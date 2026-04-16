Koniec ery tanich podróbek z Chin? Unia Europejska nakłada surowe kary. Będą zmiany w chińskich aplikacjach.
Błyskawiczna ekspansja chińskich platform sprzedażowych, takich jak Temu, czy Shei nie uciekła uwadze urzędników w Brukseli. Fakt, że miliony Polaków kupują tam tanie produkty, wiąże się teraz z nowymi gwarancjami bezpieczeństwa, ale może też oznaczać zmiany w cenach i dostępności towarów. Sprawdź, co nowe prawo oznacza dla Twoich zakupów.
Temu pod lupą Brukseli, fakty o nowych obowiązkach
Status bardzo dużej platformy (VLOP – Very Large Online Platform) otrzymują serwisy, z których miesięcznie korzysta ponad 45 milionów użytkowników w Unii Europejskiej. Fakt ten sprawia, że Temu musi teraz rygorystycznie przestrzegać aktu o usługach cyfrowych (DSA). Jest to zbiór unijnych przepisów, których celem jest walka z nielegalnymi treściami oraz produktami, które mogą być niebezpieczne dla zdrowia konsumentów lub naruszać prawa autorskie.
|Obszar regulacji
|Co musi zrobić Temu?
|Korzyść dla klienta
|Podróbki i bezpieczeństwo
|Szybsze usuwanie nielegalnych i niebezpiecznych towarów
|Mniejsza szansa na zakup wadliwego towaru
|Algorytmy i reklamy
|Większa przejrzystość w tym, jak wyświetlane są produkty
|Mniejsza manipulacja za pomocą „okazji”
|Ochrona małoletnich
|Zakaz profilowania dzieci pod reklamy
|Bezpieczniejsze korzystanie z aplikacji przez młodych
|Raportowanie ryzyka
|Coroczne audyty (kontrole) przeprowadzane przez UE
|Stały nadzór nad uczciwością platformy
Czy zakupy w Chinach będą droższe?Eksperci rynkowi zauważają, że dostosowanie się do unijnych norm (np. certyfikatów bezpieczeństwa CE) niesie za sobą konkretne skutki:
- Weryfikacja sprzedawców: Temu musi dokładniej sprawdzać, kto sprzedaje na ich platformie, co może wyeliminować najtańszych, ale nierzetelnych dostawców.
- Koszty kontroli: Spełnienie wymogów DSA wiąże się z ogromnymi wydatkami na systemy informatyczne i prawników, co może wpłynąć na marże.
- Wspólny front z celnikami: Unia planuje również zmiany w przepisach celnych, aby każda paczka była opodatkowana, co może zakończyć erę zakupów za „kilka złotych”.
Fakty o bezpieczeństwie: Co z Twoimi danymi?
Fakt, że Temu zbiera ogromne ilości danych o swoich użytkownikach, budził niepokój wielu organizacji konsumenckich. Statystyka pokazuje, że agresywny marketing i mechanizmy grywalizacji (zachęcanie do zakupów poprzez gry i bonusy) są w Chinach standardem, ale w Europie muszą być ograniczone. Dane z serwisu Business Insider Polska sugerują, że nowe regulacje zmuszą platformę do bycia bardziej „przezroczystą”, klient będzie miał prawo wiedzieć, dlaczego widzi daną reklamę i jakie dane są o nim gromadzone.
W 2026 roku handel internetowy przestaje być „dzikim zachodem”. Dane są jasne: Unia Europejska nie pozwoli chińskim gigantom na omijanie norm, które muszą spełniać europejscy przedsiębiorcy. Statystyki wskazują, że Temu stało się w Polsce jedną z najpopularniejszych aplikacji, ale teraz musi udowodnić, że niska cena nie idzie w parze z łamaniem prawa. Dla konsumentów to dobra wiadomość – zyskujemy potężne narzędzie ochrony, choć musimy liczyć się z tym, że niektóre podejrzanie tanie produkty znikną z oferty. Walka o europejskiego klienta wchodzi w nową fazę, gdzie bezpieczeństwo staje się tak samo ważne jak cena.
