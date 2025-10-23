Koniec Internetu w tysiącach telefonów. Warszawa straci sieć już za tydzień

23 października 2025 19:55 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Mieszkańcy Warszawy i okolic muszą przygotować się na poważne zmiany. W październiku 2025 roku Orange wyłączy w stolicy sieć 3G, a Play realizuje ten proces już od kwietnia. Dla użytkowników starszych telefonów oznacza to koniec dostępu do Internetu mobilnego, nawigacji GPS czy aplikacji bankowych. Nie ma żadnych rekompensat – wymiana sprzętu to wydatek z własnej kieszeni.

fot. Warszawa w Pigułce

Dlaczego operatorzy wyłączają 3G?

Sieć 3G przez lata była symbolem mobilnej rewolucji. Dziś jednak to już technologiczny zabytek. Działa wolniej od współczesnych standardów, zajmuje cenne pasmo częstotliwości i kosztuje więcej w utrzymaniu, niż przynosi korzyści.

Operatorzy potrzebują miejsca dla nowocześniejszych technologii 4G i 5G. Orange wykorzystuje obecnie 96 procent swojego ruchu danych przez LTE, a tylko 3 procent przez 3G. Play rozpoczął wyłączanie 3G w kwietniu 2025 roku i prowadzi prace etapami w różnych powiatach. T-Mobile zakończył ten proces już w 2023 roku, a Plus planuje wygaszenie do 2027 roku.

Harmonogram wyłączeń – kiedy stracisz sieć?

Orange publikuje szczegółową mapę z harmonogramem. Warszawa i Trójmiasto stracą 3G w październiku 2025 roku, południe kraju i inne duże miasta – w czwartym kwartale tego roku. Cały proces w Orange ma się zakończyć do końca 2025 roku.

Play realizuje wyłączenia od kwietnia 2025 roku w wybranych powiatach. Klienci z obszarów objętych zmianami otrzymują SMS-y z powiadomieniem. Sieć 2G pozostanie aktywna dłużej – to ona obsługuje bankomaty, terminale płatnicze czy inteligentne liczniki.

Co to oznacza dla ciebie?

Jeśli masz telefon sprzed 2012 roku – pierwszego smartfona z Androidem, iPhone’a 4 czy klasyczną „cegłę” z klapką – musisz liczyć się z utratą internetu mobilnego. Nawigacja GPS przestanie działać, Messenger nie połączy się, aplikacja bankowa zniknie z ekranu.

Nawet niektóre urządzenia z 2015 roku nie obsługują technologii LTE. Formalnie będziesz mógł dzwonić i wysyłać SMS-y przez sieć 2G, ale o internecie trzeba zapomnieć.

Praktyczne wskazówki – jak się przygotować?

Sprawdź, czy twój telefon przetrwa. W Androidzie wejdź w ustawienia, zakładkę „Sieć komórkowa” lub „O telefonie”. W iPhone’ie znajdziesz informację w sekcji „Sieć” → „To urządzenie”. Orange oferuje prostsze rozwiązanie – wyślij bezpłatnego SMS-a z treścią KARTA pod numer 80233. Dostaniesz odpowiedź, czy twoja karta SIM i telefon będą działać po wyłączeniu 3G.

Ile kosztuje nowy telefon? Najtańszy smartfon obsługujący 4G to wydatek od 400 do 500 złotych. Jeśli chcesz być na czasie i mieć 5G, przygotuj od tysiąca do półtora tysiąca złotych. Operatorzy nie planują żadnych dopłat ani rekompensat. W najlepszym przypadku dostaniesz symboliczny rabat przy zakupie nowego urządzenia.

Wymień kartę SIM, jeśli potrzeba. Niektóre stare karty obsługują wyłącznie sieci 2G i 3G. Większość operatorów, w tym Orange, wymienia je bezpłatnie. Wystarczy zgłosić się do salonu lub zamówić przez internet.

Skutki społeczne i ekonomiczne

Dla wielu osób, zwłaszcza seniorów, to poważny problem. Pani Krystyna z Pragi ma 68 lat i używa telefonu kupionym w 2014 roku. Dzwoni do rodziny, wysyła SMS-y, czasem sprawdza pogodę. – Nikt mnie nie poinformował, że muszę kupić nowy telefon. Skąd mam wziąć 500 złotych? Emerytura ledwo wystarcza na leki – mówi.

W Polsce wciąż znaczna liczba użytkowników korzysta z 3G, szczególnie w obszarach o słabszym zasięgu nowszych technologii. Wyłączenie sieci może pogłębić cyfrowe wykluczenie.

Korzyści z modernizacji

Zwolnione pasmo 900 MHz zasili sieci LTE i VoLTE. Oznacza to lepszą jakość połączeń, szybsze pobieranie danych i możliwość korzystania z zaawansowanych usług – od rzeczywistości rozszerzonej po telemedycynę. Dla większości użytkowników to zdecydowanie krok w dobrą stronę.

Jak zabezpieczyć się na przyszłość?

Jeśli decydujesz się na nowy telefon, wybierz model z obsługą 5G. Nawet w budżecie do 1000 złotych znajdziesz urządzenia wspierające najnowszy standard. To inwestycja na kilka lat – unikniesz kolejnej wymuszonej wymiany.

Sprawdź też oferty operatorów. Czasem warto przejść na abonament z telefónem w ratach – może to być tańsze rozwiązanie niż zakup urządzenia za gotówkę.

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2023 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗  Wydawca i właściciel: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl