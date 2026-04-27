Koniec gotówki dla seniorów? Padła decyzja, która zaskoczyła wszystkich

27 kwietnia 2026 18:11 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

W ostatnich dniach wokół wypłat emerytur zrobiło się naprawdę gorąco. Pojawił się pomysł, który mógł całkowicie zmienić sposób, w jaki miliony Polaków odbierają swoje pieniądze. Chodziło o rezygnację z tradycyjnych przekazów i przejście wyłącznie na przelewy bankowe.

Seniorzy przeglądają dokumenty Fot. Shutterstock / Warszawa w Pigułce
Seniorzy przeglądają dokumenty Fot. Shutterstock / Warszawa w Pigułce

Dla wielu seniorów to byłby prawdziwy przełom. I spore zaskoczenie.

Pomysł, który wywołał burzę

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zaproponował rozwiązanie, które miało uprościć system i ograniczyć koszty. Chodziło o to, aby nowe świadczenia były wypłacane wyłącznie na konta bankowe.

Argument był prosty. Obsługa gotówki i przekazów pocztowych jest kosztowna. Przeniesienie wypłat do banków pozwoliłoby zaoszczędzić pieniądze i przeznaczyć je na rozwój systemów informatycznych.

Z punktu widzenia urzędników wyglądało to logicznie. Z punktu widzenia wielu seniorów – już niekoniecznie.

Listonosz nadal zapuka do drzwi

Decyzja w tej sprawie zapadła szybciej, niż można było się spodziewać. Ministerstwo Rodziny jasno określiło swoje stanowisko i odrzuciło propozycję.

To oznacza jedno. Nie będzie obowiązkowego przechodzenia na przelewy bankowe.

Osoby, które dziś odbierają emeryturę w gotówce, nadal będą mogły korzystać z tej formy. Listonosze nie znikną z dnia na dzień, a tradycyjne przekazy pozostają w systemie.

Polska się zmienia, ale nie dla wszystkich

Dane pokazują, że większość wypłat i tak trafia już na konta. Ponad 80 procent emerytur jest przekazywanych bezgotówkowo. Ten trend rośnie z roku na rok.

Mimo to wciąż są miliony osób, które wolą gotówkę. Dla nich wizyta listonosza to nie tylko wygoda, ale też element codzienności, do którego są przywiązani.

Co to oznacza dla ciebie?

Jeśli odbierasz emeryturę do ręki, nic się nie zmienia. Nie musisz zakładać konta ani zmieniać swoich przyzwyczajeń.

Ale kierunek jest jasny. System powoli przesuwa się w stronę bankowości elektronicznej. I temat zapewne jeszcze wróci.

Na razie jednak możesz być spokojny. Gotówka zostaje.

