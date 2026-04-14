Koniec ery „wolnej amerykanki” w najmie! Rząd bierze się za 100 tysięcy mieszkań.

14 kwietnia 2026 10:03 | Autor: Marek Borkowski | Aktualności | Brak komentarzy

To już nie są tylko plany. Polska, jako jeden z ostatnich krajów Unii Europejskiej, wprowadza surowe zasady dla wynajmu mieszkań turystom. Według oficjalnych wyliczeń zmiany dotkną nawet 100 tysięcy lokali, które dziś działają na portalach takich jak Airbnb czy Booking. Nowe przepisy dają samorządom potężną broń, możliwość tworzenia stref całkowicie wolnych od turystów. Sprawdź, co to oznacza dla właścicieli i czy Twoje ulubione wakacyjne miejsce przetrwa tę rewolucję.

Szybkie wyjaśnienie trudnych pojęć:

  • CWTON (Centralny Wykaz Turystycznych Obiektów Noclegowych) to ogólnopolska baza, w której obowiązkowo musi znaleźć się każde mieszkanie wynajmowane na doby. Bez wpisu ogłoszenie w internecie będzie nielegalne.
  • Airbnb / Booking – popularne platformy internetowe, przez które turyści rezerwują noclegi w prywatnych mieszkaniach zamiast w hotelach.
  • Pato-najem – potoczne określenie uciążliwego wynajmu mieszkań turystom, który zakłóca spokój stałym mieszkańcom bloku (np. przez głośne imprezy).

Rewolucja w przepisach – najważniejsze fakty

Projekt zakłada stworzenie ogólnopolskiego rejestru, który pozwoli fiskusowi i urzędnikom na pełną kontrolę nad rynkiem. Koniec z ukrywaniem dochodów i omijaniem przepisów przeciwpożarowych. Fakt, że każda gmina będzie mogła samodzielnie ustalać zasady, sprawia, że mapa polskiego najmu zmieni się nie do poznania.

Nowe uprawnienia gmin Co to oznacza w praktyce? Ryzyko dla właściciela
Strefy zakazu Gmina może zakazać najmu w danej dzielnicy Konieczność zamknięcia biznesu
Obowiązkowy wpis (CWTON) Brak wpisu = brak możliwości ogłaszania się Kary finansowe do 50 tys. zł
Warunki techniczne Wymogi dot. metrażu i ochrony ppoż. (przeciwpożarowej) Koszty dostosowania lokalu
Opłata turystyczna Gmina może pobierać pieniądze od każdego gościa Wzrost ceny noclegu
Dlaczego zmiany wchodzą właśnie teraz?Eksperci wskazują na trzy główne przyczyny „dokręcania śruby” wynajmującym:

  • Presja mieszkańców: Ludzie w centrach miast mają dość „imprezowych mieszkań” za ścianą i domagają się spokoju.
  • Wymogi Unii Europejskiej: Bruksela nakazała państwom członkowskim uporządkowanie rynku najmu krótkoterminowego do połowy 2026 roku.
  • Ceny mieszkań: Masowe wykupywanie lokali pod turystów sprawiło, że ceny zakupu i najmu długoterminowego dla zwykłych rodzin drastycznie wzrosły.

Fakty o rynku: Czy inwestowanie w kawalerkę ma jeszcze sens?

Fakt wprowadzenia opłaty za wpis (symboliczne 100 zł) to najmniejszy problem. Prawdziwym wyzwaniem będzie odpowiedzialność wynajmującego za zachowanie gości. Jeśli turyści zdemolują klatkę schodową, właściciel nie będzie mógł już rozłożyć rąk. Statystyka pokazuje, że profesjonalne firmy zarządzające poradzą sobie z nowymi wymogami, ale dla drobnych inwestorów, którzy dorabiali do pensji wynajmując jeden pokój, biurokracja może okazać się barierą nie do przejścia.

W 2026 roku rynek najmu przechodzi proces „ucywilizowania”. Dane są nieubłagane: era darmowych miliardów z turystyki, które omijały kasy miast, dobiega końca. Gminy takie jak Kraków, Warszawa czy Sopot z niecierpliwością czekają na nowe prawo, by odzyskać kontrolę nad swoimi centrami. Dla turystów oznacza to pewność standardu i bezpieczeństwa, ale też prawdopodobnie wyższe ceny. Jeśli planujesz zakup mieszkania pod biznes na doby, dokładnie sprawdź lokalne plany gminy – Twoja inwestycja może stać się nielegalna z dnia na dzień, jeśli trafi do „strefy ciszy”. Statystyki sugerują, że część z tych 100 tysięcy mieszkań wróci na rynek tradycyjnego najmu, co może być dobrą wiadomością dla studentów i młodych rodzin szukających dachu nad głową.

 

 

Źródło: Opracowanie na podstawie analizy serwisu Forsal.pl oraz rządowych założeń ustawy o najmie krótkoterminowym (kwiecień 2026).

 

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2026 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗ 
Wydawca i właściciel: Capital Media S.C.
ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl
Polityka Redakcyjna