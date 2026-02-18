Koniec drożyzny? Chińczycy pokazali telewizory, które zmienią wszystko w 2026 r. Samsung i LG mają powody do paniki.
Koniec dominacji LG i Samsunga?
Do niedawna technologia OLED była bastionem LG Display i Samsung Display. Chińczycy dominowali w segmencie LCD i Mini-LED, ale brakowało im „kropki nad i” w postaci wysokiej klasy organicznych diod. W 2026 roku to się zmienia. Dzięki gigantycznym inwestycjom w technologię druku atramentowego (Inkjet Printing OLED), chińskie fabryki są w stanie produkować matryce taniej i wydajniej niż ich koreańscy konkurenci.
Co to oznacza dla przeciętnego widza?
- Niższe ceny: Nowa metoda produkcji pozwala zredukować koszty wytworzenia panelu o nawet 20-30%.
- Większe przekątne: Chińczycy stawiają na ekrany 75, 85, a nawet 100 cali w technologii OLED, co do tej pory było astronomicznie drogie.
- Jasność HDR: Nowe chińskie panele doganiają, a w niektórych testach przeganiają jasność szczytową oferowaną przez liderów rynku.
Starcie tytanów: Korea vs. Chiny
Rywalizacja na rynku telewizorów w 2026 roku przypomina wyścig zbrojeń. Koreańczycy ratują się technologiami QD-OLED i Micro-LED, ale masowy klient coraz częściej spogląda w stronę marek, które jeszcze dekadę temu kojarzyły się wyłącznie z budżetowym sprzętem.
|Cecha
|Korea (Samsung/LG)
|Chiny (TCL/Hisense)
|Technologia kluczowa
|WOLED / QD-OLED
|IJP-OLED (Druk atramentowy)
|Strategia cenowa
|Premium / Innowacja
|Agresywna ekspansja / Skala
|Największy atut
|Wierność barw i systemy smart
|Stosunek cena/jakość i rozmiar
Czy warto zaufać chińskiemu OLED-owi w 2026 roku?
Wątpliwości dotyczące trwałości chińskich paneli powoli odchodzą do lamusa. W 2026 roku standardy kontroli jakości uległy wyrównaniu. Co więcej, chińscy producenci coraz częściej wygrywają prestiżowe nagrody EISA czy CES Innovation Awards, co skutecznie buduje prestiż marki u europejskich konsumentów.
„To już nie jest walka na tanie plastiki. W 2026 roku walka toczy się na czystą fizykę i chemię materiałów organicznych. Chińczycy zrozumieli, że kluczem do serc Europejczyków jest obraz idealny, ale w cenie, która nie wymaga brania kredytu na 10 lat” – komentują redaktorzy techniczni Business Insider.
Na co uważać podczas zakupu telewizora w lutym 2026?
- Sprawdź system Smart TV: Chińskie marki często korzystają z Google TV lub autorskich systemów (jak Vidaa). Upewnij się, że Twoje ulubione aplikacje (Netflix, Disney+, Max) działają płynnie.
- Jasność w nicie: W 2026 roku standardem dla dobrego OLED-a jest przekraczanie 1500 nitów w szczycie. Nie daj się nabrać na stare zapasy magazynowe.
- Gwarancja na wypalenia: Przy zakupie OLED-a zawsze pytaj o politykę gwarancyjną producenta w zakresie tzw. „burn-in”.
