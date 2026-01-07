Koniec dziurawienia tablic rejestracyjnych. Od wakacji 2026 duża zmiana dla kierowców
Od wakacji 2026 roku kierowców czekają ważne zmiany przy złomowaniu samochodów. Ministerstwo Infrastruktury chce uprościć procedury i zdjąć z właścicieli aut część obowiązków — w tym konieczność zanoszenia unieważnionych tablic rejestracyjnych do urzędu.
Ministerstwo Infrastruktury szykuje istotne zmiany dla kierowców planujących zezłomowanie samochodu. Od końca czerwca 2026 roku procedura wycofania pojazdu z eksploatacji ma być prostsza i mniej uciążliwa administracyjnie. Kluczowa nowość dotyczy tablic rejestracyjnych, które przestaną wracać do właściciela auta.
Zmiany zostały wpisane do wykazu prac legislacyjnych resortu infrastruktury i mają wejść w życie 30 czerwca 2026 r. Ich celem jest ograniczenie liczby formalności, które dziś musi załatwiać właściciel pojazdu oddawanego na złom.
Koniec z dziurawieniem i wizytą w urzędzie
Obecnie procedura wygląda następująco: po oddaniu auta do stacji demontażu pracownik sprawdza dokumenty, a następnie unieważnia tablice rejestracyjne, najczęściej poprzez wykonanie w nich otworów. Takie tablice są zwracane właścicielowi, który musi udać się z nimi do urzędu, aby wyrejestrować pojazd.
Po zmianach obowiązek ten zniknie. Nowe przepisy zakładają, że stacja demontażu nie tylko unieważni, ale całkowicie zniszczy tablice rejestracyjne. Oznacza to, że właściciel auta nie będzie musiał już zabierać ich do urzędu ani dopełniać tej części formalności osobiście.
Nowe obowiązki dla stacji demontażu
Uproszczenie procedury dla kierowców oznacza jednocześnie większą odpowiedzialność po stronie przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu pojazdów. To oni będą zobowiązani do przekazania do właściwego urzędu oświadczenia o zniszczeniu tablic rejestracyjnych.
Dodatkowo, za pośrednictwem Centralnej Ewidencji Pojazdów, stacja demontażu będzie musiała poinformować urząd rejestrujący o wydaniu zaświadczenia o demontażu pojazdu lub o przyjęciu pojazdu niekompletnego. W praktyce oznacza to, że większość formalności przeniesie się z właściciela auta na przedsiębiorcę.
Mniej biurokracji dla kierowców
Resort infrastruktury podkreśla, że celem nowelizacji jest zmniejszenie obciążeń administracyjnych po stronie obywateli. Oddanie samochodu na złom ma być procedurą możliwie prostą i ograniczoną do minimum wizyt w urzędach. Kierowca po przekazaniu pojazdu do stacji demontażu otrzyma wymagane dokumenty, a dalsze czynności zostaną załatwione elektronicznie.
Kiedy zmiany wejdą w życie
Nowe przepisy mają obowiązywać od 30 czerwca 2026 roku. Do tego czasu procedura zezłomowania auta pozostaje bez zmian. Ministerstwo zapowiada, że szczegółowe regulacje zostaną doprecyzowane w rozporządzeniu wykonawczym.
Dla kierowców oznacza to jedno: od wakacji 2026 roku oddanie auta na złom będzie szybsze, prostsze i bez konieczności biegania z dziurawymi tablicami po urzędach.
Kucharz z dyplomem, pracował w wielu renomowanych restauracjach. W Warszawie w Pigułce odpowiada głównie za dział porad gastronomicznych.