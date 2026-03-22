Koniec kart w bankomatach? Banki szykują rewolucję w wypłacaniu gotówki
Sposób korzystania z bankomatów może w najbliższych latach zmienić się całkowicie. Jeden z największych banków na świecie zapowiedział wprowadzenie technologii, która pozwoli wypłacać pieniądze bez użycia tradycyjnej karty. Zamiast plastiku wystarczy telefon komórkowy. Eksperci nie mają wątpliwości, że jeśli rozwiązanie się sprawdzi, podobne zmiany mogą pojawić się także w innych krajach, w tym w Polsce.
Amerykański gigant finansowy Chase Bank rozpoczął prace nad nową generacją bankomatów. Urządzenia mają korzystać głównie z technologii cyfrowych, które pozwolą na wykonywanie operacji bez wkładania karty do czytnika.
Celem zmian jest nie tylko większa wygoda dla klientów, lecz także poprawa bezpieczeństwa.
Telefon zamiast karty
Nowy system ma wykorzystywać technologię NFC, znaną już z płatności zbliżeniowych telefonem. Zamiast wkładać kartę do bankomatu, użytkownik będzie mógł zbliżyć do urządzenia smartfon.
Bankomat połączy się wtedy z aplikacją bankową lub portfelem cyfrowym, takim jak Google Pay czy Apple Pay. Następnie klient potwierdzi operację kodem PIN lub w aplikacji mobilnej.
Dzięki temu wypłata gotówki ma być szybsza i prostsza.
Nowe funkcje w bankomatach
Planowane zmiany nie ograniczają się jedynie do rezygnacji z kart. Bank pracuje także nad dodatkowymi funkcjami, które mają zwiększyć bezpieczeństwo operacji.
Wśród rozwiązań testowanych przez instytucję finansową pojawiają się między innymi:
logowanie biometryczne
połączenie bankomatu z aplikacją mobilną
możliwość rozpoczęcia operacji w telefonie i dokończenia jej przy urządzeniu
wirtualny asystent pomagający w obsłudze bankomatu
Takie rozwiązania mają ograniczyć ryzyko pomyłek i ułatwić korzystanie z urządzeń osobom, które rzadziej używają bankomatów.
Banki chcą utrudnić życie przestępcom
Zmiany są również odpowiedzią na rosnącą liczbę przestępstw związanych z bankomatami.
Jedną z metod stosowanych przez oszustów jest tzw. skimming, czyli kopiowanie danych z kart płatniczych przy użyciu specjalnych nakładek montowanych w czytnikach.
Innym zagrożeniem jest tzw. jackpotting, polegający na fizycznym manipulowaniu elektroniką bankomatu w celu wypłaty gotówki z urządzenia.
Rezygnacja z tradycyjnych kart może znacząco ograniczyć skuteczność takich ataków.
Czy podobne zmiany pojawią się w Polsce
Polski sektor bankowy już od lat szybko wdraża nowe technologie. Przykładem jest system BLIK, który umożliwia wypłacanie pieniędzy z bankomatów bez użycia karty.
Eksperci wskazują, że kolejnym krokiem może być właśnie pełne przejście na rozwiązania mobilne i biometryczne.
Jeżeli nowe technologie wprowadzone przez amerykańskie banki okażą się skuteczne, podobne systemy mogą stopniowo pojawiać się także w Polsce.
Co to oznacza dla klientów
Dla użytkowników bankomatów oznaczałoby to przede wszystkim większą wygodę. Telefon, który większość osób nosi zawsze przy sobie, mógłby całkowicie zastąpić kartę płatniczą.
Jednocześnie nowe rozwiązania mają zwiększyć poziom bezpieczeństwa i ograniczyć ryzyko kradzieży danych.
Banki na całym świecie coraz intensywniej pracują nad cyfryzacją usług finansowych. Jeśli nowe technologie się sprawdzą, w przyszłości wypłata gotówki z bankomatu może odbywać się bez użycia tradycyjnej karty. Zamiast niej wystarczy smartfon i aplikacja bankowa. Rewolucja w bankomatach wydaje się więc tylko kwestią czasu.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.