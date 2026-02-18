Koniec drożyzny? Chińczycy pokazali telewizory, które zmienią wszystko w 2026 r. Samsung i LG mają powody do paniki.

Koniec dominacji LG i Samsunga?

Do niedawna technologia OLED była bastionem LG Display i Samsung Display. Chińczycy dominowali w segmencie LCD i Mini-LED, ale brakowało im „kropki nad i” w postaci wysokiej klasy organicznych diod. W 2026 roku to się zmienia. Dzięki gigantycznym inwestycjom w technologię druku atramentowego (Inkjet Printing OLED), chińskie fabryki są w stanie produkować matryce taniej i wydajniej niż ich koreańscy konkurenci.

Co to oznacza dla przeciętnego widza?

Niższe ceny: Nowa metoda produkcji pozwala zredukować koszty wytworzenia panelu o nawet 20-30%.

Większe przekątne: Chińczycy stawiają na ekrany 75, 85, a nawet 100 cali w technologii OLED, co do tej pory było astronomicznie drogie.

Jasność HDR: Nowe chińskie panele doganiają, a w niektórych testach przeganiają jasność szczytową oferowaną przez liderów rynku.

Starcie tytanów: Korea vs. Chiny

Rywalizacja na rynku telewizorów w 2026 roku przypomina wyścig zbrojeń. Koreańczycy ratują się technologiami QD-OLED i Micro-LED, ale masowy klient coraz częściej spogląda w stronę marek, które jeszcze dekadę temu kojarzyły się wyłącznie z budżetowym sprzętem.

Cecha Korea (Samsung/LG) Chiny (TCL/Hisense) Technologia kluczowa WOLED / QD-OLED IJP-OLED (Druk atramentowy) Strategia cenowa Premium / Innowacja Agresywna ekspansja / Skala Największy atut Wierność barw i systemy smart Stosunek cena/jakość i rozmiar

Czy warto zaufać chińskiemu OLED-owi w 2026 roku?

Wątpliwości dotyczące trwałości chińskich paneli powoli odchodzą do lamusa. W 2026 roku standardy kontroli jakości uległy wyrównaniu. Co więcej, chińscy producenci coraz częściej wygrywają prestiżowe nagrody EISA czy CES Innovation Awards, co skutecznie buduje prestiż marki u europejskich konsumentów.

„To już nie jest walka na tanie plastiki. W 2026 roku walka toczy się na czystą fizykę i chemię materiałów organicznych. Chińczycy zrozumieli, że kluczem do serc Europejczyków jest obraz idealny, ale w cenie, która nie wymaga brania kredytu na 10 lat” – komentują redaktorzy techniczni Business Insider.

Na co uważać podczas zakupu telewizora w lutym 2026?