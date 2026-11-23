Koniec dotacji zamroził sprzedaż aut elektrycznych. Stacji ładowania w Polsce przybywa szybciej niż samych samochodów
Brak rządowego wsparcia z programu NaszEauto doprowadził do nagłego i drastycznego załamania polskiego rynku elektromobilności w 2026 roku. Eksperci z branży motoryzacyjnej przyznają, że skala spadków sprzedaży samochodów w pełni elektrycznych zaskoczyła nawet najostrożniejsze prognozy, zwłaszcza w zestawieniu z doskonałymi wynikami ogólnymi całego sektora motoryzacyjnego. Paradoksalnie, infrastruktura ładowania rozwija się w rekordowym tempie – liczba publicznych lokalizacji, w których można podłączyć elektryka do prądu, systematycznie zbliża się do liczby tradycyjnych stacji benzynowych w Polsce.
Prysznic dla rynku po rekordowym roku. Dlaczego przestaliśmy kupować elektryki?
Statystyki rejestracji nowych pojazdów w Polsce malują obraz potężnego rozwarstwienia. W ciągu pierwszych 10 miesięcy bieżącego roku z salonów wyjechało ponad 588 tysięcy nowych samochodów osobowych, co stanowi gigantyczny wzrost o 9,7 proc. względem ubiegłego roku. Jednak w tym samym okresie zarejestrowano zaledwie 28,2 tysiąca osobowych aut w pełni elektrycznych, co oznacza bolesny spadek o 8 proc. rok do roku. Kontrastuje to dramatycznie z wynikami z 2025 roku, kiedy to rynek aut na prąd wystrzelił o imponujące 127 proc.
Eksperci rynku motoryzacyjnego wskazują, że głównym katalizatorem tego krachu było definitywne zakończenie programu rządowych dopłat NaszEauto. Polscy kierowcy, przewidując koniec publicznego wsparcia finansowego, masowo przyspieszyli swoje decyzje zakupowe w ubiegłym roku, tworząc sztuczną bańkę popytową. Gdy strumień państwowych pieniędzy wysechł, naturalny popyt konsumencki okazał się zbyt słaby, aby podtrzymać pozytywny trend, mimo spadających cen katalogowych w salonach i wciąż nieopłacalnych cen tradycyjnych paliw.
Wysokie raty i strach przed utratą wartości. Leasingodawcy odwracają się od aut na prąd
Kolejnym, rzadko poruszanym gwoździem do trumny polskiej elektromobilności w 2026 roku okazała się rewolucja w sposobie wyliczania wartości rezydualnej. Firmy leasingowe oraz podmioty zajmujące się wynajmem długoterminowym (CFM) zaczęły traktować samochody elektryczne jako inwestycje o podwyższonym ryzyku technologicznym. W efekcie instytucje te drastycznie obniżyły prognozowaną wartość pojazdu po zakończeniu zazwyczaj 3-letniego kontraktu.
W kalkulatorach komercyjnych firm wartość 3-letniego elektryka wyceniana jest obecnie na zaledwie 40 do 50 proc. jego ceny katalogowej. Oznacza to, że kierowca w miesięcznych ratach musi spłacić ponad połowę wartości samochodu w zaledwie 36 miesięcy. Prowadzi to do absurdalnych sytuacji na rynku – dla tego samego pojazdu o wartości około 180 tys. zł, fabryczny leasing producenta (dążącego do obniżenia rygorystycznych norm emisji spalin dla całej floty) potrafi zaproponować ratę w wysokości 2200 zł netto, podczas gdy zewnętrzna, niezależna firma wynajmu żąda nawet 3850 zł netto miesięcznie.
