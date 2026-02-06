Koniec „hotelowej” wolnej amerykanki. Wspólnoty zyskają bat na właścicieli apartamentów
Mieszkanie jak hotel? Zapłacisz wyższy czynsz
Dotychczas wspólnoty mieszkaniowe miały ograniczone możliwości różnicowania opłat – wyższe zaliczki mogły dotyczyć głównie lokali użytkowych (np. sklepów czy biur). Nowy projekt Ministerstwa Sportu i Turystyki zmienia zasady gry.Zgodnie z planowaną nowelizacją ustawy o usługach hotelarskich, wspólnoty będą mogły uchwalić zwiększenie zaliczek na koszty zarządu dla właścicieli mieszkań, w których prowadzony jest najem krótkoterminowy. Resort argumentuje, że turyści generują realnie wyższe koszty:
- Szybsze zużycie infrastruktury: windy, klatki schodowe i domofony są eksploatowane wielokrotnie intensywniej niż w typowych lokalach.
- Koszty czystości i bezpieczeństwa: konieczność częstszego sprzątania części wspólnych oraz montażu dodatkowego monitoringu.
- Uciążliwość dla sąsiadów: większy ruch osób postronnych i zakłócanie ciszy nocnej.
Podwyżka nie będzie mogła być jednak „z sufitu” – zarząd wspólnoty będzie musiał przedstawić rzetelną kalkulację wykazującą faktyczny wzrost kosztów utrzymania budynku.
Obowiązkowa rejestracja i „strefy zakazu”
Reforma, która ma zostać przyjęta przez Radę Ministrów w pierwszym kwartale 2026 roku, uderza bezpośrednio w szarą strefę. Najważniejsze zmiany to:
Centralny Wykaz (CWTON): Każdy lokal na wynajem krótkoterminowy będzie musiał posiadać unikalny numer identyfikacyjny. Bez niego platformy takie jak Airbnb czy Booking.com nie będą mogły legalnie wyświetlać oferty.
Gminy z prawem veta: Od stycznia 2029 roku samorządy zyskają prawo do wyznaczania stref, w których najem krótkoterminowy będzie całkowicie zakazany lub ograniczony, by chronić stałych mieszkańców centrów miast.
Wymogi bezpieczeństwa: Właściciele będą musieli składać oświadczenia (pod rygorem odpowiedzialności karnej) o spełnieniu norm przeciwpożarowych i sanitarnych.
Kiedy zmiany wejdą w życie?
Polska jest zobligowana do wdrożenia unijnych przepisów dotyczących raportowania najmu krótkoterminowego do 20 maja 2026 roku. To właśnie ta data jest wskazywana jako moment, w którym rynek najmu „na doby” zmieni się nie do poznania. Dla właścicieli nieruchomości oznacza to koniec czasu, w którym koszty ich działalności przerzucane były na pozostałych lokatorów bloku.
Artykuł został przygotowany na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz rzetelnych źródeł branżowych. Akty prawne omawiane w tekście:
Projekt nowelizacji ustawy o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (projekt z 2025/2026 r. wprowadzający obowiązek rejestracji i możliwość podwyższania zaliczek przez wspólnoty).
Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (w kontekście zmian dotyczących naliczania zaliczek na koszty zarządu nieruchomością wspólną).
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2024/1028 w sprawie gromadzenia i udostępniania danych dotyczących usług krótkoterminowego najmu zakwaterowania (tzw. rozporządzenie STR).
