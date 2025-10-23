Koniec Internetu w tysiącach telefonów. Warszawa straci sieć już za tydzień
Mieszkańcy Warszawy i okolic muszą przygotować się na poważne zmiany. W październiku 2025 roku Orange wyłączy w stolicy sieć 3G, a Play realizuje ten proces już od kwietnia. Dla użytkowników starszych telefonów oznacza to koniec dostępu do Internetu mobilnego, nawigacji GPS czy aplikacji bankowych. Nie ma żadnych rekompensat – wymiana sprzętu to wydatek z własnej kieszeni.
Dlaczego operatorzy wyłączają 3G?
Sieć 3G przez lata była symbolem mobilnej rewolucji. Dziś jednak to już technologiczny zabytek. Działa wolniej od współczesnych standardów, zajmuje cenne pasmo częstotliwości i kosztuje więcej w utrzymaniu, niż przynosi korzyści.
Operatorzy potrzebują miejsca dla nowocześniejszych technologii 4G i 5G. Orange wykorzystuje obecnie 96 procent swojego ruchu danych przez LTE, a tylko 3 procent przez 3G. Play rozpoczął wyłączanie 3G w kwietniu 2025 roku i prowadzi prace etapami w różnych powiatach. T-Mobile zakończył ten proces już w 2023 roku, a Plus planuje wygaszenie do 2027 roku.
Harmonogram wyłączeń – kiedy stracisz sieć?
Orange publikuje szczegółową mapę z harmonogramem. Warszawa i Trójmiasto stracą 3G w październiku 2025 roku, południe kraju i inne duże miasta – w czwartym kwartale tego roku. Cały proces w Orange ma się zakończyć do końca 2025 roku.
Play realizuje wyłączenia od kwietnia 2025 roku w wybranych powiatach. Klienci z obszarów objętych zmianami otrzymują SMS-y z powiadomieniem. Sieć 2G pozostanie aktywna dłużej – to ona obsługuje bankomaty, terminale płatnicze czy inteligentne liczniki.
Co to oznacza dla ciebie?
Jeśli masz telefon sprzed 2012 roku – pierwszego smartfona z Androidem, iPhone’a 4 czy klasyczną „cegłę” z klapką – musisz liczyć się z utratą internetu mobilnego. Nawigacja GPS przestanie działać, Messenger nie połączy się, aplikacja bankowa zniknie z ekranu.
Nawet niektóre urządzenia z 2015 roku nie obsługują technologii LTE. Formalnie będziesz mógł dzwonić i wysyłać SMS-y przez sieć 2G, ale o internecie trzeba zapomnieć.
Praktyczne wskazówki – jak się przygotować?
Sprawdź, czy twój telefon przetrwa. W Androidzie wejdź w ustawienia, zakładkę „Sieć komórkowa” lub „O telefonie”. W iPhone’ie znajdziesz informację w sekcji „Sieć” → „To urządzenie”. Orange oferuje prostsze rozwiązanie – wyślij bezpłatnego SMS-a z treścią KARTA pod numer 80233. Dostaniesz odpowiedź, czy twoja karta SIM i telefon będą działać po wyłączeniu 3G.
Ile kosztuje nowy telefon? Najtańszy smartfon obsługujący 4G to wydatek od 400 do 500 złotych. Jeśli chcesz być na czasie i mieć 5G, przygotuj od tysiąca do półtora tysiąca złotych. Operatorzy nie planują żadnych dopłat ani rekompensat. W najlepszym przypadku dostaniesz symboliczny rabat przy zakupie nowego urządzenia.
Wymień kartę SIM, jeśli potrzeba. Niektóre stare karty obsługują wyłącznie sieci 2G i 3G. Większość operatorów, w tym Orange, wymienia je bezpłatnie. Wystarczy zgłosić się do salonu lub zamówić przez internet.
Skutki społeczne i ekonomiczne
Dla wielu osób, zwłaszcza seniorów, to poważny problem. Pani Krystyna z Pragi ma 68 lat i używa telefonu kupionym w 2014 roku. Dzwoni do rodziny, wysyła SMS-y, czasem sprawdza pogodę. – Nikt mnie nie poinformował, że muszę kupić nowy telefon. Skąd mam wziąć 500 złotych? Emerytura ledwo wystarcza na leki – mówi.
W Polsce wciąż znaczna liczba użytkowników korzysta z 3G, szczególnie w obszarach o słabszym zasięgu nowszych technologii. Wyłączenie sieci może pogłębić cyfrowe wykluczenie.
Korzyści z modernizacji
Zwolnione pasmo 900 MHz zasili sieci LTE i VoLTE. Oznacza to lepszą jakość połączeń, szybsze pobieranie danych i możliwość korzystania z zaawansowanych usług – od rzeczywistości rozszerzonej po telemedycynę. Dla większości użytkowników to zdecydowanie krok w dobrą stronę.
Jak zabezpieczyć się na przyszłość?
Jeśli decydujesz się na nowy telefon, wybierz model z obsługą 5G. Nawet w budżecie do 1000 złotych znajdziesz urządzenia wspierające najnowszy standard. To inwestycja na kilka lat – unikniesz kolejnej wymuszonej wymiany.
Sprawdź też oferty operatorów. Czasem warto przejść na abonament z telefónem w ratach – może to być tańsze rozwiązanie niż zakup urządzenia za gotówkę.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.