precyzyjnego modelu matematycznego i zlokalizowanie źródła z marginesem błędu wynoszącym zaledwie 5 metrów. Wynik był bezdyskusyjny – w tym miejscu na niebie znajdował się tylko jeden obiekt: rosyjski satelita wojskowy Kosmos 2546. Profil satelity szpiegowskiego: Kosmos 2546 został wystrzelony w kosmos 22 maja 2020 roku z kosmodromu Plesieck na pokładzie rakiety Sojuz-2.1b. Porusza się po wysoce eliptycznej orbicie (HEO) typu Mołnia o parametrach od 1 654 km do aż 35 807 km. Oficjalnie wchodzi w skład konstelacji EKS – rosyjskiego systemu wczesnego ostrzegania przed atakiem rakietowym. Jak się okazuje, jego orbita pozwala mu kontrolować oraz zakłócać pasma radiowe nie tylko nad Europą, ale również nad terytorium USA.

Testy tajnej broni orbitalnej czy ukryta łączność? Pytanie o ostateczny cel Rosjan pozostaje przedmiotem debaty ekspertów. Najbardziej prawdopodobna hipoteza mówi o regularnych testach zaawansowanego systemu walki radioelektronicznej nowej generacji, zdolnego do paraliżowania nawigacji satelitarnej przeciwnika bezpośrednio z orbity. Fakt, że sygnał uderza tuż obok centralnego pasma GPS L1, sugeruje, że operatorzy testują sprawność techniczną emitera, celowo nie ujawniając jeszcze pełni swoich destrukcyjnych możliwości bojowych. Druga teoria zakłada, że mamy do czynienia z bardzo specyficznym, silnie szyfrowanym systemem łączności wojskowej między satelitami a stacjami naziemnymi. Wybór częstotliwości granicznych GPS miałby chronić Rosjan przed odwetowym zagłuszaniem przez państwa NATO, które obawiałyby się uszkodzenia własnych systemów pozycjonowania. Tabela: Charakterystyka rosyjskich zakłóceń orbitalnych nad Polską Parametr zjawiska Dane techniczne i operacyjne Skutki dla infrastruktury cywilnej Główny sprawca Satelita wojskowy Kosmos 2546 (konstelacja EKS) Pierwszy w historii udokumentowany przypadek zagłuszania kontynentalnego z orbity. Częstotliwość emisji 1577,5 MHz oraz 1558,5 MHz Bezpośrednie zagrożenie dla pasma GPS L1, kluczowego dla lotnictwa i żeglugi. Czas trwania impulsu Od 3 do 10 sekund (powtarzane wielokrotnie) Utrudnia detekcję i uniemożliwia automatyczne systemy przeciwdziałania. Siła tłumienia sygnału Spadek o 10 dB Drastyczne pogorszenie działania odbiorników na Ziemi, gubienie pozycji. Obszar najsilniejszego uderzenia Polska oraz region Morza Bałtyckiego Oficjalnie potwierdzone przez polskie komunikaty rządowe. Najnowsze mapy (w tym z 10 czerwca 2026 r.) dowodzą, że ataki wciąż trwają. Bez względu na motywy Kremla, ujawniona analiza techniczna to potężne ostrzeżenie dla architektów globalnego bezpieczeństwa. Pokazuje ona, jak przerażająco łatwo można zmanipulować lub wyłączyć systemy, od których zależy dziś transport lotniczy, logistyka lądowa czy synchronizacja światowych transakcji finansowych. Państwa Zachodu stoją przed natychmiastową koniecznością rozbudowy alternatywnych, całkowicie naziemnych systemów nawigacji oraz dystrybucji czasu opartych na sieciach światłowodowych i lokalnych zegarach atomowych.