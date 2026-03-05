Koniec kart w bankomatach? Nadchodzi wielka zmiana w wypłacie gotówki
Sposób wypłacania pieniędzy z bankomatów może wkrótce przejść dużą rewolucję. Jeden z największych banków na świecie zapowiada wprowadzenie technologii, która może sprawić, że plastikowe karty przestaną być potrzebne. Zamiast nich klienci mają korzystać ze smartfonów i nowoczesnych systemów zabezpieczeń.
Zmiany zapowiada amerykański gigant finansowy Chase Bank. Instytucja pracuje nad nową generacją bankomatów, które mają działać bez konieczności wkładania karty do urządzenia. Celem jest uproszczenie wypłat gotówki oraz zwiększenie bezpieczeństwa klientów.
Eksperci wskazują, że podobne rozwiązania mogą w przyszłości pojawić się także w Europie, w tym w Polsce.
Bankomat bez karty
Nowe bankomaty mają korzystać z technologii NFC, znanej już z płatności zbliżeniowych w sklepach. Dzięki temu klient nie będzie musiał wkładać karty do czytnika.
Zamiast tego wystarczy przyłożyć telefon do bankomatu. Urządzenie połączy się z aplikacją bankową lub cyfrowym portfelem, takim jak Google Pay czy Apple Pay.
Aby wypłacić gotówkę, użytkownik potwierdzi operację w aplikacji i wprowadzi kod PIN.
Jeszcze większe bezpieczeństwo
Nowe rozwiązania mają także utrudnić życie oszustom. W ostatnich latach przestępcy coraz częściej atakują bankomaty, stosując różne metody kradzieży.
Jedną z nich jest tzw. skimming, czyli kopiowanie danych z kart płatniczych za pomocą specjalnych nakładek montowanych w szczelinie bankomatu.
Inną metodą jest jackpotting. Polega ona na podłączeniu specjalnego urządzenia do systemu bankomatu i zmuszeniu maszyny do wypłaty dużych sum pieniędzy.
Rezygnacja z fizycznej karty może ograniczyć ryzyko takich ataków.
Biometria i aplikacje bankowe
Bank pracuje także nad kolejnymi rozwiązaniami, które mają pojawić się w bankomatach przyszłości.
Jednym z nich jest wykorzystanie biometrii. Przy niektórych operacjach użytkownik będzie musiał potwierdzić swoją tożsamość na przykład odciskiem palca lub rozpoznaniem twarzy.
Bankomaty mają również zostać zintegrowane z aplikacjami mobilnymi banków. Część operacji będzie można rozpocząć w telefonie, a następnie dokończyć przy urządzeniu.
Planowane jest także wprowadzenie cyfrowego przewodnika, który krok po kroku poprowadzi klienta przez proces wypłaty lub innych usług.
Czy podobne zmiany pojawią się w Polsce
Choć projekt w Stanach Zjednoczonych jest jeszcze w fazie rozwoju, eksperci są przekonani, że podobne rozwiązania mogą pojawić się również w innych krajach.
Polski sektor bankowy już teraz należy do najbardziej nowoczesnych w Europie. Klienci mogą korzystać między innymi z wypłat BLIK-iem czy płatności mobilnych.
Dlatego wiele wskazuje na to, że bankomaty bez kart mogą w przyszłości pojawić się także nad Wisłą.
Co to oznacza dla klientów
Zmiany w bankomatach mają przede wszystkim zwiększyć wygodę korzystania z usług finansowych oraz poprawić bezpieczeństwo transakcji.
Jeśli nowe rozwiązania zostaną wprowadzone na szeroką skalę, plastikowe karty bankowe mogą stopniowo odchodzić do przeszłości.
Jedno jest pewne – sposób korzystania z bankomatów w najbliższych latach może zmienić się bardziej, niż wielu klientów się dziś spodziewa.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.