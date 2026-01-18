Koniec ery fałszywych dat urodzenia! Nowe narzędzie bezpieczeństwa dla dzieci

18 stycznia 2026 14:18 | Autor: Małgorzata Skarbek | Aktualności | Brak komentarzy

Rewolucja w bezpieczeństwie na TikToku. Gigant wdraża w całej Europie bezlitosny system, który nie potrzebuje dowodu osobistego ani skanu twarzy, by wiedzieć, ile lat ma użytkownik. Algorytm sam wyczuje, kto jest za młody na korzystanie z aplikacji

Fot. Pixabay

Zapomnij o wpisywaniu zmyślonej daty urodzenia przy zakładaniu konta. Nowa metoda TikToka, która po udanych testach staje się domyślnym standardem w UE, opiera się na analizie behawioralnej. Co to oznacza w praktyce? Sztuczna inteligencja będzie śledzić każdy Twój ruch:

System automatycznie oceni, czy użytkownik faktycznie ma wymagane 13 lat. Jeśli algorytm uzna Cię za dziecko – Twoje konto zostanie natychmiast zablokowane bez pytania!

Presja Unii Europejskiej i „Cyfrowy Wyrok”

Właściciel platformy, firma ByteDance, przyznaje, że drastyczne kroki to efekt ogromnej presji ze strony regulatorów. Choć prawo w UE wymaga ukończenia 13 lat, do tej pory weryfikacja była fikcją. Teraz TikTok staje się pionierem „brutalnej” kontroli. Co więcej, niektóre rządy, jak np. Dania, chcą pójść jeszcze dalej i wyrzucić z social mediów wszystkich poniżej 15. roku życia!

Zablokowali Cię? Czeka Cię skan twarzy

Jeśli algorytm się pomyli i niesłusznie zablokuje Twoje konto, czeka Cię trudna droga odwoławcza. Wtedy do akcji wkroczy żywy moderator, a Ty możesz zostać zmuszony do skorzystania z technologii firmy Yoti. To narzędzie, używane już przez Metę (Facebook, Instagram), szacuje wiek na podstawie nagrania twarzy.

Kiedy zmiany wejdą w życie?

Pilotaż w Europie właśnie dobiegł końca, a system staje się nowym standardem. Użytkownicy w Polsce otrzymają specjalne powiadomienie w aplikacji w momencie, gdy nowa metoda weryfikacji zostanie aktywowana na ich profilach.

Nikt nie przeciśnie się przez gęste sito algorytmu. Twoje zachowanie w sieci stało się Twoim nowym dowodem tożsamości.