Wysyp ładowarek przy pustych drogach. Branżę czeka gigantyczna konsolidacja
Całkowitym przeciwieństwem kulejącej sprzedaży detalicznej jest infrastruktura. Z danych Urzędu Dozoru Technicznego (UDT) oraz Polskiego Stowarzyszenia Nowej Mobilności wynika, że rozwój sieci ładowarek wielokrotnie wyprzedził realne potrzeby rynku. Pod koniec października 2026 roku kierowcy mieli do dyspozycji ponad 14 200 oddanych do użytku punktów ładowania, zlokalizowanych w przeszło 6700 punktach na mapie kraju.
To potężny skok logistyczny – w ciągu ostatnich 3 lat sieć urosła niemal 2,5-krotnie. Dla porównania, 7 największych koncernów paliwowych (Orlen, BP, Shell, Moya, MOL, Circle K i Avia) zarządza łącznie flotą około 4500 klasycznych stacji benzynowych. Choć dystans w dostępności dystrybutorów szybko maleje, dysproporcja na drogach pozostaje gigantyczna. Po polskich ulicach porusza się blisko 70 razy mniej pojazdów z wtyczką niż aut z silnikami konwencjonalnymi. Dyrektor Powerdot, Grigoriy Grigoriev, ocenia wprost: potężna podaż punktów ładowania przy słabnącym popycie konsumenckim wkrótce wymusi bankructwa mniejszych operatorów ładowarek i przejmowanie ich infrastruktury przez międzynarodowych gigantów energetycznych dysponujących ogromnym kapitałem na przetrwanie.
Co to oznacza dla Ciebie? Oszczędź tysiące złotych przy zakupie elektryka w 4 krokach
Zapaść na polskim rynku aut elektrycznych to idealny moment na twarde negocjacje w salonach. Producenci muszą sprzedawać bezemisyjne samochody, aby unikać wielomilionowych kar narzucanych przez Unię Europejską za przekraczanie progów emisji spalin w swojej flocie. Jeśli planujesz zakup pojazdu EV w 2026 roku, wykorzystaj kryzys w branży na swoją korzyść, stosując poniższe wytyczne:
- Szukaj aut ze „stoku” (zalegających w magazynach placów dealerskich): Skutkiem gwałtownego hamowania sprzedaży w tym roku są potężne zapasy magazynowe dealerów. Negocjując zakup gotowego auta, wyprodukowanego kilkanaście miesięcy wcześniej i stojącego na placu, możesz domagać się rabatów sięgających od 15 do 20 proc. od ceny katalogowej.
- Omijaj zewnętrzny leasing na rzecz finansowania fabrycznego (Captive): Jeśli bierzesz auto w leasing, zrezygnuj z ofert niezależnych instytucji finansowych i banków. Sprawdzaj wyłącznie promocyjne oferty banków należących bezpośrednio do producentów samochodów. Koncerny motoryzacyjne sztucznie dotują raty (zawyżając wartość końcową auta), aby za wszelką cenę „wepchnąć” elektryka na rynek i obniżyć ogólną emisję spalin sprzedanej floty.
- Załóż karty flotowe różnych operatorów prądu: W związku z gwałtownymi wzrostami cen prądu hurtowego na Towarowej Giełdzie Energii, operatorzy ładowarek nie mogą konkurować ceną na słupkach ogólnodostępnych. Aby ładować najtaniej, załóż wirtualne aplikacje u wszystkich wiodących dostawców w Polsce (np. GreenWay, Orlen Charge, Powerdot) i wykup abonament zniżkowy tam, gdzie ładujesz najczęściej.
- Rozważ dwu- lub trzyletnie auto używane: Spadek wartości rezydualnej w firmach CFM to doskonała wiadomość dla kupujących na rynku wtórnym. Trzyletnie auta elektryczne, zwracane obecnie z najmu długoterminowego, trafiają na place aut używanych za zaledwie 40-50 proc. ich pierwotnej wartości katalogowej, stanowiąc bezkonkurencyjną ofertę pod kątem stosunku ceny do wieku i wyposażenia.
Źródło: businessinsider
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.