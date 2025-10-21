Koniec eldorado na rynku pracy! Polacy szukają zatrudnienia coraz dłużej.
Coraz trudniej o nową pracę. Polacy szukają zatrudnienia dłużej niż kiedykolwiek. Rynek pracy w Polsce wyraźnie traci impet. Jeszcze niedawno pracownicy mogli przebierać w ofertach, dziś jednak sytuacja wygląda zupełnie inaczej.
Firmy ostrożniej podchodzą do rekrutacji, a pracodawcy coraz rzadziej decydują się na podnoszenie wynagrodzeń.
Najbardziej widoczna zmiana dotyczy czasu potrzebnego na znalezienie nowego zatrudnienia. Polacy czekają średnio ponad cztery miesiące na podjęcie pracy, co oznacza najdłuższy okres od lat. W szczególnie trudnej sytuacji znajdują się kobiety i młodsze pokolenia, które muszą poświęcić jeszcze więcej czasu i energii na zmianę miejsca zatrudnienia.
Zmiana trendu pokazuje, że eldorado na rynku pracy dobiegło końca, a nowa rzeczywistość wymaga od pracowników większej cierpliwości i elastyczności.
Źródło: forsal.pl/warszawawpigulce.pl
Ekspert ds. ekonomii i tematów społecznych. Kocha Warszawę i nowe technologie.